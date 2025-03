"HVALA ŠTO STE NAS UČINILI PONOSNIM, A NACIJU SREĆNOM": Vučić sa članicama ženske bokserske reprezentacije Srbije (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić primio je članice ženske bokserske reprezentacije Srbije, koje su osvojile medalje na Svetskom prvenstvu u Nišu, kao i delegaciju Bokserskog saveza Srbije, i zahvalio im što su, kako kaže, ispisale nove stranice istorije tog sporta u Srbiji.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Hvala vam na svemu što ste učinili u Nišu, nas ponosnim, naciju srećnom. Ono što smo mogli da gledamo bilo je čudesno, neverovatna posvećenost, hrabrost, borbenost. Ginule ste za našu trobojku. Kada smo vas ispratili za Niš navijali smo za vaš uspeh, potajno se nadajući medaljama. Hvala, Anđela, za prvo svetsko zlato, hvala za težak životni put kroz koji ste prošli i opet bili spremni da se borite i uradite sve za svoju zemlju. Naše bokserke ispisale su nove stranice bogate istorije srpskog sporta. Ostvarile su rezultat kakav nikada do sada Srbija nije imala, pet bronzanih i jednu zlatnu medalju. Hvala vam za to što ste nas učinile ponosnima. Hvala vam za to što ste nas učinili radosnima. Hvala vam što ste nam pokazale kako se bori, ne samo u ringu, nego i u životu. Sutra stiže novac za vas, 30.000 za zlatnu, pet puta po 20.000 za bronzanu medalju - rekao je predsednik.

Kazao je da se divi bokserkama.

- Nama, kao državi, ostaje da još više ulažemo u sport, što ćemo i da uradimo. Mnogo uspeha vam želimo u budućnosti i da nas uvek ovako obradujete. Živela Srbija - poručio je Vučić.

Prisutnima se obratila Anđela Branković, osvajačica zlatne medalje.

Sara Ćirković uručila je simboličan poklon predsedniku, ikonu Belog Anđela.