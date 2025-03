NAJBOLJI NASTAVNIK NA PLANETI PORUČIO RODITELJIMA, NASTAVNICIMA I DECI: Blokade nisu rešenje, obrazovanje ne sme da stane (VIDEO)

BORKO Petrović, nastavnik engleskog jezika iz Paraćina, čovek koji je izabran za najboljeg edukatora na svetu, rekao je da blokade nisu rešenje i de obrazovanje ne sme da stane.

Foto: RTS Printskrin

- Blokade nisu način a to vam kažem iz ličnog iskustva jer znajući koliko sporo idu procesi u Srbiji, dogovori, razmena mišljenja, bežanje od dijaloga...jer je obrazovni sistem glomazan i inertan, sistem u kom se i one dobre promene jako sporo implementiraju. Zato sam ja za to da se ove stvari rešavaju na drugi način kako ne bismo štetili deci i roditeljima! Obrazovanje ne sme da stane! - kaže Petrović.

NAJBOLJI NASTAVNIK NA PLANETI PORUČIO RODITELJIMA, NASTAVNICIMA I DECI: "Blokade nisu rešenje, obrazovanje ne sme da stane!"



Borko Petrović - nastavnik engleskog jezika iz Paraćina, čovek koji je izabran za najboljeg edukatora na svetu, imao je poruku za blokadere:



"Blokade… pic.twitter.com/XJ0MpFsmRO — Detektor laži (@LaziDetektor) March 18, 2025