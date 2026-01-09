LESOR NAPRAVIO HAOS U ATINI: Miljenik "grobara" zgrabio fizioterapeuta, a onda... (VIDEO)
ŽELjNO navijači Panatinaikosa isčekuju povratak Matijasa Lesora na teren, a po njegovim reakcijama kraj terena nema sumnje da se i Francuzu žuri nazad.
Ekipa iz Atine je, nakon dva uzastopna poraza na svom terenu, u četvrtak uveče pobedila Virtus u Atini, a nekadašnji igrač Partizana i Crvene zvezde zapevao sa navijačima.
I ne samo sa navijačima…
Lesor je u jednom trenutku „zgrabio“ fizioterapeuta za trenericu, a zatim ga dobro protresao i zagrlio.
Panatinaikos ima učinak 13-8 i na deobi je šeste pozicije sa Real Madridom.
Francuski košarkaš je nedavno imao novu operaciju i niko sa sigurnošću ne me da tvrdi kada će se priključiti ekipi i vratiti u trenažni proces.
