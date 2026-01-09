"KUBA VISI O KONCU" Tramp: Mislim da su sada veoma blizu kraja

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je sinoć se Iran nalazi u ozbiljnoj političkoj i ekonomskoj krizi, upozorivši da će SAD "udariti veoma snažno" ukoliko iranske vlasti nastave nasilje nad demonstrantima, dodajući da je Kuba sada bliža kolapsu nego ikada, kao i da kineski predsednik Si Đinping neće preduzimati akcije protiv kineskog regiona Tajvana dok je on predsednik SAD.

On je u razgovoru za radio-emisiju američkog novinara Hjua Hjuita poručio iranskim vlastima da je "jasno upozio" da će platiti "paklenu cenu" ukoliko nastave ubijanje civila tokom protesta.

Istovremeno, Tramp je rekao da Kuba "visi o koncu" i da je zemlja u velikim problemima nakon gubitka podrške Venecuele.

- Njihov čitav sistem zavisio je od Venecuele i njene nafte i novca - rekao je Tramp.

Tramp je naveo da Iran trpi ozbiljne ekonomske i političke probleme, uključujući nestašice goriva, struje i vode, i da su protesti širom zemlje sve masovniji.

- Ne stoje dobro. Veoma loše im ide - rekao je Tramp.

On je naveo da su kubanske snage pretrpele gubitke tokom sukoba u Venecueli, pohvalivši američku vojsku i istakavši da su operacije sprovedene bez gubitaka na američkoj strani.

Tramp je ocenio da je Kuba sada bliža kolapsu nego ikada, sopstvenom krivicom, i da pritisak može biti povećan samo intervencijom.

- Kuba je u problemima već 45 godina, ali sada mislim da su veoma blizu kraja, sopstvenom krivicom - rekao je Tramp.

Govoreći o Kini, Tramp je naveo da je razgovarao sa predsednikom te zemlje Si Đinpingom o slučaju hongkonškog aktiviste Džimija Laja.

Iako još nije dobio konkretan odgovor, Tramp je ocenio da bi oslobađanje Laja predstavljalo značajan gest.

On je, takođe, izrazio nadu da Kina neće preduzimati agresivne akcije protiv kineskog regiona Tajvana dok je on na funkciji.

Govoreći o američkoj strategiji, Tramp je naglasio da je suština njegove politike da niko ne sme da ubija Amerikance, ugrožava američku bezbednost ili šalje drogu u SAD.

U takvim slučajevima, kako je rekao, odgovor će biti "veoma snažan".

On je govorio i o modernizaciji američke vojske i mornarice, uključujući potrebe za vojnim brodovima i podmornicama, naglašavajući da SAD imaju "najmoćniju vojsku na svetu" i da su prethodne akcije, poput udara na nuklearni program Irana i eliminacije lidera Islamske države, bile "uspešne i precizne".

