"DOKAZA ZA OBOJENU REVOLUCIJU IMA MNOGO" Vučić: Što ih je manje organizacija im je sve bolja

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Informeru odgovorio je na pitanje o sastanku u Centru za kulturnu dekontaminaciju istakavši da dokaza za obojenu revoluciju ima mnogo.

- Imali ste objave predstavnika različitih NVO, političkih stranaka koji su govorili koliko su se dugo spremali, koliko su novca ulagali, kako su to radili na fakultetima, školama. Ako dnevno je dovoljno da obezbedite za 5 hiljada ljudi, a najmanje za 10, u ovakvim demonstracijama koje se svakodnevno odvijaju, tri obroka dnevno, za 5 hiljada ljudi, to je 150 000 evra dnevno, puta 30 dana, to je četiri miliona, puta 5 meseci, 20 miliona. To je samo na hranu. Danas ispred RTS-a pića koliko hoćete, hrane, samo to da računate - kaže Vučić.

Navodi da što ih je manje, sve je organizacija bolja, da bi se prikrilo da ih je manje.

- Sve se više novca troši. Pogledajte kako govore reagionalni mediji koji im pomažu u sprovođenju ideja. Neskriveno govore neki iz Evrope kako su im zahtevi istovetni kao studentski. Pošto su rkeli za dokumentaciju, mi smo dostavili, nisu nam rekli šta to nedostaje. Koji to od njih nije pušen na slobodu, svi su pušteni, čak sam i abolirao 12 kriminalaca, zbog čega se gorko kajem.