KRAJ JE KADA VI KAŽETE DA JE KRAJ: A kada je to?

KO je dao silu i ovlašćenja bilo kom pripadniku društva da zarad svojih interesa, planova i ciljeva maltretira drugog pripadnika društva? Ko je dao ovlašćenja po kojima izlizana reč "demokratija" se upotrebljava samo kad bogomdanima odgovara? Zašto je teror neistomišljenika u redu, a njihova odbrana sebe su kriminal i agresija?

Foto: Novosti

Zašto neko ima pravo da odlučuje u ime druge porodice i njegove dece da li će u školu? Zašto neko misli da sme da duva u pištaljke noću nekad u 20h nekada u 21h, da urla i skandira dok možda jedna majka tada uspavljuje bebu, ili neko bolestan leži?

Kako trend da se neko "učini poznatim" je opravdan kad neko to odluči? Ko daje pravo ljudima da posežu za telefonima i snimaju svakoga na ulici i razvlače po mrežama? U kom svetu su deca instrument i oružje bilo kome? Kada je kraj? Kada je kraj terora manjine nad većinom? Kada će profunkcionisati život normalnog čoveka koji želi da stigne gde je krenuo onda kada treba, a da ne bude žrtva blokada? Kada će tema u društvu biti ljudska vrednost, a ne bezvrednost? Kad smo bili mali govorili su nam "od igračke do plačke" i "treba prekinuti kad je naslađe".

Da li se opozocija zajedno sa svojim pionima dovoljno nasladila mržnje, ludila, haosa i nervoze? Da li će neko nevin da nastrada od vaše "igračke"? Oni bučniji odlučuju kad će i kako da se živi, radi, ko može gde da prođe. Oni koji su za haos organizuju živote svih nas, sa kojim pravom? I evo skoro pet meseci kasnije i dalje nikome nije jasno šta se želi i traži, dokle sve ovo, niti se išta svrsishodno čulo. Sem ludila, propuštenih školskih i studentskih dana, uvreda, udaraca, pretnji i mraka nismo videli ništa pametno.

A granice usled mržnji se samo prelaze, od verbalnog nasilja i sajber nasilja, do jaja, sve do pištolja. Kako neko sme strahom da se služi kako bi ikoga privoleo na svoju stranu, zašto neko ne sme da kaže svoje mišljenje, ko je dao predvodnicima protesta i sa kojim ciljem toliku moć i da li neko zaista i dalje veruje da je sve to dobrovoljno i besplatno? Blokade puteva i ulica, nemogućnost prolaska Hitne pomoći, zaustavljanje pruga, kojekakvi bojkoti koje smišlja neko kako mu se ćefne, lupanje gradova i razbijanje, uništavanje, šta je sledeće?

Manjina kaže kraj je kada mi kažemo da je kraj. Većina pita, a kada je to?