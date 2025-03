VUČIĆ OTKRIO NAJNOVIJE REJTINGE STRANAKA: Opozicija de fakto ne postoji, mene bi bilo sramota da sam na njihovom mestu da o tome govorim

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Brisela nakon radne večere sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Košom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Foto: TV Pink Printskrin

Kaže da je sinoć dobio novo istraživanje o rejtingu stranaka.

- Mene bi bilo sramota da sam na njihovom mestu da o tome govorim. Parlamentarna opozicija de fakto ne postoji, postoji samo jedna stranka na 5, nešto, to je ova Manojlovićeva. Stranka Đilasa i Marinike na 3,8 ili 3,9, Jovanović je sebe ubio nasiljem, na 2 je pao. Ostali su 0,4 - 1,5. To ne postoji. To nema nigde - rekao je on.

- Neka studentska organizacija bi negde mogla da ima čak i 15-20%, ali pitanje je da li bi svi ovi drugi onda prošli cenzus - kaže on.

Podseća da trenutna parlamentarna opozicija voli da izmišlja istraživanja.