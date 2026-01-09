TRAMP O ZAPLENJENOM TANKERU: Već se istovara nafta, ne želim da kažem da li sam se čuo sa Putinom
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je da se sa tankera „Marinera“, koji su, kako je naveo, zaplenile američke snage, već istovaruje nafta.
- Nafta se u ovom trenkutku istovaruje - rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz i naveo da odluka o zapleni tankera za njega „nije bila teška“.
Istovremeno, šef Bele kuće odbio je da odgovori na pitanje da li je nakon ovih događaja kontaktirao predsednika Rusije Vladimira Putina.
- Ne želim to da kažem - naglasio je Tramp.
Tramp je takođe izjavio da Vašington od "novih vlasti" u Karakasu dobija sve što želi.
Naveo je da je operacija u Venecueli omogućila SAD da za jedan dan dobiju naftu u vrednosti od četiri milijarde dolara, a da u budućnosti planiraju da na njenoj prodaji zarade „hiljade milijardi dolara“.
Tramp je dodao da će u petak biti održani pregovori sa predstavnicima 14 lokalnih naftnih kompanija koje bi, kako je rekao, mogle da pomognu obnovu energetskog sektora Venecuele, uloživši "najmanje 100 milijardi dolara".
Pored toga, najavio je da će se naredne nedelje sastati sa venecuelanskom opozicionarkom Marijom Korinom Mačado.
