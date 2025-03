VUČIĆ: Prelazne, prevarantske vlade neće biti, dok sam živ!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je iz Palate Srbija da prelazne, prevarantske vlade bez izbora u koju bi trebalo najgori da uđu, neće biti dok je živ.

Foto: Tanjug/Marko Đoković

- Ponudili su izbore, rekli su da ne može. Ponudili smo savetodavni referendum. Sve su odbili i tražili su i danas traže ulazak u vladu bez volje građana. Ponavljam da prelazne, prevarantske vlade bez izbora u koju bi trebalo najgori da uđu neće biti. Samo da bude potpuno jasno da ne pristajem na ucene i pritiske. Ja sam predsednik Srbije i neću da dozvolim da ulica određuje pravila u ovoj zemlji i neću da dozvolim da ulica određuje katastrofalnu budućnost za ovu zemlju. Podigli smo zemlju kao feniks iz pepela - kazao je Vučić.

Dodaje da su napadani novinari, kako Informera, tako i RTS.

- Sramno je bilo ponašanje rukovodstva RTS koji nisu stali u odbranu svojih zaposlenih i svojih novinara. Više su branili N1, koji niko nije ni napao, nego što su smeli da govore o svojim novinarima. Ja zato kao predsednik imam pravo o tome da govorim šta god mislim o RTS-u, jer ti novinari nisu krivi, oni su časno obavljali svoj posao. Da li mi se to sviđa kako rade ili ne, to je druga stvar. Posle napada na novinare, na različitim skupovima, od Autokomande do mnogih drugih, krenuli su u još ogoljeniji vid nasilja. - kazao je Vučić.

Ukazuje i na talačku krizu u RTS, gde je neko mislio da ima pravo da ugrožava ljudima i život i rad.

- Hvalili su se kako su sproveli gerilsku akciju - kazao je Vučić.