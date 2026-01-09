Košarka

LESOR NAPRAVIO HAOS U ATINI: Miljenik "grobara" zgrabio fizioterapeuta, a onda... (VIDEO)

Новости онлајн

09. 01. 2026. u 09:39

ŽELjNO navijači Panatinaikosa isčekuju povratak Matijasa Lesora na teren, a po njegovim reakcijama kraj terena nema sumnje da se i Francuzu žuri nazad.

ЛЕСОР НАПРАВИО ХАОС У АТИНИ: Миљеник гробара зграбио физиотерапеута, а онда... (ВИДЕО)

Foto: Profimedia

Ekipa iz Atine je, nakon dva uzastopna poraza na svom terenu, u četvrtak uveče pobedila Virtus u Atini, a nekadašnji igrač Partizana i Crvene zvezde zapevao sa navijačima.

I ne samo sa navijačima…

Lesor je u jednom trenutku „zgrabio“ fizioterapeuta za trenericu, a zatim ga dobro protresao i zagrlio.

Panatinaikos ima učinak 13-8 i na deobi je šeste pozicije sa Real Madridom.

Francuski košarkaš je nedavno imao novu operaciju i niko sa sigurnošću ne me da tvrdi kada će se priključiti ekipi i vratiti u trenažni proces.

