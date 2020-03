V. KADIĆ | 08. mart 2020. 09:00 |

DO idućeg petka nadležni državni organi Crne Gore dostaviće Upravi za imovinu sve izvode iz katastra koji se odnose na verske objekte u Crnoj Gori. Tu se pre svega misli na imovinu Mitropolije crnogorsko-primorske i njene eparhije. Dragan Kovačević, direktor Uprave za nekretnine, saopštio je da je još ostalo da njihove područne jedinice dostave podatke za Podgoricu, Herceg Novi, Kotor i Plužine. Očigledno da je primena spornog Zakona o slobodi veroispovesti u punom jeku, uoči novog sastanka ekspertskih timova Vlade Crne Gore i Mitropolije crnogorsko-primorske 11. marta u Podgorici.

Tako su "evidentirani" manastiri Ostrog (mošti Svetog Vasilija), Ždrebaonik (mošti Svetog Arsenija Sremca), Cetinjski manastir (mošti Svetog Petra Cetinjskog, desnica Svetog Jovana Krstitelja), Kosijerevo (stopalo apostola Luke), Đurđevi stupovi, Piva, Morača, Savina, Stanjevići, mnogobrojne crkve, parohijski domovi...

Pravnici s kojima su "Novosti" kontaktirale ocenjuju da direktor Uprave za nekretnine ne može da govori o državnom interesu, jer njegov organ sudi u postupcima gde su država i Crkva dve strane, pa je samim tim postao "advokat" jedne strane u postupku.

Crkvena imovina oko manastira Gradište na Buljarici je u središtu projekta koji je uz pomoć Vlade planirala da realizuje katarska kompanija CDCI, kazao je Boško Čamrak, iz NVO "Naše ognjište", na javnoj debati u Petrovcu. On tvrdi da mu je više starijih meštana potvrdilo da su dva puta održani sastanci između crkve, meštana i Ane Đukanović, sestre predsednika Crne Gore.

- Dva puta su dolazili članovi porodice Đukanović kod igumana manastira Gradište, Pavla Kala, tražeći da se proda zemlja. On ih je oba puta odbio, govoreći da to nije njegovo, već da su to ljudi zaveštali crkvi i da će ta zemlja njoj i ostati - kazao je Čamrak, podsećajući da je master planom na tom prostoru planirana izgradnja blizu 40.000 stambenih jedinica!

Zabrinutost zbog primene diskriminatorskog zakona iskazao je i mitropolit Amfilohije, navodeći da se već sprovode represivne mere prema sveštenstvu i monaštvu SPC u Crnoj Gori.





U evidenciji i Đurđevi stupovi / Foto D. Milovanović





- Takođe ne treba izgubiti iz vida česte i radikalno anticrkvene javne nastupe najviših državnih zvaničnika, koji nepravedno optužuju Crkvu za navodnu antidržavnu delatnost i podložnost uticajima izvan Crne Gore, što su notorne neistine. To nije dobra atmosfera za razgovor. Nadamo se da ćete sa svoje strane učiniti sve što je potrebno da se spreči nastavak takvog zaoštravanja sa strane države - poručio je vladika.





U međuvremenu, oglasio se vođa ekspertskog tima Vlade Crne Gore, Zoran Pažin, koji uoči predstojećig razgovora "dve strane" poručuje da se ne sme preći "crvena linija".

- Pravni poredak Crne Gore je crvena linija, ona ne sme da bude pređena. Takođe je crvena linija potreba da svi građani, bez obzira na nacionalnost ili veru, budu pravno tretirani na jednak način, da ne bude ni privilegovanih, ni diskriminisanih u čitavom tom odnosu između države i verskih zajednica. To je ono na čemu ćemo mi insistirati, ali zaista smo otvoreni da čujemo argumente druge strane - kazao je Pažin za Glas Amerike.

Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić saopštio je da ne postoje indicije da bi u Crnoj Gori moglo doći do sukoba i obračuna povodom usvajanja Zakona o slobodi veroispovesti, koji je izazvao masovne proteste u organizaciji SPC u Crnoj Gori i tenzije u odnosima sa zvaničnim Beogradom. Nuhodžić je reagovao dan nakon što je srpski patrijarh Irinej izrazio zabrinutost zbog "mogućih fizičkih obračuna", "čak i prolivanja krvi" u Crnoj Gori, i naveo da postoje indicije da bi se tako nešto moglo dogoditi.

Prema njegovim rečima, država Crna Gora će delovanjem institucija snažno i odlučno sprečiti svaki pokušaj nasilja, izazivanja nereda, ili bilo kakvih sukoba.





ĐOKOVIĆ NA METI MILOGORACA

Povodom podrške koju je svom narodu u Crnoj Gori dao Novak Đoković, najbolji teniser sveta, našao se na udaru crnogorskih nacionalista.

- Nego, zaista, koji je to bratski narod kojeg podržava Đoković? Nekakva ekstenzija srpskog naroda? Ili pusta želja da se (ovaj put) kroz reči svetskog sportiste Crnogorci opet asimiliraju u papirnate Srbe. Odista nije jasno. Biće da je u duhu "Beogradskog sindikata" i ostalih desnih populista, Đoković popustio srpskom ultranacionalizmu i sebe "dao" za isti - napisao je za Antenu M Dragan Bursać.





RUŽNA PORUKA

DUŠKO Marković, predsednik Vlade Crne Gore, poručio je patrijarhu Irineju da "ne čeprka po crnogorskim vrednostima i njenom potencijalu".