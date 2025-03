"ZA NASILJE STE ODGOVORNI SVI VI LICEMERI IZ OPOZICIJE" Članovi SNS osudili izjavu Marinike Tepić da je Vučić kriv za napad na dekanku u Nišu

ČLANOVI Srpske napredne stranke reagovali su na sramotnu izjavu potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić koja je izjavila da je za napad na dekanku u Nišu Nataliju Jovanović kriv isključivo predsednik Vučić.

Reagovanje Nevene Ćurić Nikitović

- "Ovo će se završiti u krvi, pašće glave" - rekla si ti! Niko drugi. To je tvoja "politika." Dok Vučić uvek poziva na dijalog, mir i osuđuje svaku vrstu nasilja. A ti i tvoji - sve selektivno i ostrašćeno. Šljam najgore vrste koji nema ni stid ni sram! - istakla je Nevena Đurić Nikitović.

Reagovanje Milice Nikolić:

- Ludačo, nije Vučić napao ženu Baneta banane, ali ti jesi željna krvi, lažljiva i luda.

Za nasilje ste odgovorni svi vi licemeri iz opozicije, koji ga danima sprovodite, i ćutite kada, takođe u Nišu, budu razbijene glave koje drugačije od vas misle. To ti je u redu, ludo fašistička! - poručila je Nikolić. Foto: Tviter printskrin

Reakcija Jelene Žarić Kovačević:

- Za sve, pa i za današnji događaj u Nišu, kada je napadnuta dekan Filozofskog fakulteta, od strane opozicije targetira se Aleksandar Vučić. I to čini onaj opozicionar koji se i po svetu žalio kako je to Vučiću "dozvoljeno" da se kandiduje. Onaj koji je čuven, ne po svojoj političkoj karijeri, već po tome što kao narodni poslanik krade toalet papir. Onaj isti čija je majka dobijala subvencije od grada Niša, dok je on pozivao na nasilje prema čelnicima istog tog grada. Uvek po principu: pomenuo sam Vučića, bitan sam.

Lično, osuđujem svako nasilje, jer buđenje nasilja, mržnje i zastrašivanja iz razloga iz kojih to radi opozicija - zbog prava na drugačije mišljenje i pripadnost političkoj partiji - nije rešenje, već nas dovodi u opasnost i ekonomsku, pored bezbednosne.

Pozivam Đorđa Stankovića da osudi nasilje koje se desilo nad članovima i simpatizerima Srpske napredne stranke 21. marta, na uredno najavljenom i mirnom skupu. Podsetimo se, on je prvi koji je po objavljivanju zakazanog skupa Srpske napredne stranke pozvao na okupljanje na istom mestu, čini mi se nadajući se incidentima. Smatram da čovek koji nema ideju, politički program i konstruktivne predloge koji se ne baziraju na propagandi, nema ni legitimitet, ni pravo da krivicu svaljuje na Aleksandra Vučića. - istakla je Kovačević.

Rekcija Dejana Bulatovića:

- Već godinama unazad, Dragan Đilas svakodnevno utabava put i na velika vrata uvodi političko nasilje kakvo naša zemlja ne pamti. Nekada politički ekstra profiter, a danas zlokobni generator nasilja u koje društvo polako stremi. To je Dragan Đilas, huškač i kukavica.

Ono što nikome pre njega nije pošlo za rukom, a Đilasu jeste, to je otključavanje Pandorine kutije iz koje je izašlo institucionalno i ulično nasilje. To nasilje se pre svega ogleda u tome što je život predsednika Vučića svakodnevno ugrožen, a jedini koji predano radi na tome je hulja i ološ Dragan Đilas, koji ne krije oduševljenje idejom o oduzimanju života predsedniku Vučiću i njegovoj porodici. Jedino legitimno pitanje je šta rade bre nadležne institucije dok Đilas plete svoju zlokobnu mrežu oko Vučića?

Da bi se nasilje u ovoj zemlji podhitno zaustavilo, što je imperativ, Dragan Đilas mora biti neodložno zaustavljen. Nasilje koje on generiše polako se pretvara u bombu koja otkucava. Ponovo hitno pozivam Tužilaštvo da se trgne dok još ničija glava nije pala i uzme u zaštitu pre svega Aleksandra Vučića a onda i narod Srbije od osvedočenog nasilnika i poremećenog batinaša a na žalost narodnog poslanika Dragana Đilasa.

Reagovanje Petra Petkovića:

- U ovoj sramnoj Đilasovoj objavi zapravo se krije glavni “politički manifest” nasilne opozicije - optužiti Vučića za sve živo, od poplava do napada na dekanku iz Niša.

Đilas je generisao nasilje kao model političkog delovanja u Skupštini, na ulici, svuda. Zapravo, u Đilasovoj ruci su i biber sprejevi, šok bombe, kamenje, noževi, molotovljevi kokteli i sve ono što se koristi u obojenoj revoluciji u ova poslednja četiri i po meseca.

Dok opozicija isključivo selektivno osuđuje nasilje, Vučić je uvek osuđivao svaki oblik nasilja. Kako to da se Đilas nije setio da osudi napad na gradonačelnika Niša i prebijanje članova SNS pre nedelju dana, niti napad na dečaka romske nacionalnosti, niti napad na stariju gospođu u Novom Sadu, kao i još stotine primera nasilja, gađanja jajima i kamenjem, napada na trudnicu u Skupštini, na poslanicu Jasminu Obradović koja je doživela moždani udar… Za SNS će uvek svako nasilje biti nasilje kojem nema mesta u našem društvu - istakao je Petković.