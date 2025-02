AKCIJA ĐILASA I "PROGLASA": Kako su preuzeli proteste studenata

ZNAČI studenti su uradili ogromnu stvar. Hvala vam što ste to uradili, ali mi preuzimamo sada!

Foto: Tanjug/Printskrin

Ova rečenica koju je izgovorila bivša rektorka i sadašnja aktivistkinja "Proglasa" Ivanka Popović, kao i učešće gotovo svih prvaka prozapadne opozicije na blokadama tri mosta u Novom Sadu jasan je signal da je pomenuta grupacija preuzela tromesečne studentske proteste s ciljem da se domogne vlasti.

Ove namere jasne su i akademcima, pa se tako preksinoć oglasio plenum studenata Filozofskog fakulteta u Beogradu saopštivši da se, iz bojazni zbog upliva opozicionih aktera aktivističkih organizacija i sličnih interesnih grupa i njihove instrumentalizacije autohtone studentske borbe, odlučio na distanciranje od 24-časovne blokade Mosta slobode u Novom Sadu, a da podržava tročasovnu blokadu tri mosta u tom gradu koja je održana.

Plenum je u saopštenju na mreži "Iks" naveo da se ograđuje od pokušaja zloupotrebe studentskih blokada od strane bilo kojih političkih aktera i da oštro osuđuje bilo koji vid zloupotrebe "studentskog elana u korist predizborne kampanje bilo koje političke opcije".

- Blokade su se od samog početka održavale bez upliva stranačkih i aktivističkih organizacija uprkos pokušajima istih da naš pokret iskoriste - naglašava se u saopštenju i dodaje da je njihova borba od samog početka bila usmerena "ka sistemskim problemima koji se tiču rada institucija pre nego politikantskim nastojanjima koja se isključivo tiču smene aktuelnog režima".

Time je još više produbljen jaz između "Proglasa" i studenata, pošto je pomenuta inicijativa koja okuplja pojedine profesore, akademike, glumce prethodno, bez da ju je iko pitao, najavila svoj "model za mirnu političku tranziciju društva", što je razbesnelo mnoge visokoškolce. Osim prisustva Dragana Đilasa, Miloša Jovanovića, Radomira Lazovića i ostalih iz opozicionih redova, mnogim studentima je bila sporna i lista govornika tokom blokade Mosta slobode. I tu je "Proglas" umešao prste, pa se mikrofona latio jedan od njihovih ključnih ljudi glumac Dragan Bjelogrlić, a tokom govora TV voditelja Zorana Kesića čulo se glasno negodovanje mase.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je juče da političari iz bivše vlasti polako preuzimaju studentske proteste. On je kazao da su akademci u svojim zahtevima imali dobru nameru, ali da proteste sada preuzimaju oni koji žele nasilno da dođu na vlast.

- Videli ste na mostovima i Miloša Jovanovića, Dragana Đilasa i Mariniku Tepić i Lazovića. Videli ste i novu stranku Dragana Bjelogrlića.

Mali je rekao da poštuje to što su studenti "bili principijelni u svojim zahtevima".

- To ne možete da im oduzmete. Imali su četiri zahteva, nisu menjali četiri zahteva, nisu ulazili u politiku i to je po meni fer i korektno... a s druge strane, vidite ove koji hoće da ih iskoriste i zloupotrebe tragediju.

Inače, Most slobode, jedan od simbola Srpske Atine, umesto 24 sata, kako je bilo najavljeno, bio je blokiran tri sata duže, odnosno od subote u 15 časova do juče do 18 časova. Tako je, naime, odlučeno na jučerašnjem "plenumu građana". Na pitanje da li žele da se blokada produži za još tri sata, prisutni, kojih je bilo znatno manje u odnosu na subotu uveče, izglasali su produžetak blokade. A za ta tri sata, odnosno do 18 časova se čistio i uređivao prostor gde su bili prethodnih 27 sati.

Većina učesnika blokade je noć između subote i nedelje, uprkos hladnoći, provela pod vedrim nebom. Neki su se sklonili pod šatore, a pojedini su spavali na stiroporu. U Limanskom parku bio je organizovan program, nastupali su horovi. Među okupljenima je bilo i onih koji su zaigrali kolo, dok su pojedini igrali košarku na raskrsnici kod Merkatora. Na kraju je oko 400 taksista iz Beograda došlo u Novi Sad kako bi besplatno do prestonice prevezli učesnike "studentskog marša".

Dodik: Uz Vučićevu snažnu Srbiju PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik poručio je juče da Srpska stoji iza legitimne, demokratske, snažne i jedinstvene Srbije koju predvodi Aleksandar Vučić. On je istakao da je Vučić otvorio pristup RS koja nikada nije imala bolju podršku vlasti Srbije: - Snagu Srpske predstavljaju njene institucije, ali i Srbija. Zato hoćemo njenu snagu, da imamo svoje utočište, svoju maticu. Protiv sam svakog ko je za destabilizaciju Srbije i srpskog naroda. Dodik je naglasio da Srbija može da ima samo vlast koju bira na izborima, ne vlast s ulice ili neku koju neko drugi dovodi. - Nikad nam u istoriji nisu dali deset godina da se u miru razvijamo i ojačamo. Sad kad je Vučić pokazao kako je moguće da se Srbija digne... svi oni koji to ne žele da vide, ne vide ni auto-puteve, ni bolnice, ni štošta što je urađeno, standard stanovništva... već pod naporom stranaca ponovo destabilizuju. Kad im Vučić ponudi izbore i referendum, oni se s tim sprdaju.

Pao sa motora, zapeo za kanap POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je juče oko 13 časova, u Novom Sadu, u Ulici Narodnog fronta, pao i teško se povredio motociklista koji se kao učesnik protesta nalazio na mestu blokade Mosta slobode. Na delu kolovoza gde se nije odvijao saobraćaj zbog blokade mosta, B. K. (58) upravljao je motociklom marke "suzuki" i kretao se ulicom Narodnog fronta od pravca Bulevara oslobođenja prema Šekspirovoj ulici, gde je naišao na kanap koji je su preko kolovoza razvukli organizatori protesta. - Nakon što se kanap upleo u točkove, vozač je izgubio kontrolu i pao na kolovoz i tom prilikom zadobio teške telesne povrede. Zbrinut je u Urgentnom centru Kliničkog centra Vojvodine, i za sada je stabilno - kazao je Dačić.

Vulin: Šta je sa Bonom? OD Plišane i Cvetne revolucije, preko Arapskog proleća pa do obojenih revolucija scenario je uvek isti, najpre stari obezbede novac i okupe mlade, zatim mladi svojom lepotom i naivnošću popune ulice i kamere, a onda im govornice i kamere preuzmu stari, a ako mogu i vlast. Istina, ulice im ne diraju, većina mladih bez škole i posla i ostane na ulici. Očekujem da posle Marine Abramović i Madone proteste u Srbiji podrži i Bono Voks, ovaj trojac do sada nije propustio priliku da podrži bombardovanje Srbije i da osudi Srbe za opsadu Sarajeva i lažni genocid u Srebrenici. Što bi se razdvajali sada, bar oni nepogrešivo znaju šta je loše za Srbiju - izjavio je potpredsednik Vlade RS Aleksandar Vulin.