VUČEVIĆ U OBILASKU DATA CENTRA U KRAGUJEVCU "Ovo je fabrika budućnosti, razumemo šta donosi i koje su prednosti za građane" (FOTO/VIDEO)

- Kragujevac je istorijski poznat, prepoznat kao centar odbrambene namenske industrije još od 19. veka posle učestvovanja u raznim oblicima fazalne industrijalizacije naše države, centar automobilske industrije.

- Ono u šta danas mogu da se uverim to je da Kragujevac postaje centar ove savremene tehnologije neophodne za razvoj, pa rekao bih i opstanak svakog društva i države i srce mi je puno kada vidim da je ovakav centar u srcu Šumadije, kada vidim mlade ljude koji su studirali u Kragujevcu ili širom Srbije, a da su ostali da žive i rade u našoj državi.

- To je za mene pre svega najznačajnija pobeda i rezultat ovog projekta, ova fabrika je fabrika budućnosti, nije to zato što smo mi nešto umislili ili se klanjamo kao nekom božanstvu savremene tehnolohije, ne, samo razumemo šta donosi i koje su prednosti pre svega za naše građane i našu državu- ističe Vučević.

Kaže da ako neka privredna grana ima najveći rast ili eksponencijalni rast to su onda IKT usluge, preko 115 000 ljudi u ovom trenutku radi, izlazi preko 4 milijarde evra to je ogroman rast ove grane.

- Nije važno da li smo te struke ili neke druge moramo da razumemo donose velike prednosti za Srbiju, nastavljamo dalje ulaganje u Kragujevac, sledeće nedelje potpisujemo ugovor za novi super-kompijuter, to nema niko u ovom delu Evrope, samo da razumete to nije naše maštanje niti pitanje naših želja to je realnost - rekao je Vučević

