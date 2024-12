"TUŽNO JE, POKAZAO JE SVOJU NEODGOVORNOST": Vučić o napadima Đilasa na mlade ljude iz SNS

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je program za mlade, tom prilikom osvrnuo se na napade predstavnika opozicije, Dragana Đilasa aktiviste iz SNS-a.

FOTO: N. Skenderija

O napadu Dragana Đilasa na mlade ljude iz SNS-a, Vučić kaže.

- Jedan tužan događaj, gde je jedan od lidera pokazao svoju neodgovornost, ali ne želim da ovde to upotrebljavam u partijske svhe. Momci iz moje partije trebalo je samo da pobegnu kada su videli psihotičnost osobe koja im prilazi, ovi momci to nisu razumeli na taj način. Trebalo je da odu, ali sva odogovrnost je na onome ko je to izazva. Ne mislim da od komarca treba praviti magarca, ali dovoljno vam govori o nasilničkoj prirodi i kako bi neko vodio zemlju i kako bi se ponašao da ima vlast. - istakao je Vučić.