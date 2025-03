ŠAKA JADA MALTRETIRA GRAĐANE I PRIZIVA NOVE TRAGEDIJE! PORUČUJU: Do novog Ribnikara!

ŠAKA jada blokirala Brankov most pa priziva nove tragedije.

Foto Novosti

I svako ko pomišlja da će povratkom na nastavu rešiti svoje egzistencijalne probleme treba da zna da povratka na staro više nema.

Pogledaćete učenike, studente, gledaće oni vas. Preziraće vas, preziraćete sebe, sve do sledeće tragedije, sve do sledeće nadstrešnice, sve do nekog drugog Ribnikara. Čemu li se nadate?!