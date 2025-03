VUČIĆ NA RTS: Apsolutno sam odlučan da sačuvamo našu državu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije "OKO" na RTS i poručio da neće biti prelazne vlade i da je važno da je upućen poziv profesorima i nastavnicima da se vrate u školu.

Govoreći o tome što je sud BiH izdao nalog za raspisivanje poternice za Dodikom, Vučić kaže da smo već postupili, jer su i Dodik i Stevandić državljani Srbije, i uputili Interpolu primedbe, da se poternica stavi van snage jer se radi o političkim slučajevima.

- Moja molba svima je da dobro razumeju koliko je to nepodnošljiva situacija. Nažalost, nisam siguran da su me svi čuli, iako su me slušali - kazao je Vučić.

Smatra da je kompromis rešenje i za Banjaluku i Sarajevo i međunarodne zajednice.

- Ako toga ne bude blizu smo potpune katastrofe - kazao je on i objasnio da nije optimista.

Kada je u pitanju priznanje tzv. Kosova od strane Kenije, kaže da smo se trudili i borili na svaki način da se to zaustavi.

- Već dve ili dve i po godine rade na Keniji, a to su radili i neke zapadne evropske zemlje - kazao je on.

Podseća da je Kenija bila uzdržana glasajući o rezoluciji o Srebrenici.

- Tada smo uspeli da pridobijemo uzdržanost Kenije, što je bilo veliko iznenađenje. Ja sam posle toga razgovarao sa Vilijamom Rutom, čovekom koji je zamenio predsednika Kenijatu. Sa njim sam razgovarao u Njujorku, molio ga da to ne čine, bez obzira što sam znao pod kolikim su pritiskom da tako nešto učine. Kenija je to uradila, učinila i videli ste i glavnog aktera toga što se dogodilo. To je bio Pacoli sa jedne strane, ali nemojte da smetnete sumu da reči o velikim zapadnoevropskim zemljama, pre svega koje su pomagale da dođe do priznanja nezavisnosti tzv- Kosova. Ponosan sam što u vreme od kad sam predsednik i premijer 28 zemalja je povuklo to priznanje tzv. Kosova - rekao je Vučić.

U vreme prethodne vlasti je 92 zemlje priznale tzv. Kosovo, a nijedna nije otpriznala, podseća.

Najavio je da će uskoro dve zemlje otpriznati priznanje tzv. Kosova. Obe su afričke zemlje, a jedna je blizu Kenije i da ćemo u "narednih desetak, petnaest dana da ih iznenadimo".

Kako je istakao, uvek se traži krivac u svemu i svakome.

- Tada je krivac bila Tamara, što je pre pet meseci bila u Keniji, što je toliko glupo da nemam reči. Ali to govori mnogo više o njima. Pričom je ona samo na ozbiljan, odgovoran i posvećen način radila svoj posao. Mi ćemo se boriti i videćete uskoro rezultate, mi već ih imamo, neke i čekamo samo za dozvolu da objavimo određene rezultate. Nama je sad posao veoma težak što u Istočnoj. Pritisnuti smo sa svih strana s polja obojenom revolucijom u Srbiji, iznutra nepostojećim svakovrstnim argumentima za rušenje države. Imamo problem sa NIS-om. Ističe rok. Ističe rok i uvode se sankcije naftnoj industriji Srbije. I dalje se nadamo da će doći do nekog odlaganja, ali ako me pitate da li verujemo, to ne verujemo. Takođe, mnogo problema u samom regionu. Pomenuli ste Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, i sada imamo i ove probleme. Moramo sada da šaljemo naše delegacije, pre svega na istok Afrike, gde Kenija ima svog uticaja i da zaustavimo ovo - naveo je on.

Najmoćniji ljudi Evrope organizovali večeru samo za predsednika Srbije

Predsednik Vučić osvrnuo se na razgovore u Briselu, rekavši da nikada nije imao zajedničko saopštenje sa zvaničnicima EU i da su uvek imali odvojena saopštenja.

-Suština je da su najmoćniji ljudi Evrope organizovali večeru samo za predsednika Srbije - istakao je Vučić i dodao da je evropski put za Srbiju važan.

Demantovao je da je sa zvaničnicima EU bilo reči o prelaznoj vladi.

- Ali to su te vaše izmišljotine kad prepisujete sa N1 i sa Nove S. To im je kao kad slušate argumente Borka Stefanovića ili Save Manojlovića. I kad sve te gluposti morate da slušate, onda dođete do besmislenih zaključaka. Mene su primili, hoću ljudima da saopštim jednu stvar, primili su me predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Mene, kao jednog, jedinog čoveka, nas troje smo bili sami na sastanku. Pošto sam video da su razni nesrećnici od Šidara do mnogih drugih u Evropi izmišljali šta se događalo na sastanku, ne znam kako to mogu da znaju, pošto smo samo nas troje bili na sastanku. Niko više nije bio na sastanku. Niko ni iz mog tima više nije bio na sastanku. Pa da mogu negde nešto da čuju ili da znaju. Dakle, u čemu se ovde radi? Suština je u tome da ljudi ne mogu da priznaju da je ovo prvi put u istoriji da je organizovana večera za predsednika Srbije od strane dve najmoćnije figure, dve najmoćnije ličnosti Evropske unije. Žao mi je što to neće da priznaju i što neki ljudi nisu srećni i zadovoljni zbog činjenice što Srbija uživa takav ugled, takvo poštovanje u Evropi i svetu da najmoćniji ljudi Evrope samo za predsednika Srbije tako nešto organizuju. Da li smo mi u svemu saglasni? Pa naravno da nismo. Da li sam saglasan oko toga što su oni rekli? Pa, jesam. Bio je sastanak odličan, mi smo razumeli šta su naši zadaci, ja sam rekao šta sve mislimo o različitim stvarima koje preduzima Evropska unija i ne želim u tome da govorim, pošto sam ja slobodan čovek i umem dovoljno jasno i nedvosmisleno da kažem i šta su naše primedbe i gde je to u čemu se razlikujemo i gde je to gde mislimo drugačije. Ali sam zadovoljan i ja smatram da je evropski put izuzetno važan za Srbiju, da mi moramo da pojačamo svoj rad, da moramo da se borimo, da napornije i vrednije radimo i da ispunimo ono što su naše obaveze, tako da je sastanak bio... Šta su bile njihove primedbe u tom smislu? Pa napisali su ih. Ako me pitate jesu li govorili o prelaznoj vladi ili o nečemu drugom, ne, nisu. Dakle, samo da sve, da razvejem te laži koje uglavnom dolaze sa ova tri medija, N1, Nova S i RTS, dakle i da ljudima kažem da... Oni dobro znaju, ja sam suviše ponosan čovek da bih dozvolio - rekao je on.

Na pitanje da li se čuje istina na RTS, predsednik je ironično odgovorio:

- Na RTS-u je sve sušta istina. I kad prebrojavate svakog demonstranta, makar ih bilo 170 na Šabačkom mostu, i kad ne pustite ni jednu reč o skupovima 16.000 ljudi iz redova gde smo bili i predsednik SNS-a i premijer i ja, pa nije ni važno. Kod vas toga nema. Izvinite što sam rekao bilo šta. Ja sam kriv. Da se vratim na ovu temu. Bio je veoma dobar razgovor. Veoma važan za Srbiju - dodao je.

Ponovio je da su svi studentski zahtevi ispunjeni.

- Znate li koliko je dokumenata to objavljeno? Koliko hiljada stranica je objavljeno? Mislite da ih iko pročitao? Niko ih nije pročitao. Niko i ne može da vam kaže šta nije objavljeno i šta nedostaje, zato što se nisu ni potrudili da pročitaju. Kažu da je pitanje građevinskih dnevnika, odnosno... Građevinske dnevnike su najvećim delom dobili, to nema veze sa padom nadstrešnice, niti sa bilo čim drugim. Hajde vi objasnite kakve to veze ima sa padom nadstrešnice. Ja nisam stručnjak za građevinu. Znam šta kažu jedna ili druga strana. Pa nisu ni oni. Nisu ni oni, ali nema veze. Šta ih briga za sve to? Mi smo im doneli ugovore između podizvođača i podizvođača. 92 ili 3%, što nikakvu obavezu nikada nismo imali, niti to i kakve veze sa bilo čim ima. Ne ugovore između izvođača i podizvođača, nego između podizvođača i podizvođača. Kažu da se ne zna kako su birani ti podizvođači. Ne zna se kako su birani. Pa, pitajte podizvođača kako su birani. Ne bira ih država. I nije posao države da to bira. To je njihovo da biraju i da provere šta će i kako. Njihovo je da isporuče rezultat. A mi imamo ugovor sa izvođačem. A izvođač je taj koji bira podizvođača i podizvođači biraju svoje podizvođače. I to zna svaki čovek. No, ne morate biti stručni. Ali, to vam je kada hoćete. Ali, mi o tome uopšte ne razgovaramo. Ja pozivam svakog od tih stručnjaka da dođe na debatu o tome šta je ispunjeno, šta nije. Pa, nikada neće - rekao je.

Drugi zahtev je bilo da se uhapse svi koji su ih napadali, podseća.

- Prvo, stotinu puta manje je bilo napada na njih nego njihovih napada na sve druge. I pri tome, neću da računam nasilne blokade i talačku krizu u RTS-u. Neću da računam nasilne blokade gradskog saobraćaja u prevozu. Neću da računam nasilne blokade Brankovog mosta i sve drugo što je sve. Čisto nasilje i siledžistvo i maltretiranje građana, zato što to niko ne sme da nazove pravim imenom kao predsednik Srbije, ja smem. Oni kažu da nisu procesuirani svi oni koji su ih napadali. Da, da, sad ću da vam kažem. Jesu. Svi su procesuirani. A napadalo ih je stotinu puta manje nego oni koji su napadali druge. I vidite, najveće nasilje koje je do sad zabeleženo uz Bogatić i Obrenovac je bilo u Nišu. Saglasni smo, složićete se. Verovatno, tako. Nigde nije bilo takvog nasilja. Ni toliko udaraca, ni toliko batinanja, ni takvih teških povreda, ni svega drugoga. Sprovodili su ga blokaderi. Sprovodili su ga na ljudima kojima nisu dali ni da se okupe - rekao je Vučić.

Istakao je da zbog blokada Srbija suočena sa ekonomskim problemima.

- Naći ćemo rešenje i za to, Srbija će nastaviti da radi, imaćemo i za povećanje plata i penzija, radnici će da rade da nadoknade sve. Uspećemo da izvučemo zemlju iz krize - istakao je Vučić.

Predsednik je rekao da će biti uhapšeni svi koji su učestvovali u scenama nasilja koje gledamo već nedeljama na ulicama.

- Dakle, pogazili su osnovnu slobodu savremenog demokratskog društva, to je sloboda okupljenja. Nisu dali ljudima koji drugačije misle ni da se okupe. Onda su ih tukli, šikanirali, unižavali. Onda ste imali heroja koji je uzeo palicu, nabijao na glavu ženi koja tuda prolazila i koja se sklanjala od divljaka koji su jurili po ulicama - rekao je on.

Predsednik je rekao da je učešće u Ekspu do sada potvrdilo 87 zemalja, 63 u pisanoj formi, i to je, kako kaže, velika prilika za nas.

Nije bilo upotrebe zvučnog topa, navodi. Ističe da nikada nismo imali Vorteks. Napomenuo je da su pozvane i američka i ruska služba da ispitaju da li je bilo upotrebe zvučnog topa.

- Upotrebe zvučnog topa nije bilo. Prvo su rekli da je upotrebljena ona LARD ili kako se već zove, nije upotrebljena. Pozvali smo FSB, pozvali smo rusku službu, pozvali smo američku službu da provere sve. Rekao sam Evropljanima, pošaljite koga god hoćete, kad god hoćete, da to provere. 31. marta Evropski sud za ljudska prava traži odgovor između ostalog od organa Srbije. Mi nemamo nikakav problem, odgovorićemo svakome, jer ne krijemo ništa. Ja sam rekao i ponoviću vam, ako je bilo upotrebe zvučnog topa, ja više nisam predsednik Republike. I znaju oni da nije bilo upotrebe zvučnog topa. Odlično oni znaju. Malo vam je, kad ne pozovemo nikoga od njih da potvrde, reći ćemo "ne verujemo ti ništa Vučiću". Kad pozovemo rusku i američku službu, onda kažete "time narušavaš integritet". Ne, mi zovemo najbolje stručnjake iz sveta, mi im dajemo ovlašćenje, ne dolaze po svom zahtevu, nego po našoj molbi, da bi mogli da kažu istinu. I da kažu da li je bilo upotrebe zvučnog topa ili ne. I tako će da padne još jedna velika laž kao i Jovanjica, kao i sve druge laži koje su promovisane ovde tri-četiri godine za redom. Nisu promovisane, ali kada razgovarate sa našim predstavnicima, sa našom službom, sa policijom, vojskom, šta vam kažu? Šta je bilo na ulici? Videli ste snimak? E, vidite, u šta biste vi mene da pokušate da uvučete. To je ono što rade - istakao je.

Pita profesore i studente da li osuđuju strašno i jezivo nasilje na ulicama Niša. Podseća da je među napadačima bio i izrazito antisrpski nastrojeni Mateja Nikolić.

- Da li osuđujete brutalno nasilje, strašno jezivo nasilje koje se dogodilo na ulicama Niša i zašto to niste učinili? To je moje pitanje i za studente, u koje sam uvek mnogo više verovao nego u profesore. Zašto niste osudili brutalno i jezivo nasilje koje su neki od vaših pripadnika uzgrad izrazito antisrpske orijentacije, kao što je Mateja Nikolić, koji smatra da je Kosovo nezavisno, koji smatra da je Republika Srpska nezavisna nacionalna tvorevina, a koji je tu, kao tamo i žene, napadao gradonačelnika i sve druge. Moje pitanje je samo da mi objasnite zašto niste rekli da to osuđujete. Kada je neko automobilom udario nekoga ko je protivzakonito blokirao ulicu, ja bih svaki put to osudio i rekao bih da to osuđujem. Zašto niste osudili nasilje? Ja vas pozivam da osudite to strašno nasilje, jer to jezivo nasilje nikada više u Srbiji ne sme da se ponovi. Bilo ga je 45. 2000. i bilo ga je sad posebno u najjezivijem obliku u Nišu. To je moje pitanje i za rektora Đokića i za rektore u Nišu, Kragujevcu i svuda, dekane i za sve druge da nam kažu zašto to nisu učinili - naveo je on.

Istakao je da je važno i da je upućen poziv profesorima i nastavnicima da se vrate u školu, deci da se vrate u školu.

- Škole su nam važne. Fakulteti, tu su punoletne osobe. Oni imaju pravo da donose odluku o svojoj budućnosti. Nećete studirati? P,a nemojte studirati. Nećete da završavate fakultete? Nemojte da završavate fakultete. Bavite se revolucijom? Bavite se revolucijama. Neuspešnim... Mislite da ima vremena da uspešno završavate školske godine? Ja mislim da ima. Mislim da ima i da vreme ističe, bukvalno - kazao je on.

U ponedeljak počinju konsultacije o sastavu nove Vlade Srbije, navodi.

- Čekam da mi predstavnici većine žele tu vladu ili nove izbore. Čim me ubede da imaju 126 glasova, ja ću im dati mandat - rekao je on.

Najavio je da neće biti prelazne vlade.

- Možda SPS-u obezbedi većinu sa nekim drugim, sa takvim stavom. Možda, a možda i ne bude. Biće to teško, ali svejedno. Znam da su građani Srbije zabrinuti, znam da mnogo brinu i da im je mnogo teško bilo da trpe teror sva četiri meseca. Pravi pravcati teror. O tome da ne znaju gde da krenu, kad da krenu, kuda da krenu. O tome da ne znaju mogu li dete da ostave u školu, hoće li im dete ići u školu ili neće. Hoće li moći da plate troškove za svog studenta, hoće li moći da plate stanarinu, da plate hranu, da plate sve druge troškove. Znam koliko je problema bilo kad su organizovali sve generalne štrajkove zaustavljajući Srbiju, da Srbija ne radi i znam koliko se ljudi i danas muče i koliko brinu za budućnost naše zemlje. Zato hoću, dragi građani, da vam kažem. Apsolutno sam odlučan da pokažemo strpljenje i trpeljivost, da čuvamo stabilnost i mir na našim ulicama, ali da istovremeno pokažemo i odlučnost da sačuvamo našu državu od onih koji bi da nam unište državu. Uvek ćemo da molimo za razgovor, da tražimo razgovor, da insistiramo na razgovoru - kaže predsednik Srbije.

Najavio je i formiranje novog pokreta.

- Prvo, veliko obraćanje pokreta sa novim programom, sa uvođenjem novih ljudi, sa korišćenjem i velikom borbenošću nekih starih ljudi koji su pokazali svoju veliku snagu, svoje veliko znanje i u prethodnom periodu, ali pre svega i sa novom energijom, novom snagom, da se predstavimo ljudima, to će biti u periodu od 11. do 13. aprila, dakle za 14 dana. Mi ne možemo da pravimo velike, milionske skupove kao što su se neki hvalili i kad imaju 100.000, ali možemo da skupimo 1.000 ili 2.000 ljudi ili 3.000 i pred 1.000, 2.000 ili 3.000 ljudi nije važno. Važno je da postoji seme i da ono počne da klija. Da klija za državu Srbiju, za njen rast i za njen uspeh, a ne za njenu propast. Za nas je Kosovo i Metohija Srbija, Republika Srpska uvek može da računa na Srbiju i ono što je najvažnije, narode, nemojte da se plašite više - kazao je on.

Istakao je da nemamo čega da se plašimo ni stidimo, na najbolji način država drži ovu krizu pod kontrolom.

- Nijednog sekunda nismo nijednu palicu podigli protiv mladih ljudi u našoj zemlji koji su gotovo svakodnevno kršili zakone naše zemlje. Pokazali smo šta je demokratija. E sad je vreme da pokažemo i šta je država i da smo u stanju da se izborimo za našu zemlju i za naše građane. Tu mi je potrebna vaša pomoć, narode. Potrebna mi je vaša podrška, vaša pomoć na svakom mestu, u svakoj fabrici da radimo, u svakoj školi da radimo, u svakom vrtiću da radimo, na svakom mestu. Da se suprotstavimo brojnim lažima, da se suprotstavimo brojnim napadima na našu zemlju, jer kao što vidite, pokušavaju da stegnu obruč oko naše zemlje, ali ne znaju oni da smo mi narod koji uvek pobeđuje kada je bilo najteže. I sada da podignemo Srbiju ponovo, da je podignemo kao Feniks iz pepela, što smo uspeli da uradimo posle 2012. godine, i uveren sam da ćete već sledeće godine moći ponovo da uživate i u većim platama i u većim penzijama. Srbiju pobediti neće. Hvala vam najlepše - završio je Vučić.