PROPUŠTENA ŠANSA DA SE RASPRAVLJA O BUDŽETU Premijer Vučević: Miroslav Aleksić je čupao mikrofone, nisam video pijetet prema žrtvama!

PREMIJER Srbije Miloš Vučević istakao je da je današnja sednica Skupštine Srbije mogla i trebalo drugačije da izgleda.

Foto: Instagram/milosvucevic

On je naglasio da je parlament mesto gde uvek mogu da se iznesu različiti argumenti i ne sme da se provodi nasilje.

-Pokušao sam da obrazlažem predlog budžeta, ali je tada krenuo fizički napad na naše članove. Vrlo jasno da napomenem, imate momenat kada Radomir Lazović dolazi do predsednice Skupštine i mene i počinje nešto da lepi. Ušao je u deo koji je predviđen samo za članove Vlade. Propuštena je šansa da se raspravlja o budžetu i da građani čuju šta donosimo ili da čujemo primedbe i zamerke.

Premijer je naveo da nije postojala volja da se razgovara, da nisu dozvolili da obrazloži budžet, te da su počupali mikrofon predsednici Skupštine.

-Cela vlada je došla danas da razgovara. Što se tiče njihovog predloga o poverenju vladi nisu bili validni potpisi. Kada vam vrate neuredan podnesak morate da ga ponovite. Došao sam danas da govorim o budžetu i svim zakonima, nisam nigde video pijetet prema žrtvama. Ne znam šta je u svemu ovom znak bola i patnje sa žrtvama. Ne znam koji transparent, pištaljka, vuvuzela predstavlja znak bola. Nije baš prijatno da vam neko viče „Ubica“, da prave legitimne mete od svih nas- rekao je predsednik Vlade i dodao da se ova atmosfera pravi danima i nedeljama.

-Nije bilo fizičkog nasilja članova pozicije do napada na članove Vlade i onda su poslanici iz SNS i drugih stranaka došli da zaštite svoje članove. Kada imate teške dane oni prave cirkus. Meni je Marinika Tepić stajala na 10 centimetara i duvala u pištaljku. A zatim se vratila, a mi nismo mogli da se vratimo, jer su mesta zauzeli opozicioni predstavnici. Miroslav Aleksić je čupao mikrofon. Nek ponove zahtev, zakazaće se sednica. Mogli su u 24 sata da ponovo dostave predlog. A mislim da niko nije hteo da podnese. Marinika Tepić je došla sa dve flaše crvenog vina i polivala nas. Obezbeđenje je našlo dva biber spreja pre početka sednice. Mislim da građani vide ko je spreman da radi. Ne laka situacija za nas, 13 ljudi je procesuirano, tužilaštvo vodi taj proces. Dva ministra su dala ostavke.

Vučević je naglasio da mu teče rok od 15 dana za predlog novih ministara, a u tom periodu obaviće razgovore sa predsednikom i članovima stranaka.

-Mislim da ovo nije momenat za rekonstrukciju vlade. Ljudi hoće da Srbija radi, ne sklanjajući pitanje krivično-pravne odgovornosti. To ne znači da se pravimo kao da se ništa nije desilo 1. novembra, ali ne možemo ostati zaleđeni zato što neko vidi da je to njegova politička šansa. Vi ne tražite nove izbore kao opozicija. Da zamislimo da padne Vlada ili ja dam ostavku, pa izabraćemo novu iz redova SNS. Oni su danas imali plakat Aleksandra Vučića kao glavnog krivca. Opozicija može da dođe na vlast samo na izborima, a ne tako što će da sprovodi revoluciju. Ne mislim da to može da se dešava u normalnoj državi.

(Euronjuz)