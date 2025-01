VUĆIĆ PORUČIO: Slaviće se Srpska Nova godina na KiM

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić u dnevniku TV Pink govorio je i o situaciji na KiM.

Foto printskrin TV Pink

- Imamo bezbroj problema na Kosovu i Metohiji. Znam da će se slaviti Srpska Nova godina kako se to kaže po julijanskom kalendaru. Želim da im čestitam i da im kažem - bez obzira šta će da rade i koliko god pritisaka vršili, stanje u svetu se polako menja. I mi ćemo uvek biti uz naš narod na Kosovu i Metohiji i to će uvek za nas biti deo Srbije. Svaki dan preti (Kurti prim. aut.) Mi nemamo ni vojsku ni policiju, on ima... Samo pustite sve da se hvale. Koliko sam ja puta slušao u životu - Vučiću gotov si do Božića, Vaskrsa... I koliko se puta to desilo - nijednom. I 100 puta sam im rekao biće kad ja kažem, a oni mi nisu verovali. Sad mi veruju i znaju da će biti kad ja kažem. I neće morati previše da čekaju. Ono što je sada važno je da vidimo kako će zemlja da ide dalje - naveo je on.