"SAD MALTRETIRA DANSKU ZBOG GRENLANDA" Bivša premijerka: To je čin agresije

BIVŠA premijerka Danske, Hele Torning-Šmit, izjavila je za Skaj njuz da Sjedinjene Američke Države "maltretiraju" njenu zemlju zbog Grenlanda i da je to "čin agresije".

Govoreći za podkast "Izborna disfunkcija", Torning-Šmit je uporedila situaciju sa školskim dvorištem, dodajući da mala Danska teško može da se suprotstavi većoj sili.

Komentari bivše premijerke objavljeni su nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da SAD žele Grenland iz razloga nacionalne bezbednosti. Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit potvrdila je da je kontrola nad ostrvom "tema aktivnih razgovora" između predsednika SAD i tima za nacionalnu bezbednost.

Grenland, iako vodi većinu svojih unutrašnjih poslova, spoljnu, odbrambenu i bezbednosnu politiku, i dalje kontroliše Danska. Torning-Šmit je upozorila da bi eventualni američki napad ili aneksija Grenlanda bio "kraj NATO-a kakvog poznajemo", ističući da bi takav scenario bio "fantastičan dan za (predsednika Rusije Vladimira) Putina i predsednika (Kine) Sija (Đinpinga)".

Ona je dodala da SAD već imaju vojnu bazu na Grenlandu i da bi proširenje američkog prisustva bilo prihvaćeno ako se sprovede u saradnji sa Danskom, Grenlandom i NATO-om.

Bivša danska premijerka je istakla da Trampove pretnje "šokiraju danski način razmišljanja o saveznicima" i izrazila je nadu da je takva retorika samo "pregovaračka taktika".

Ona je dodala da evropski lideri trenutno rade na mirnom rešavanju situacije, a šanse za sukob smatra minimalnim ukoliko SAD deluju u koordinaciji sa Danskom i Grenlandom.

