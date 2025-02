VUČIĆ U RASINSKOM OKRUGU: Veliki skup u Trsteniku - predsednik poslao moćne poruke (VIDEO)

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik je pozdravljen gromoglasnim aplauzom i ovacijama.

- Bata me je govoreći o onome što smo nasledili podsetio na period od pre 12,13 godina. Nisam jednom bio u Trsteniku, već mnogo puta. Kada se setim da niko u Trsteniku nije ni sanjao da će da prođe auto-put, kakve su to porođajne muke bile, da niko nije verovao u to, a danas su to podrazumevajuće činjenice, kao da je sa neba palo. A onda se pitam što oni (opozicija) nisu metar tog puta napravili? Večeras sam otišao četvrti put u petoletku, i vidim radnike, njih oko 500 i setim se kako je Petoletka nekada stajala dok nam nisu došli eksperti. Dok nisu došli eksperti za šta to vi najbolje znate, dovedu još i tasta i taštu i onda vam od kompanije ne ostane ama baš ništa. Svi dobro znate kako su ojadili Trstenik i čitav rasinski okrug. I danas sam došao u Petoletku, sve neka smrknuta lica u rukovodstvu. I ja ih pitam o čemu je reč, kažu da fale pare i svaki put čekaju da dobiju pare. Ispred hale sam ih pitao koliko duguju. Ono što je za vas u Petoletki bitno da znate je da nećemo samo da prebacimo pare već ćemo da proveravamo kako se novac troši da biste stvarno imali novac i sledeće godine. Ljudi u Petoletki da znate, pozabavićemo se i finansijskim i proizvodnim delom, ojačaćemo i osnažićemo Petoletku i već sledeće nedelje dobićemte značajnu sumu novca, moćićete da primate redovno plate, ali će odgovornost morati da bude na višem nivou, moraće da se radi odgovorno!

Kaže da je Petoletka od strateškog i suštinskog značaja za državu.

- Takođe, kada sam dolazio, obilazio sela, obilazio Drenovu, gledao gde ćemo i kako da obnovimo školu u mestu patrijarha germana i Dobrice Ćosića, pa otišao do Ljubostinje i gledao kako da dodatno pomoglemo u izgranji još jedne kripte u Ljubostinji, sve ono što su važne stvari za Trstenik. Uvek sam se pitao, a kako to da nisu oni uradili, neki od ranije. I šta se to u međuvremenu dogodilo da ti koji su bili najgori imaju obraza da nam drže pridike i da nam objašnjavaju kako su oni spas. Sebi sam postavio tu zagonetku i trudio da pronađem odgovor. Nije lako voditi zemlju a da budete samostalni i nezavisni u odlučivanju. I ako se sećate više puta sam vam govorio da kada se ne obazirate na naloge stranih sila, kada želite da vodite svoju zemlju na slobodarski način, da vi donosite odluke, da donosite odluke u ime vašeg naroda i u interesu vašeg naroda a ne u interesu velikih sila, doći će trenutak kada će pokušati sve da vas obore. Ali nije problem u tome što hoće da obore mene, problem je u tome što oni hoće da sruše Srbiju. I ono što vidimo poslednjih meseci je direktan pokušaj stranih obaveštajnih agencija da ruše našu zemlju. Zašto to rade? Nije teško pogoditi. POgledajte šta je rekao Kurti, Nataša Kandić, Sonja Biserko, pogledajte šta kažu svi u Hrvatskoj, a onda postavite pitanje zbog čega bi oni želeli neko dobro Srbiji? Zbog čega bi Hrvatska želela da Srbija ima dvostruko snažniju vojsku od nje? Zbog čega bi oni želeli da Srbija raste brže nego oni ekonomski? A Srbija ove godine bila bi zemlja sa najvćom stopom rasta u Evropi i ja vam kažem: Biće zemlja sa najvećom stopom rasta u Evropi, uprkos njihovim brutalnim napadima.

Predsednik je ispričao da je juče ili prekjuče jedan važan stranac došao kod njega posle ostavke Miloša Vučevića i predložio mu da je najbolje da napravi jednu ekspertsku vladu.

- To će da vam bude novi zahtev onih koji su govorili da su protiv politike. I onda mi je rekao da je tu u pitanju i moja bezbednost. Ja sam mu na to rekao da me nije dobro slušao i da nikada nisam govorio nešto da bi se nekom dopalo ili ne. Ja da vama dam ekspertsku vladu, ja da vama dam neke lopuže da upravljaju Srbijom bez izbora i bez narodne volje, ja da vam omogućim da zajedno sa njima pljačkate ovu našu napaćenu zemlju - neću! Da li vi to možete bez mene, možete. Pošto si mi spomenuo bezbednost, razumeo sam to kao pretnju i mogućnost da me ubijete, ali nije nikakav problem možete i to da uradite, ali da vam popustim nikada neću. I neće biti ni prelazne, ni ekspertske vlade! Neće biti vlada slugu, taj film da gledate dok sam živ nećete.

Kaže da su njegovi planovi drugači i da će razgovarati sa svima koji i drugačije misle, sa političkim protivnicima.

- Ispunili smo sve zahteve studenata. Isplatili smo danas i stipendije i sve rate za kredite koje je trebalo da isplatimo.

Kaže da su plate povećane svima od zdravstva do prosvete.

- Večeras mi je mitropolit David kruševački ispričao nešto što mu je govorio patrijarh Pavle. I govorio je sveti patrijarh naš: "Nas Srbe puste, 20 godina imamo mira, da nešto podignemo u zemlji, a onda dođe ropstvo ili ustanak i onda opet dobijemo nekih 20 godina priliku i opet nas vrate u sukobe, ustanke, ropstvo. Kao da mi ne umemo da radimo kao i svi drugi narodi već je potrebno da Srbiju vraćaju unazad." Neki spolja žele Srbiju da vrate unazad. Ne zaboravite 2012. godine, i to su istorijske činjenice, Srbija je bila na izdisaju. Tada ste imali 600 hiljada ljudi, a imali smo bar 300 hiljada ljudi više da živi u Srbiji zbog prirodnog priraštaja pre svega, manje zaposlenih, nestajala nam je Srbija. Napravili smo političku stranku SNS kao neku vrstu srednjeg puta - možete sa evropljanima ali da čuvate tradicionalna prijateljstva sa Rusijom i Kinom. Promenili smo lice zemlje.

Kaže da smo uspeli u ekonomskom napredku da prestignemo sve zemlje regiona. Kaže da se opozicija raduje neuspesima Srbije.

- Oni kažu sve je katastrofa, a svaki broj koji pogledate je 10 puta bolji nego u njihovo vreme. A što neće na glasanje? ŠĐto neće na izbore, referendum? Oni ni na kakvo glasanje ne smeju da izađu. Niti hoće, niti smeju. I da vam kažem kako bi izgledala ekspertska vlada da vam za eksperte predlože Mariniku Tepić, Mikija Aleksića...

Kaže da su sve nervozniji jer im gazda Šolak prodaje firmu i moraju pre konačne prodaje da provedu revoluciju u Srbiji.

- D abi proveo revoluciju moraju da krenu u nasilje. Pustite njih da krenu u nasilje, mi nasilje nećemo i molim sve naše ljude da im nigde nasiljem ne odgovaraju. Kad nas napadnu sklonite se, pustite jer proćiće i ovo zlo doba kada talog i mulj isplivavaju na površinu, kada najgori misle da treba da vladaju Srbijom, kada misle da treba da se vrate na vlast pošto su ovu zemlju uništili. Naše je da im stalno nudimo dijalog i razgovor. I znamo da ga neće. Znamo da im je do svega a da im do razgovora nije.

Kaže da je važno da nastave da grade Srbiju, ali i da se sačuva samostalnost zemlje.

- Pogledajte šta im Dinko Gruhonjić govori da će ići na ocepljenje Vojvodine. I još im kaže: "A prvo idemo na promenu odnosa prema Srebrenici, Hrvatskoj". Valjda hoće da se ponovo izvinjavamo i klečimo pred svima. Valjda hoće da priznamo nezavisnost Kosova jer ne zaboravite sam Svilanović je rekao da su svi oni 5. oktobra dobro znali da kada budu formirali vladu da Crna Gora mroa da ode i zajedničke države. Otišla nam je Crna Gora, Kosovo proglasilo nezavisnost a oni su razmišljali o svojim foteljama. A mi moramo da čuvamo državu i naše prijate. Zato neće biti sankcija Rusiji, zato ćemo da čuvamo i gradimo prijateljstvo sa NR Kinom, i zato ćemo da štitimo slobodu Srbije.

Kaže da je sloboda najveća snaga ove zemlje i da je KiM bio i da će uvek biti Srbija. Poslao je poruku onima koji žele da provode revoluciju:

- Nema komrpmisa o pitanju državno pravnog statusa, što znači Kosovo je Srbija. Nema uvođenja sankcija Rusiji ma koliko vi to tražili i ma koliko na tome vi insistirali. I ne damo da opljačkate Srbiju kako szte je zajedno pljačkali sa ovim lopovima od 2000. do 2012.

- Želim da pozovem profesore sa fakulteta da razgovaraju sa državom. Da započnemo dijalog, da probleme rešavamo na najbolji način u interesu svih građana. Spreman sam u svako doba dana i noći. Zadovoljan sam onim što ostavljam iza sebe, u svakom sam smislu ostvario ono što sam želeo. Imam još neke snove vezane za EXPO, kako da nam prosečna plata bude 1400 evra, ali sam zadovoljan. Niša mi važnije ne postoji od političkog nasleđa. Imam troje divne dece, ponosan sam na njih. Šta mi je još potrebno? Lagali su vas za Jovanjicu, za moje restorane koje nemam, račune koje nemam, nemam ni u jednoj zemlji račune, borio sam se 13 godina za ovu zemlju bez godišnjeg odmora, živeo svaku muku ove zemlje. Ostavljam ovu zemlju mnogo bolju nego onu kakva je bila kad sam došao na vlast. Šta takav čovek ima da izgubi? Ništa, ali vam neću dati Srbiju na tacni vama koji hoćete da je srušite - boriću se do poslednjeg atoma snage protiv najgorih i u ovoj zemlji i spolja. I ništa mi ne možete, ovome što smo uradili pisaće se knjige.

- E zato nam je potreban pokret, da promenimo loše, korumpirane, da neki novi pošteni ljudi dođu na njihove pozicije. Pozivam vas da nam se pridružite, beskrajno vam hvala, živeo Trstenik, živela Srbija!

Obraćanje doktorke Gočanin Pejčić

Doktorka Dragica Gočanin Pejčić obratila se na skupu u Trsteniku.

- 24 godina radim kao lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Podsetiću vas na nedaće u našem zdravstvu koje smo imali ranije. Smatram da su ta vremena iza nas i da je to prošlost. Zdravstveni sistem je sada na usluzi svim građanima Srbije i tome svedočimo mi zdravstveni radnici - rekla je ona.

Ona je podsetila koliko država ulaže u zdravstvo.

- Mi lekari smo bili tu da prepoznamo probleme koje su rešili ministarstva i predsednik Vučić - rekla je ona.

Obraćanje Gašića

Okupljenima se prvo obratio ministar Bratislav Gašić.

- Ovde nas je danas okupila jedna patriotska ideja da podržimo Pokret za narod i državu. Pokret je jedini garant da će našu Srbiju voditi Srbi, a ne strane ambasade - rekao je Gašić.

Foto M. K.

On je podsetio kako je izgledala država pre 2012. godine kada je kako kaže na vlasti bila DOS-ovska banda. Rekao je da mnogi nisu tada imali plate, posao, te naveo da svi svojoj deci treba da pričaju kako je nekada izgledala Srbija, ali i celi Rasinski okrug tada, a kako izgleda sada.

- Formiramo novi Pokret za sve koji nemaju rezervnu otadžbinu. Predsedniče neizmerno hvala što ste došli u Trstenik - rekao je Gašić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se okupljenim građanima u Trsteniku.

Predsednik u manastiru Ljubostinja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru posete Rasinskom obišao je danas Manastir Ljubostinja, zadužbinu kneginje Milice, supruge kneza Lazara, prvi ženski manastir u Srbiji koji je izgrađen u 14. veku.

Vučića su dočekali mitropolit kruševački David i sestrinstvo manastira uz manastirska zvona. Mitropoliti mu je poželo dobrodošlicu i upoznao ga sa istorijatom manastira. Vučiću, sa kojim su bili i ministri Siniša Mali i Bratlsav Gašić, u porti su prilazili i građani sa kojima se zadržao u kraćem razgovoru.

- Ja sam ovde treći ili četvrti put. Ljubostinja je posebna, zadužbina knjeginje Milice, tu su i mošti Jefimije.

Vučić u fabrici "Prva Petoletka" - država će pomoći ovoj fabrici

- Situacija kao što znate nije ružičasta nimalo. Od 529 zaposlenih 356 je u proizvodnji. Pri svemu tome ukupne obaveze "Petoletke" u ovom trenutku su 5 miliona 200 hiljada evra, od toga je 2 miliona dobavljačima. Mi ćemo sledeće nedelje da obezbednimo 1 milion od fonda da možete da sednete i nešto da počnete da radite, a onda moramo da vidimo koliko novca još moramo da uložimo da bismo problem obrtnih sredstava rešili - rekao je Vučić.

- Neće biti lako, ali to mora da se sedne pa makar Siniša, dali više para. Za nas je ova fabrika od strateškog značaja. Daćemo i više novca, samo što mora neko ko to zna da sedne i da pomogne ljudima. Već sledeće nedelje ćete da osetite promene, prodisaće firma.

Foto: M. Kolašinac