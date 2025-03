VUČIĆ U CRNOJ TRAVI: Predsednik završio posetu Topličkom i Jablaničkom okrugu (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić završio je posetu Topličkom i Jablaničkom okrugu.

Foto: Novosti

Vučić u Crnoj Travi

Vučić je obišao i Crnu Travu jer nije hteo da prođe a da ih ne poseti, a jutros je rekao i da dugo nije bio. Posetio je domaćinstvo Voinovića koje se bavi preradom šumskog voća.

Razgovarao je sa domaćinima u obližnjem selu koji su pre svega tražili put jer imaju malu decu koja idu u školu i tri farme u selu Mlačište od kojih je jedna njihova - mangulica, a postoji i farma koza, te i krava buša, naše autohtone rase goveda.

Meštani se bave čajevima, slatkim, džemovima, a sad bi i seoskim turizmom na šta im je rekao da je država spremna da pomogne a i da se vidi da se pomogne ovim ljudima s parama od države koje su džabe i ne treba da se vraćaju jer ljudi ne žele da se zadužuju i uzimaju kredite.

- Šumska jagoda najbolja, koliko je tegla, 1.200?, pitao je predsednik pa onda se zainteresovao i za slano - papričice, papričice sa sirom na šta su mu domaćini rekli da se prodaje to što proizvedu.

- Jel ima nešto stvarno ljuto a šta je stvarno ljuto, to mi dajte... To ću da kupim, to ljuto i šumske jagode..., rekao je Vučić pa su mu domaćice pokazale i sirupe. Kažu, da im idu najbolje kupine, borovnice, a aronija slabo.

Glavna domaćica je majka koja sve to sprema a ćerka mahom brine o prodaji. Kažu da im najbolje ide sirup od kupine, posebno za anemične.

Meštani su tražili i novac za zgradu za mlade, na šta je Vučić rekao da će to biti rešeno do kraja nedelje i da će dobiti tih 35 miliona.

- Ukupno 10 opština smo obišli u dva. Ono što je interesantno je i ovde ljudi kažu da se ljudi vraćaju i iz Beograda. Tu moramo da razvijamo Vlasinsko jezero. Putevi svuda nedostaju osim onih najvažnijih auto-puteva i državnih prvog reda, sve ovo drugo mora mnogo da se radi - istakao je Vučić.

- Mnogo toga još treba da radimo da jurimo, da žurimo, da se borimo za našu Srbiju. Vidite kako grade i kako napreduju i mislim da je mi ppomognemo koliko je god moguće za različite subvencije. Ali da gledamo posebno da menje razvijena mesta da pomažemo - rekao je Vučić.

Vučić je odgovorio na pitanje povodom komentara Miodraga Lekića koji je uporedio sadašnju situaciju u Srbiji sa blokadama, sa ubistvom Obrenovića i ubistvom Đinđića, rekavši zna se kako su prošli Đinđić i Obrenović.

- Najteže što može da vas pogodi je kada odustanete od svojih planova, kada odustanete od svojih snova, kada odustanete od politike nezavisne i slobodne zemlje. A to da budete nečiji sluga i da vas vole i da vam nikada ništa ne organizuju, to svako može da bude. Što bih se toga plašio? Ja bih se plašio da ljudi ne vide napredak u zemlji, da ljudi kažu da sam ljen da nisam marljiv dovoljno, da sam lopov. Toga bih se plašio, a ovoga se ne plašim. Mene samo zanima šta će istorija sutra da kaže - odgovrio je Vučić.

Vučić u Stajkovcima

Vučić je stigao u Stajkovce. Predsednik je konstatovao da je selo postalo baš razvijeno.

- Čekao sam u pozorištu, punu podršku imate - rekao je legendarni Predrag Smiljković, poznatiji kao Tika Špic i pozdravio Vučića.

Novosti

- Hvala vam na hrabrosti - rekao je predsednik.

Žitelji su mu rekli da im je prioritet kanalizacija za 11 velikih sela, kao i putevi, a da je prioritet svih prioriteta vrtić u Vlasotincu gde ima čak 200 dece ispod crte, a biće ih 250.

Foto: Novosti

Predsednik je odgovorio i na par pitanja novinara i potvrdio je da će u utorak razgovarati sa Ursulom Fon der Lajen i oglasio se povodom komentara europoslanika da je "prelazna vlada neophodna".

- Prelazna vlada? Mislite Đilasova vlada? Neka ih oni izaberu Šider i ostali, nije problem. A ovde će se pitati građani i narod u Srbiji, ako oni mogu da ih izaberu, nek ih izaberu. Što se mene tiče, ja u tom poslu neću da učestvujem - rekao je Vučić.

Na pitanje da li ima komentar na izjavu Picule da u Srbiji nije proglašeno vanredno stanje.

- Kod njega u glavi je stalno vanredno stanje i odavno proglašeno. I kod mnogih u Hrvatskoj.



Vučić razgovara sa građanima u Leskovcu

Presednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa građanima u Narodnom pozorištu u Leskovcu.

Takođe prisustvuju i ministri u tehničkom mandatu Aleksandar Martinović i Adrijana Mesarović, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović i v.d. direktora JP Putevi Srbije Zoran Drobnjak. Foto: Tanjug/Marko Đoković

Dotakao se napada u Nišu i upitao je kakvo je to vaspitanje 19-godišnjaka koji je napao starijeg čoveka.

- Dokle smo došli? Kako smo vaspitavali decu? Šta su umislili? Njihova politika je nasilje. Da su uradili bilo šta u tom periodu, pa nisu ništa uradili u Jablaničkom okrugu. Ni metar puta, ni metar autoputa, niti bolnicu, niti investirora nisu doveli. - rekao je Vučić.

Foto: Tanjug/Marko Đoković

- Ono što ću da tražim od državnih organa da zaštite poredak i zakon. Oni policajci koji neće da štite poredak, biće promenjeni. Tužilaštvo koje neće da štiti poredak i zakon, biće promenjeni - izjavio je.

- Ja od svoje politike nikada neću da odustanem i boriću se jače i snažnije nego ikada i to tražim i od vas. I nećemo da prepustimo državu najgorima. Šta su uradili za zemlju? Ništa. Kad? Nikad. Baš ih briga - naglasio je.

Foto: Tanjug/Marko Đoković

Majka četvoro dece ispričala je svoju životnu priču i požalila kako ne može da pronađe posao u struci i upitala šta da kaže svojoj kćeri kada je pita "zašto me teraš da upišem medicinsku, kad ti sa diplomom sediš kući?" na šta je predsednik odgovorio:

- Kao što vidiš, moja diploma se isplatila. Za koji dan ćete to moći da joj kažete.

Vučić je naglasio da je okrugu potrebno više ulaganja u privatni sektor, više malih i srednjih preduzeća, dodatni pogoni i da je država spremna da pomogne.

Foto: Tanjug/Marko Đoković

- Svako zna šta bi bolje uradio od mene. Da vam iskreno kažem, toliko sam ponosan što sam obavljao dužnost i što obavljam dužnost predsednika Republike, a da negde bih voleo da se neko drugi prihvati toga, jer šta god da uradite, nikome nikada neće biti dovoljno dobro - rekao je Vučić.

Foto: Printscreen

Meštanin je istakao da stabilna Srbija mora da bude u trendu i s obzirom da je danas praznik Mladenci, on za svoje venčanje još nije podelio pozivnice, te je prvu pozivnicu uručio predsedniku. Rekao je da se poklonu u zube ne gleda, ali da želi pobedu pristojne Srbije.

- Biće budite sigurni, i to ne govorim zato što je potrebno da bilo koga tešim ili da bilo ko manje brine, pošto ja neću da krijem svoju zabrinutost jer su nam oni razorili ekonomiju. Sve što nam je bilo najbolje u ovoj zemlji, oni su za 4 meseca razorili. 28% turista je otkazalo svoje posete Srbiji zbog svega što rade ovoj zemlji, blokiraju, maltretiraju i terorišu građane. Ali, sada sam uvereniji nego ikada posebno posle ovog bezobrazluka koji su izveli u Nišu sinoć siledžije a i pojedini državni organi u saradnji sa njima. Tako da siguran sam da ćemo vratiti otetu državu, i uveren sam da ćemo pobediti i mislim da ne postoji nikakva mogućnost da oni koji su zamislili da nasiljem i siledžijstvom mogu da ostvare svoje rezultate da u otme uspeju. Ne verujem Stefane da ću da dođem, ali poslaću poklone - rekao je predsednik.

Obilazak poljoprivrednog gazdinstva Stanković u Lebanu

Veliki broj građana okupio se da pozdravi Vučića u Lebanu.

Vučića su dočekali porodica Stanković i meštani, kojima će se se predsednik obratiti. Sa Vučićem u obilasku su i ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednik opštine Lebane Ivan Bogdanović.

Poljoprivredno gazdinstvo Stanković bavi se stočarstvom i gaje ukupno 60 goveda, od čega 30 krava.

Proizvode više od 800 litara mleka dnevno, koje prodaju leskovačkoj mlekari.

Ovim poslom porodica Stanković se bavi više od 10 godina, a do sada su posao razvijali i uz pomoć subvencija koje su dobijali od države.

FOTO: Novosti

- Niste imali prekid u škole? Dobro. Dobro je da ste napravili sve da bude najvećeg kvaliteta ovde. Imali šta još da pomognemo - rekao je Vučić.

- Možemo da pomognemo za opremu, oko novih krava - rekao je Vučić.

FOTO: Novosti

- Ne trebaju krave, ovakve ne mogu da nađem nigde. Ovo su najkvalitetnije - rekao je domaćin.

- Planiram robotizovano sve da uradim. Robote za mužu - rekao je domaćin, na šta mu je Vučić rekao:

- Za to možeš da dobiješ pare i to za džabe, ne govorim o kreditu.

Vučić se obratio okuppljenim građanima i upitao ih da li im nešto treba za selo ili negde u blizini.

Građani su tražili školu u mestu Pertate.

- Ako izgradimo školu u Pertate oćete li da mi obećate da će biti više dece? Nije to veliki novac to je 400 hiljada evra, ali da ne pravimo školu,a da za deset godina nemamo dece - rekao je Vučić.

Građani su potvrdno odgovorili.

- Će da gradimo ovo, razumeo sam vas - rekao je Vučić.

Obilazak poljoprivrednog gazdinstva Nešić u Medveđi

Vučić je stigao u selo Borovac, gde obilazi poljoprivredno gazdinstvo Nešić.

Predsednika je dočekao domaćin Vuk Nešić, čija se osmočlana porodica već četvrtu generaciju bavi stočarstvom. Nešići gaje 300 ovaca i proizvode sir i mleko.

Obilasku prisustvuju i ministar poljoprivrede u tehničkom mandatu Aleksandar Martinović, v.d. direktora JP "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak i predsednik opštine Medveđa Dragan Kulić.

- Imamo li Radoje i Branislave čime da pomognemo - upitao je Vučić domaćina.

- Bilo bi dobro kad bi mogli ovde da asfaltiramo malo, gde je tor. Objekte imamo dobro, kad im dajemo hranu, ovde je blato. Ako bi mogli za traktor da uđemo u program - rekao je domaćin.

Vučića su upitali za izgradnju osnovne škole i put ka Prištini.

- Sad sam išao putem ka Lebanu, kao pista je, mimoišli smo se sa 10 automobila iako je 50 kilometara put. A to je bilo najpreče da se uradi,a sada nije tako važno. Sada tražite put ka Prištini - rekao je predsednik.

- Ovo za asfalt ćemo da uradimo, to je sitnic,a ovo za traktor ćemo da uradimo - rekao je Vučić.

- Više je žena sinoć napadnuto, tri žene i tri muškarca, sa onim što se kvalifikuje kao teške teelsnme povrede i mnogo lica sa lakšim povredama. Sve što su rekli je laž, pokazali su kakve su siledžije sinoć. Radili su onako kako su Hitlerovci radili u 30im godinama, sprečavajući ljude koji drugačije misle da se okupe. Sloboda okupljanja je ustavna kategorija. Da vi branite da dođe neko da kaže ono što misli, da pokušavate da ponizite svakoga, da povredite svakoga, da se sladostrasno iživljavate kao u sektaškim filmovima poput Inicijacije. Kao da gladate satanisitčke filmove. Kada sam video ovog potrča ove kriminalke Bananine žene, Aleksića, kaže Vučić naredio hapšenje. Najbolje da kamenicama razbijate glave svima i da niko ne odgovoara. Država će pobediti i u to nema nikakve sumnje. Svi ljudi su videli šta nam nude, Srbiju siledžijstva, ogoljene diktature gde niko ne bi smeo da misli drugačije. Moramo da budemo mirni, da ne uzvratimo na isti način - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje o mandataru, Vučić je rekao:

- Čekam da mi jave blokaderi, Đilas, Ponoš, Aleksić i Jovanović. Čim me oni obaveste, eto mene da vam javim ko je. A što se tiče drugih ljudi koji na ozbiljan način razmišljaju, mislim da su troje ili četvoro kandidata. Razgovaraću kad se vratim iz Brisela, sa političkim strankama i onima koji imaju većinu. Ko je zainteresovan razgovaraćemo, nećemo da pravimo cirkus. Pitaće me za savet, čuo sam da imaju 3,4 kanidata.

Obilazak fabrike za preradu voća „Voćar Kosančić“ u Bojniku

Vučić prvo obilazi fabriku za preradu voća „Voćar Kosančić“ u Bojniku.

Novosti

Veliki broj građana okupio se da dočeka predsednika Srbije.

Vučić je dočekan velikim aplauzom, a okupljenim građanima zahvalio se što su se u velikom broju okupili subotom ujutru.

- Mnogo smo stvari obećali, neke smo stvari ispunili, neke još nismo. Milijardu dinara ulažemo u put pšreko Radan planine i to je nešto što je od strateškog značaja za Bojnik i ceo kraj. Da se uradi klizište, to je još 50 miliona. I rekonstrukcija osnovne škole u Bojniku, sve što je mogao da stavi na papir, stavio je - rekao je Vučić i naveo da trafostanicu moramo da uradimo, da bi mogli da dođu investitori da zapošljavaju ljude.

FOTO: Novosti

Vučić je rekao da sinoć nije ni spavao, jer nije verovao da stranci mogu da razore zemlju prljavim novcem i preko grupa za pritisak i njihovih medija, da mogu da nateraju neke građane Srbije da mogu da ide protiv svog naroda, da jure žene..

- Sinoć ni policija nije uradila posao kako je trebalo, kao ni u Bogatiću i drugim mestima. Ja sam kriv, kriv sam jer sam želeo da prođe uvek bez policije, ne diraj nikog,a probaj da pokažeš da hoćeš ujedinjenje ljudi i nacije, da svi budu zajedno da poštuješ drugačije mišljenje. A oni koji su sve vreme pričali koji su protiv nasilja, oni su ustvari najobičnije siledžije, oni su jurili žene u Nišu, neke jurili jajima, gađali kamenicama. Gradonačelnik Niša je na ponosit način odoleo priticima, a to rade oni najgori, koji Kosovo smatraju nezavsnom državom, Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom. Verujem da će nadležni organi morati da zaštite građane mnogo oštrije i suguran sam da će Srbija pobediti. Boriću se još jače i više da nasilje nikad ne pobedi - rekao je Vučić građanima.

Novosti

- Nisam više zainteresovan za ono što govore. Krenuli su sa tim, ne ugrožavajte nas, protiv smo nasilja, a onda smo dobili maltretiranje i ponižavanje bake u Novom Sadu, upad u Maticu srpsku, mirno sede, upadaju im divljaci. Imali smo napade na nastavnike, direktore škola, ponižavanje na najgori način, to je brutaln onasilje, kačenje sendviča na vrata. Svaki skup je organizovan na kriminalan način, ograničavanje slobode kretanja. Da ne pričam u nasilju u Kraljevu, u Obrenovcu, Lazarevcu i u Bogatiću u više navrata, u Novom Sadu gde su svakog drugog dana imali siledžijske nasilje. Juče na Voždovcu su pesnicom ženu u glavu udarili. Sve što su govorili, sve vreme su lagali. Ova dvojica su rekla da su siledžije, pa će na silu. Neće uspeti ništa na silu, a mi smo naučili jednu tešku lekciju. Trudio sam se da sačuvamo mir, stabilnost, dao sve od sebe da nikog nikoga ne ugrozimo i ne povredimo.

Novosti

- Lagali su javnost o zvučnom topu, izmišljali su, počeli su sada da izmišljaju teroije zavere, to je u kolima bilo, da ne poverujete kakve ludosti morate da slušate. Juče ste imali strašnu laž da je neko slao slike sa obdukcije, majci gospođi Hrka, ispostavilo se da je to laž. Zato što je neko mislio da policija nije u stanju da utvrdi odakle i koja je to fotografija. I lažima nema kraja, danas će da izmisle novu laž. To je bilo pravo fašističko divljanje hordi sinoć u Nišu. Nisam mogao da zaspim celu noć, jer sam sebe smatrao odgovornim. Policija je vrlo loše obavila posao, ali ja sam kriv što sam mislio da ovi huligani su normalni ljudi, da oni ipak razumeju, da ono što su govorili da nisu toliki lažovi kad su pričali da nisu protiv nasilja. Ali su lažovi par ekselans.

- Jel to ona vaša priča da vam nije do politike, da vam je do zahteva. A koji je to zahtev? Sram vas bilo lažovi, siledžije jedne. Ili će biti oštriji odgovor državnih organa, ili ćemo da vidimo ko neće da poštuje zakon. Ne možemo da dozvolimo nasilje nad ženama, očekujem da država u skladu sa tim odgovori.