POSLE VEČERE SA DVA NAJVEĆA LIDERA EU: Vučić se obratio javnosti - Srbija je zemlja koja je poštovana

U BRISELU se nakon radne večere kojoj su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, Vučić se obratio javnosti.

Foto: TV Pink Printskrin

Kaže da mu je bila čast da razgovara sa "dvoje najvažnijih lidera EU".

- Bezbroj puta sam dolazio u Brisel, na bezbroj mesta sretao njih, njihove prethodnike i prethodnike prethodnika, ugošćavao i sačekivao u Srbiji, ali nikada nisam imao tu čast da predsednik Evropskog saveta i predsednica Evropske komisije ugoste mene ili bilo koga iz Srbije - navoe je on.

Podseto je i da je razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Ruteom.

- Čini mi se da to dovoljno govori o poštovanju koje su svi pokazali prema našoj zemlji. To me čini veoma ponosnim. Srbija je zemlja koja je poštovana i na koju obraćaju pažnju: Razgovor je bio srdačan, sadržajan, otvoren, odgovoran, ozbiljan i ključna tema je evropska budućnost Srbije. Govorili smo o političkoj situaciji u regionu, neophodnosti očuvanja stabilnosti i mira, ekonomskoj situaciji ali i stvarima koje Srbija iz oblasti vladavine prava mora da uradi - rekao je Vučić.

Cilj je da do kraja godine otvorimo klaster 3 i klaster 2, navodi.

- Ja sam rekao da će Srbija biti više nego do sada posvećena evropskom putu - rekao je on.

Ističe da očekuje odluku o formiranju nove vlade ili novim izborima.

- Rekam sam domaćinima da nikakvog zvučnog topa nije bilo i da smo spremni da to provere na svaki način - rekao je Vučić.

Ističe da Srbija nema šta da krije i podsetio da druge zemlje koriste zvučne topove.

Odgovarajući na pitanja novinara, kaže da mu je žao zbog svih "hrabrih ljudi koji moraju da trpe teror agresivnih ljudi koji nemaju nikakav argument sem jezivih pritisaka i napada na slobodnomisleće ljude".

- Nemojte da vam kažem kakvi su pritisci na pojedine sportiste i druge ljude kako moraju da se izjasne i šta da urade. Ti ljudi i dalje odolevaju i neće to da učine. Ljudi koji su potpuno slobodni imaju pravo da misle i neće ih naterati ni pritisak društvenih mreža ni hajka koju neko vodi - rekao je Vučić.

Poziva sve ljude u Pokret da ne bi bilo hajki protiv ljudi koji drugačije misle.

- Nije problem da niste saglasni sa Jankom Tipsarevićem, ali taj čovek je doneo bezbroj medalja i bezbroj uspeha našoj zemlji. Što ga vređate? Što ga napadate? Tako ste napadali Nikolu Jokića, Dejana Tomaševića... Svakoga! - rekao je Vučić.

Foto: TV Pink Printskrin

Naveo je primer kad je jedan opozicionar pretio našem bokserskom reprezentativcu.

- Ovaj ga naš šampion moli da ga pusti i neće da ga bije. Ne, ovaj nastavlja... Kaže i da ga je policija spasila... Ovaj kaže da je to tako... Pristojni ljudi se tako ponašaju, a da mu je lupio šamar, onesvestio bi ga... Ne daj Bože da ga je udario - rekao je Vučić.

Dodaje da slabiji moraju agresivnošću i učešćem u čoporu da pokazuju snagu. Vratio se na aferu "zvučni top".

- Oko UN-a, mi nemamo problem, neka dođu i provere. Neka izglasaju šta hoće, neka je zemlja ravna ploča, to nije problem za njih. Nadam se da će Ef-Bi-Aj za 7, 8 dana da dođe u Beograd, rekao sam Ursuli i Košti "neka dođe ko hoće, mi smo spremni". Kad lažete i obmanjujete javnost, a volite i sebe da obmanjujete, onda kad-tad upadnete u problem, kao i sa Jovanjicom. UN? Dobrodošli ljudi, sve smo spremni da pokažemo i nemamo šta da krijemo - rekao je on.

Ponovio je da je njegova porodica izložena napadima.

- Kroz šta ja i moja porodica moramo da prođemo svakog dana... Sve je u redu dok ne počnete da primenjujete nasilje. Nezadovoljan sam što nam se dogodilo jezivo nasilje u Nišu, Obrenovcu, Kragujevcu, Kraljevu. U Nišu je bilo toliko užasno, da nemam reči. Da onako unizite starije ljude, koji mogu da vam budu roditelji, neki čak i bake i deke, da tučete žene kamenicama, jurite ljude po ulicama, razbijate jaja ljudima o glavu... Kako se osećaju majke i ćerke? Moramo to da sprečimo. Plašim se da neki državni organi nisu adekvatno odgovorili svom zadatku, ali to je posao za nas i to ćemo rešiti u narednim danima - pitao je on.

Ističe da ne podleže pritiscima i da ne menja stav o prelaznoj vladi.

- Ja hoću uspešnu, naprednu Srbiju. Ja hoću da pitam i studente i profesore zašto nisu osudili nasilje u Nišu. Jesu učestovali i studenti blokaderi, tražim od svih drugih da to osude i pitam njih zašto nisu osudili takvo nasilje? Šta bi da se njima dogodilo? - pitao je on.

Država je uvek htela da razgovara, a rektor nije, navodi.

- Kad ne želite da razgovarate govorite o sebi mnogo više nego o nekom drugom. Vlada plate isplaćuje za rad, a ne za nerad. Ako nisi radio, za to da dobijaš platu ne možeš i da si još sto puta rektor i da nam još sto puta pretiš studentskom batinom - konstatovao je Vučić.

Kaže da je mnogo krivičnih dela postavljeno protiv države.

- Neki drugi studenti, oni u većini, počeli su da šalju krivične prijave. Neko će morati da odgovara za te stvari - izjavio je Vučić.

NVO učestvuju u pokušaju obojene revolucije od početka, naveo je.

Kad su u pitanju mineralne sirovine, kaže da su se danas obradovali i da su rekli da je dobio "kiseli nar i zato nema Jadra na listi".

- Ne znaju da su danas pominjani projekti samo oni koji se tiču EU, koji su u EU. Za 7-8 dana će EU da oglasi Jadar kao svoj strateški projekat van zemalja EU. Znači, opet su lagali, opet su žurili negde i baš ih briga - rekao je Vučić.

Kaže da je sinoć dobio novo istraživanje o rejtingu stranaka.

- Mene bi bilo sramota da sam na njihovom mestu da o tome govorim. Parlamentarna opozicija de fakto ne postoji, postoji samo jedna stranka na 5 koma nešto, to je ova Manojlovićeva. Stranka Đilasa i Marinike na 3,8 ili 3,9, Jovanović je sebe ubio nasiljem, na 2 je pao. Ostali su 0,4 - 1,5. To ne postoji. To nema nigde - rekao je on.

Neka studentska organizacija bi negde mogla da ima čak i 15-20%, ali pitanje je da li bi svi ovi drugi onda prošli cenzus.

Podseća da trenutna parlamentarna opozicija voli da izmišlja istraživanja.