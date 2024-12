UČEŠĆE ZA STAN UMESTO 15.000 EVRA BIĆE 2.250: Vučić najavio poseban program stambenih kredita za mlade

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar izneo je plan kojim će država Srbija pomoći mladima da dođu do prvog stana.

Foto Tanjug

- Naša je ideja da se što lakše dođe do prvog stana. Naš je predlog sledeći, u Srbiji je prosečna cena kvadrata 1550 evra. Dakle prvi stan za mladu osobu je 75.000 evra, a sa našim program učešće će iznositi umesto 15.000 evra, 2.250 evra. Rata tokom prve godine je 121 evro, a država subvencioniše 91 evro. Od druge do šeste godine rata za mladu osobu je do 200 evra.