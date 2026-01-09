Društvo

DETALJAN SPISAK OPASNIH DEONICA: Na najhladniji dan oglasili se iz Puteva Srbije

В. Н.

09. 01. 2026. u 09:34

JP "PUTEVI Srbije", na osnovu izveštaja Štaba Zimske službe u 5.26 časova, saopštilo je da snega ima do pet centimetara na više deonica putnih pravaca I, II i III prioriteta održavanja na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kragujevca, Kolubare, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Pančeva, Požarevca, Požege, Užica, Valjeva, Vranja, Zaječara, Zrenjanina, zbog čega se preporučuje oprezna vožnja.

FOTO TANJUG/ BANKO LUKIĆ

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Deonice na kojima ima snega na najopterećenijim putnim pracima I prioriteta održavanja su:

I M-6, Pančevo (ulica Prvomajska i Stevana Šupljikca - do nadvožnjaka), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-10, Pančevo (nadvožnjak) - Vršac - granični prelaz Vatin, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-13, Zrenjanin (kružna raskrsnica industrijska zona Zrenjanina) - Ečka - Čenta (izlaz iz Čente posle mosta na Tamišu), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-14, Pančevo - obilaznica oko Bavaništa - Kovin (pre mosta na Dunavu kod Smedereva), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-18, Sutjeska - Sečanj - Plandište - Vršac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Ivanjica - Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Podbukovi - Kosjerić - Požega, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Bistrica - Prijepolje - dr.granica sa CG (granični prelaz Gostun), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Uzići - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-25, Božurnja - Kragujevac , kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-28, Knežević - Kremna - dr. granica sa BiH (granični prelaz Kotroman), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-28, Okletac - Rogačica- Kostojević - Dub - Dubci - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, Nova Varoš - Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-34, Požarevac - Veliko Gradište - Golubac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-40, Ćurkovica - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-41, petlja Bujanovac jug - administrativna linija AP KiM (Končulj), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-100, Aerodrom Batajnica - petlja Batajnica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-120, Preka kaldrma - Bečmen - Boljevci - Obrenovac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-144, Obrenovac - Stubline - Lončanik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-145, Stubline - Brgule, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-147, Lipovačka šuma - Barajevo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-148, Barič - Mislođin - Draževac - Stepojevac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-148, Stepojevac - Veliki Crljeni, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-149, 1000 Ruža - Ralja - Đurinci - Vlaško polje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-150, Đurinci - Sopot - Nemenikuće, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-153, Leštane - Grocka - Seone, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-154, Leštane - Bubanj Potok - petlja Avala (veza sa A1), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-159, Požarevac - Kostolac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-161, Salakovac - Malo Crniće - Petrovac na Mlavi, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-175, Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima od 5 do 10 cm

II A-177, Obilaznica oko Gornjeg Milanovca od čvora ref. sistema 17708 (Klatičevo) do čvora ref. sistema 2218 Gornji Milanovac (Nevade), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-200, Prijepolje - Manastir Mileševa, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-210, Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-231, Božica - granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-231, Vlasinsko Jezero - Božica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-234, Sveta Petka - Trgovište, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-258, petlja Leskovac centar - Predejane - Čukarka, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II B-319, Batajnica - Petlja Surčin, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II B-339, Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kragujevca, Novog Pazara, Pančeva, Požarevca, Požege, Užica, Valjeva, Vranja, Zrenjanina. 

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Pančeva, Požarevca, Požege, Užica, Vranja, Zaječara, Zrenjanina. 

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Pančeva, Požarevca, Požege, Užica, Vranja, Zaječara, Zrenjanina. 

U napomeni za Zaječar se navodi da su učestali odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu, posipaju krizne deonice, a led je moguć na sledećim putnim pravcima:

II A-141   Debrc - Banjani - Ub - Novaci - Koceljeva - Šabačka Kamenica - Donje Crniljevo - Osečina - Gunjaci - Pecka - Ljubovija

II A-143   Pričević - Pecka

II A-147   Žabari - Petrovac na Mlavi (raskrsnica ulica Srpskih vladara i Jovana Šerbanovića)

II A-156   Ralja - Smederevska Palanka - Kloka

II A-161   Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero

II A-162   Veliko Gradište - Makce - Boževac - Ranovac - Petrovac na Mlavi - Tabanovac - Burovac

II A-163   Golubac - Zelenik - Lješnica

II A-170   Valjevo - Poćuta - Debelo brdo

II A-175   Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona

II B-338   Valjevo - Lelić - Mravinjci

II B-370   Stojačak - Bošnjani

II B-372   Ram (Dunav) - Ram - Kličevac

II B-373   Ram - Topolovnik

II B-374   Braničevo - Miljević - Zelenik

II B-375   Beranje - Srednjevo - Miljević

II B-376   Maleševo - Rakova Bara - Turija

II B-377   Požarevac - Osipaonica

II B-378   Požarevac - Veliko selo - Orljevo - Veliki Popovac

II B-379   Aleksandrovac - Orljevo - Rašanac

II B-471   Malo Crniće - Boževac

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

I B-21   Ivanjica - Javor

I B-21   Podbukovi - Kosjerić - Požega

I B-30   Buk - Radočelo

II A-137   Šabac - Volujac - Zavlaka - Banja Badanja - Krupanj - Gračanica

II A-139   Krst - Korenita - Krupanj

II A-141   Debrc - Banjani - Ub - Novaci - Koceljeva - Šabačka Kamenica - Donje Crniljevo - Osečina - Gunjaci - Pecka - Ljubovija

II A-143   Pričević - Pecka

II A-170   Debelo Brdo - Rogačica - Bajina bašta - Kaluđerske bare - Kremna

II A-170   Valjevo - Poćuta - Debelo brdo

II A-171   Dub - Bajina Bašta - dr. granica sa BiH (granični prelaz Bajina Bašta/Skelani)

II A-172   Bajna Bašta - Perućac

II A-173   Kremna - Dubci

II A-174   Karan - Crnokosa

II A-174   Užice - Karan

II A-174   Varda - Jakalj - Kostojevići

II A-175   Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona

II A-180   Vučkovica - Ivanjica

II A-191   Bistrica - Priboj - državna granica sa BiH (granični prelaz Uvac)

II A-192   državna granica sa CG (granični prelaz Čemerno) - državna granica sa BiH (granični prelaz Vagan)

II A-193   državna granica sa BiH (Ustibar) - Sjeverin - državna granica sa BiH (Rudo)

II A-194   Jasenovo - Kokin Brod

II A-194   Kokin Brod - Rutoši - Pribojska banja - Priboj - Sastavci

II A-194   Prilike - Katići - Jasenovo

II A-195   Bela Zemlja - Ljubiš - Jasenovo

II A-196   Visoka - Ljubiš

II A-197   Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197   Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197   Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198   Odvraćenica - Preko Brdo

II A-198   Raška - Kuti - Odvraćenica

II A-199   Novi Pazar - Deževa - Šaronje - Odvraćenica

II A-207   Drenska klisura (Drenje) - Grčak

II A-208   Stanišinci - Grčak

II A-209   Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-210   Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina

II A-210   Šipačina - Rudnica

II A-211   Brzeće - Kopaonik (Jaram)

II A-211   Kopaonik - Jaram

II B-338   Valjevo - Lelić - Mravinjci

II B-339   Jakalj - Jelova Gora

II B-402   Bajna Bašta (Rača) - Manastir Rača

II B-403   Kaluđerske Bare - Mitrovac - Zaovine

II B-404   Zlatibor (kružni tok) - Semegnjevo

II B-405   Rzav (Krst) - Ribnica

II B-406   Trnava - Sirogojno - Trnava

II B-407   Mijoska - Dumljani - Mataruge

II B-409   Kumanica - Gleđica

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I A-1   petlja Batočina - petlja Pojate

I  A-1   petlja Beška - petlja Novi Banovci

I  A-3   državna granica sa Hrvatskom (granični prelaz Batrovci) - petlja Ruma

I  A-3   petlja Ruma - petlja Dobanovci

I  A-8   dr. puta I A 3 petlja Ruma - most na Savi - petlja Drenovac

I  M-3   petlja Drenovac - kružna raskrsnica 'Šabac'

I  B-19   Kuzmin - granični prelaz Sremska Rača

I  B-19   Vizić - Kuzmin

I  B-20   Sremska Mitrovica - Noćaj

I  B-21   Irig (raskrsnica za Vrdnik) - granica APV - ulaz u Šabac pre mosta na Savi parking sa desne strane

II A-100   Petrovaradin (kapija za ulaz u Navip) - Inđija - ulaz u Batajnicu kapija za ulaz u vazduhoplovni zavod 'Moma Stanojlović'

II A-120   Granični prelaz Šid - Šid

II A-120   Petlja Pećinci - Pećinci

II A-120   Pećinci - Karlovčić (kružna raskrsnica između Karlovčića i Petrovčića)

II A-120   Sremska Mitrovica - Ruma - petlja Pećinci

II A-120   Šid - Kuzmin - Sremska Mitrovica

II A-121   Granični prelaz Sot - Šid

II A-121   Petlja Adaševci - granični prelaz Jamena

II A-121   Šid - petlja Adaševci

II A-122   Granični prelaz Ljuba - Erdevik

II A-123   Sviloš - Sremska Mitrovica

II A-124   Sremska Mitrovica - Drenovac - granica APV

II A-125   Petlja Maradik - raskrsnica sa putem Sremski Karlovci - Inđija

II A-126   Ruma - Putinci - Inđija - Stari Slankamen

II A-127   Petlja Stara Pazova - Stari Banovci

II A-127   Putinci - petlja Stara Pazova

II A-128   Golubinci - Pećinci

II B-313   Zmajevac (prevoj na Fruškoj gori raskrsnica sa Partizanskim putem) - Vrdnik - Irig - Krušedol - Maradik do raskrsnice sa putem Novi Sad - Beograd

II B-314   Erdevik - Bingula - Čalma - Manđelos - Veliki Radinci - Ruma

II B-315   Kukujevci - raskrsnica sa putem Erdevik - Kuzmin

II B-316   Sremska Mitrovica - Jarak

II B-317   Donji Tovarnik - Kupinovo

II B-317   Pećinci - Donji Tovarnik

II B-318   Prhovo - Šimanovci - petlja Šimanovci

Snega ima i na više prilaza graničnim prelazima.

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apeluje na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

