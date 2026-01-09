NIKOLA JOVIĆ DOŽIVEO ŠOK! Nezapamćen skandal i to pred stotinama Srba (FOTO)

NBA liga je u noći između osmog i devetog januara planirala utakmicu Čikago Bulsa i Majami Hita do koje nije došlo iz razloga koji se u Americi zaista retko viđaju.

FOTO: Tanjug/AP

Igrači su već na zagrevanju primetili da parket nije u dobrom stanju i da je sve mokro, a prema mišljenju zvaničnika to je predstavljalo ozbiljan rizik od povreda.

Pošto ponovljeni pokušaji da se problem reši nisu uspeli, utakmica je zvanično odložena u 20 časova i 53 minuta po lokalnom vremenu (utakmica zakazana za 19 časova), uz negodovanje publike.

Iz Čikago Bulsa su kasnije saopštili da će ulaznice kupljene za utakmicu u četvrtak važiti, ali novi termin još nije određen.

Osoblje dvorane je u više navrata pokušavalo da osuši parket, koristeći krpe i peškire kako bi uklonili vlagu. Uprkos tim merama, zvaničnici su zaključili da ne mogu da garantuju bezbedne uslove za igru.

United Centar je ujedno i domaćin NHL timu Čikago Blekhoks, koji je tamo igrao u sredu, a bio je planiran povratak u petak.

U kombinaciji sa kišnim vremenom i temperaturama koje su oko 10 stepeni u plusu, kao i kondenzacija iz hale, doveli su do ovog problema koji se inače brzo i lako reši.

Trener Majamija Erik Spolstra rekao je da je odluka postala neizbežna kada se uslovi nisu poboljšali.

- Igrači su se žalili sa obe strane. Praktično smo zaključili da se u takvim uslovima ne može igrati - rekao je on, dodajući da problemi sa kondenzacijom obično zahtevaju vreme da bi se rešili.

Bek Bulsa Tre Džuns rekao je da se situacija pogoršavala kako se dvorana punila.

- Mislim da je, kako je više ljudi ulazilo u halu, postajalo toplije, pa se problem nastavio i malo pogoršao -a rekao je on.

Nakon više odlaganja i pregleda, oba tima su se nakratko vratila na teren, ali su ubrzo ponovo otišla, ne nastavljajući zagrevanje.

Pošto nije bilo jasnih naznaka poboljšanja, zvaničnici su odlučili da odlože utakmicu kako ne bi rizikovali bezbednost igrača.

Podsetimo, u Čikagu živi veliki broj Srba, koji su sigurno bili razočarani što nisu mogli da gledaju duel Nikole Jovića i Nikole Vučevića.

