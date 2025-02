BLAGOJEVIĆ: "Vučić i Tramp su mnogo sličniji nego što se čini"!

ROD Blagojević bivši guverner Ilinoisa govorio je o tome koliko se Srbija promenila od poslednjeg puta kada ju je posetio kao i da Tramp i Vučić imaju više sličnosti nego razlika.

- Postoji novi početak u Americi gde je Tramp izabran na dramatični način što će doneti promene. Mislim da je ovo novi početak oporavka veza SAD i Srbije. Postoje sličnosti između Vučića i Trampa, a to je da su mudri lideri koji više rade nego što pričaju. Davno sam bio u Srbiji, a danas sam imao priliku da vidim koliko se zemlja oporavila. Imao sam priliku da odsedam na Sent Ridžesu najprestižnijem američkom hotelu koji je sada u Srbiji. Činjenica da su dva lidera slična jeste njihov pristup politici što bi moglo ostvariti novo strateško partnerstvo. Nezaposlenost pre Vučića bila je 26%, a sada je 8% što Srbiju čini skoro najbrže rastućom zemljom u Evropi. Kada bi se ovakav rast desio u Americi građani bi ga postavili za kralja - rekao je Blagojević.

Bivši guverner je dodao kako mu se predsednik Vučić pohvalio brojnim projektima koje je ostvario.

- Ručao sam sa predsednikom Vučićema kada mi je on sa balkona pokazao pregled grada gde nisam samo video Beograd na Vodi već sam video i njegov lični ponos projektima. On se ponosio sopstvenim uspehom bez preteranog političkog večličanja sebe - rekao je on.

(Informer.rs)