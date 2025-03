''OD PONEDELJKA, UTORKA GOTOVO SVE ŠKOLE ĆE DA RADE NORMALNO'' Predsednik Vučić: Roditelji hoće da im deca završe školu na vreme

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić, prilikom obilaska studenata koji žele da uče, govorio je i o situaciji u školama u našoj zemlji.

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

- Jedan deo smo imali izuzetno savesnih ljudi koji su od početka radili i one koji nisu, a želeli su da rade. Imali smo jedan deo uplašenih ljudi od blokadera nastavnika koji zbog njihovog agresivnog stava nisu smeli da rade. Sada većina ljudi stvarno želi da radi i ne zbog novca. Jedan deo hoće zbog novca, to su ovi koji bi ostali u blokadama ceo život, ako mogu nešto da blokiraju, da se bave politikom, samo ne svoji poslom. Sve je veći pritisak roditelja za decu. Roditelji, bez obzira na političku orijentaciju, to je pitanje znanja, dece, a ne politike. Onaj ko ima jednog dvoje đaka, taj hoće da mu dete završi školu na vreme, a ne da izgubi godinu, da zna - naveo je predsednik.

- Ja mislim da će od ponedeljka, utorka gotovo sve škole da rade normalno. To je jedna tužna, jeziva epizoda iz istirije Srbije koje će se svi stideti za tri meseca - rekao je Vučić.

