VUČIĆ IZ RESAVSKOG OKRUGA: Moramo da podstičemo privatnu inicijativu (FOTO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić u dvodnevnoj je poseti Rasinskom okrugu, u okviru koje je u Varvarinu obišao pogone za proizvodnju nameštaja porodične kompanije „Nameštaj Lika“ o čemu je obavestio građane Srbije preko svog Instagram profila.

Foto: Printskrin/Instagram

- Posetio sam danas i malu porodičnu kompaniju „Nameštaj Lika“. Moramo da podstičemo privatnu inicijativu. Nama je to potrebno, nas privatni sektor drži u životu. Privatni sektor je taj koji isplaćuje penziju, zarade svima nama koji radimo u državi. Ovi ljudi izdržavaju našu zemlju i kada vidite još da su mladi i da imaju potomstvo koje će to da nasledi i nastavi, to je za nas najveća snaga - rekao je predsednik Vučić.