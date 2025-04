___________________________________________________________________________________

Krajišnici zapevali na svenarodnom skupu

VESELO: Igra se kolo na svenarodnom skupu

"POZDRAVLjAMO ACU VUČIĆA!" Za predsednika pesma i iz Bajine Bašte

BRNABIĆ NA SVENARODNOM SKUPU: Pokret nam je nasušna potreba

PREDSEDNICA Skupštine Srbije, Ana Brnabić, obišla je štandove na svenarodnom saboru u Beogradu.

Brnabić je na početku istakla da je srećna i da ovaj skup označava kraj podela. Ističe da ćemo morati da se suočimo sa posledicama svega ovoga što smo trpeli proteklih nekoliko meseci.

- Ekonomske posledice su strašne, mi smo propustili sedamsto miliona investicija, to je hiljadu novih radnih mesta, to su nečije plate i nečije bolje penzije. Ali to se da nadoknaditi većim radom i disciplinom. Ono što će ostati posledica i ono na čemu ćemo morati da radimo biće dijalog u društvu. Da vidimo kako da prekinemo sve podele. Da je normalno da imate drugačije mišljenje. Nedopustivo je da ako se ne slažete da ste vi odmah "ćacijevac" i vi nemate pravo glasa i ili slobodu kretanja. Posebno se plašim posledica u sferi obrazovanja gde su ove blokade uništile svaki autoritet prosvetnih radnika. Gde je neko sebi dopustio da đaci mogu da uđu u kabinet direktora i da ga maltretiraju i da im viču da su "ćaci". Danas sviramo kraj - poručila je Brnabić.

IVA ŠTRLjIĆ ZA "NOVOSTI": Ovo je skup koji širi ljubav

PROSLAVLjENA Glumica Iva Štrljić govorila je o važnosti svenarodnog sabora u Beogradu. Ona vodi program na bini posvećenoj deci.

- Danas vodim program ovde na bini posvećenoj deci i jako se radujem što sam izabrana da budem baš na toj bini jer decu jako volim i mislim da najveća istina dolazi upravo iz njihovog srca, da su oni oni mali rezervoari ljubavi, ne mali nego slobodno mogu da kažem i veliki jer kad vas dete voli onda je to stvarno. Danas ću se družiti sa njima, razgovaraćemo, biće i klovnova i folklora i talentovane dece, nama je izuzetno bitno da podržimo talentovanu decu. Biće jedan dečak koji svira harmoniku, biće neki koji će tu plesati, radionice za decu, slikara, svega onoga što decu interesuje, ali ne samo decu, već i njihove roditelje- rekla je Štrljić.

- Ovom prilikom dobijaju priliku da razmaštaju kako će svoje slobodno vreme provoditi sa decom, a i deca dobijaju priliku da se nekako inspirišu da njihova mašta bude još snažnija jer od mašte svašta u životu polazi-kaže Štrljić.

- Ono što mene raduje posebno kada govorimo o večerašnjem skupu jeste činjenica da je to skup koji širi ljubav, koji naglašava važnost zajedništva, snagu ljubavi, snagu podrške i uopšte mislim da će ovaj skup celoj našoj zemlji omogućiti da imamo još snažnije samopoštovanje, još snažnije dostojanstvo koje naša zemlja zaslužuje i svi koji budu večeras uopšte danas ovde imaće priliku da u stavri svojim činom dolaska ovde pokažu koliko vole Srbiju. Srbija je zaslužila da joj mi najglasnije pokažemo koliko je volimo- rekla je Štrljić.

VAUČERI ZA ODMOR U SRBIJI NA SVENARDONOM SKUPU

NA SVENARODNOM skupu, Višnja Rakić, pomoćnica ministra turizma i omladine, podelila je za "Novosti" sve što trebate da znate o vaučerima za odmor u Srbiji.

Kako popuniti formular i koji su sve uslovi, saznajte u videu ovde:

ĐURĐEVIĆ-STAMENKOVSKI: Pružamo otpor onima koji Srbiju žele da vrate u vreme nasilja

MINISTARKA za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski govorila je o značaju svenarodnog sabora koji se održava danas, 12. aprila u Beogradu.

- Ako smem da budem subjektivna, a možda i objektivna mislim da je ovaj štand poslao snažnu porukudanas i da je u duhu upravo ovog događaja sabiranja oko pravih vrednosti, jer porodica kao temelj, kao nukleus naše nacionalne energije, kao nešto što nikada nismo dozvolili da nam bilo ko oduzme i u onim trenucima kada smo gubili državu i slobodu mi smo svoju nacionalnu snagu crpeli upravo iz porodice i sačuvali smo je uprkos svim vetrovima koji su duvali u različitim pravcima, sačuvali smo našu tradiciju, naše običaje, naš identitet, našu kulturu i naše pamćenje na sve naše pretke i zbog toga mi danas jesmo ovde, ali ključni motiv jeste da budemo čvrsta karika u tom procesu trajanja našeg naroda i da ono što smo mi dobili sačuvano predamo našim potomcima- rekla je Đurđević Stamenkovski.

PITALI SMO GRAĐANE ŠTA PIŠU PREDSEDNIKU: "Ja sa 77 godina ne bi izdržala to što on izdržava"

PITALI smo građane na svenarodnom saboru šta su pisali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Trenutno pišem predsedniku. Zahvaljujem mu se na njegovom strpljenju. Kažem da ja, sa 77 godina ne bi izdržala to što on izdržava. Da sam sretna što živim u ovde. Nažalost, njegovi predhodnici su abolirali ubicu moga sina, i to čim je prešao na drugu stranu ubio dvojicu momaka. Na drugoj strani je, ali nije osuđen. Mi roditelji nismo tužili, jer nikakve pare ne mogu da nadoknade gubitak mog sina i sina mojih prijatelja. Ali ovo što Vučić čini, čini mi se, kao da ih diže iz mrtvih. Oni su uvek sa nama - rekla je Beograđanka.

Deca se igraju i uživaju u prelepom danu

NA ŠTANDU Srbija šume na svenarodnom skupu osvanula je prelepa slika dece koja se igraju i uživijau.

Novosti