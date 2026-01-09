"SAD MALTRETIRA DANSKU ZBOG GRENLANDA" Bivša premijerka: To je čin agresije
BIVŠA premijerka Danske, Hele Torning-Šmit, izjavila je za Skaj njuz da Sjedinjene Američke Države "maltretiraju" njenu zemlju zbog Grenlanda i da je to "čin agresije".
Govoreći za podkast "Izborna disfunkcija", Torning-Šmit je uporedila situaciju sa školskim dvorištem, dodajući da mala Danska teško može da se suprotstavi većoj sili.
Komentari bivše premijerke objavljeni su nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da SAD žele Grenland iz razloga nacionalne bezbednosti. Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit potvrdila je da je kontrola nad ostrvom "tema aktivnih razgovora" između predsednika SAD i tima za nacionalnu bezbednost.
Grenland, iako vodi većinu svojih unutrašnjih poslova, spoljnu, odbrambenu i bezbednosnu politiku, i dalje kontroliše Danska. Torning-Šmit je upozorila da bi eventualni američki napad ili aneksija Grenlanda bio "kraj NATO-a kakvog poznajemo", ističući da bi takav scenario bio "fantastičan dan za (predsednika Rusije Vladimira) Putina i predsednika (Kine) Sija (Đinpinga)".
Ona je dodala da SAD već imaju vojnu bazu na Grenlandu i da bi proširenje američkog prisustva bilo prihvaćeno ako se sprovede u saradnji sa Danskom, Grenlandom i NATO-om.
Bivša danska premijerka je istakla da Trampove pretnje "šokiraju danski način razmišljanja o saveznicima" i izrazila je nadu da je takva retorika samo "pregovaračka taktika".
Ona je dodala da evropski lideri trenutno rade na mirnom rešavanju situacije, a šanse za sukob smatra minimalnim ukoliko SAD deluju u koordinaciji sa Danskom i Grenlandom.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Beograd i dalje okovan snegom
Preporučujemo
MEĐUNARODNO PRAVO NIJE ŠVEDSKI STO: Zašto Venecuela i Grenland da- Kosmet ne?
08. 01. 2026. u 19:08
TRAMP ZAPRETIO SIJU: "Neće preuzeti Tajvan sve dok sam ja predsednik"
08. 01. 2026. u 22:15
PUTINOV SPECIJALAC: Gotovo je sa Grenlandom, neka se spremi Kanada?
SJEDINjENE Američke Države su već odlučile o sudbini Grenlanda, da li je na redu Kanada, zapitao se Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimir Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
06. 01. 2026. u 12:49
BRITANCI TVRDE: Ovo je Trampov plan za Grenland, pogledajte šta nudi američki predsednik
SJEDINjENE Američke Države žele da ponude Grenlandu sporazum o slobodnom pridruživanju, sličan onom koje Vašington ima sa pojedinim malim državama u Tihom okeanu, saznaje Ekonomist.
06. 01. 2026. u 14:39
VODITELjKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice
BLIZAK prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih meseci našao se u žiži interesovanja javnosti. O njegovom profesionalnom angažmanu, ali i privatnom životu, u poslednje vreme sve se češće spekuliše, dok je javnosti i dalje malo poznato čime se zapravo bavi i kakav je njegov put bio do pozicije na kojoj se danas nalazi.
09. 01. 2026. u 08:42
Komentari (0)