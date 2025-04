IDEMO DO KRAJA Srbi sa KiM na putu ka Beogradu: "Nema predaje"

SRBI sa Kosmeta dočekani su sa hlebom i solju na svom putu ka Beogradu u Ušću.

Foto: Printscreen

- Hteo bih da se zahvalim narodu ovde koji nas je dočekao ovde ovako divno. Hvala im na tome. Jako smo uzbuđeni. Krenuli smo sa KiM, put do Beograda uprkos ovom lošem vremenu. Znači izdržali smo nekako da dođemo, pa idemo dalje. Nema predaje, nema prestanka. Idemo dalje do kraja! Hteo bih da kažem pre svega da smo došli da podržimo našu državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića. Želimo da mu pružimo punu podršku u svemu i to je to. - rekao je jedan od učesnika.

Na pitanje kako su, oni su rekli da su zaista umorni.

- Verujete mnogo smo umorni. Bili su loši uslovi, kiša, sneg.. jedva smo uspeli da izdržimo. Sa punom verom i snagom, znamo gde idemo i znamo koga da podržimo. Idemo do kraja.

Da podsetimo, oko 200 Srba iz svih krajeva AP Kosova i Metohije krenulo je jutros peške ka Beogradu kako bi u subotu 12. aprila stigli na veliki narodni skup koji se održava u srpskoj prestonici.