VAŽNE VESTI ZA GRAĐANE SRBIJE: Od 1. januara krenuo sa radom e-Bolovanje - oglasio se ministar finansija

SISTEMI e-Otpremnice i e-Bolovanje su zvanično pušteni u rad, a od početka primene oni odlično funkcionišu i veliki broj privrednih subjekata i korisnika javnih sredstava već ih aktivno koristi, u skladu sa zakonski propisanim obavezama, izjavio je danas prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Dom zdravlja NS/Fejsbuk DZNS

Ministar Mali je naveo da je sistem e-Otpremnica počeo sa radom 30. decembra, a da su od 1. januara 2026. godine počele sa primenom prve obaveze propisane Zakonom o elektronskim otpremnicama, koje se odnose na javni sektor i privredne subjekte koji posluju sa javnim sektorom, odnosno akciznim proizvodima.

„Do sada je, za ovih nekoliko dana od kad je produkciono okruženje sistema e-otpremnica dostupno, kroz sistem razmenjeno više od 44 hiljade elektronskih otpremnica i gotovo 13 hiljada elektronskih prijemnica. Sistem funkcioniše bez ikakvih problema, a Ministarstvo finansija je u potpunosti otvoreno za dijalog sa korisnicima i spremno da im reši sve eventualne nedoumice o korišćenju ovog novog sistema“, naveo je ministar Mali.

Podsećajući da je sistem e-Otpremnice razvijen u saradnji sa predstavnicima privrede, Mali je podsetio i na benefite koje će korišćenje elektronskih otpremnica doneti.

„E-otpremnice pomoći će privredi u pravcu ubrzanja i olakšavanja procesa i logistike i očekuju se direktne uštede, prvenstveno na troškovima štampanja i radnih sati zaposlenih koji učestvuju u administriranju transporta dobara. Takođe, sistem će doprineti potrebama inspekcijskog nadzora i poreske kontrole, poboljšaće se fiskalna disciplina“, rekao je Mali, uz napomenu da je korišćenje sistema za korisnike u potpunosti besplatno.

Podsetio je i da Ministarstvo finansija redovno održava radionice na temu korišćenja sistema kojima je do sada prisustvovalo gotovo hiljadu subjekata, kao i da danas organizuje sedmu radionicu, ovog puta u formatu internet konferencije, kojoj se od 14 časova može pristupiti na adresi:

https://mfin.webex.com/mfin/j.php?MTID=mc31d98771adb61f4c9593c5831b07ac1 .

Druga važna reforma koja je uvedena od 1. januara ove godine, naveo je Mali, jeste sistem e-Bolovanje, kojim se u potpunosti reformiše način na koji se dostavljaju doznake i potvrde od lekara prilikom ostvarivanja prava na osnovu privremene sprečenosti za rad.

Kako je naglasio, uvođenjem ovog sistema se ukida papirna dokumentacija, a za pacijente to znači manje šetanja od lekara do poslodavaca.

„Istovremeno, novi sistem poslodavcima donosi sigurnost jer se mogućnost eventualnih zloupotreba instituta bolovanja svodi na minimum. Dakle, kroz ovaj sistem olakšava se procedura i zaposlenim i poslodavcima, a ceo administrativni proces u vezi sa bolovanjima se digitalizuje, ubrzava i pojednostavljuje“, naveo je Mali.

On je naglasio da je od 1. januara ove godine sistemu pristupilo više od 13 hiljada poslodavaca, što iz javnog, što iz privatnog sektora, i da je sistem već korišćen u 551 situaciji u vezi sa otvaranjem, odnosno zatvaranjem bolovanja.

Siniša Mali je pozvao sve poslodavce u Srbiji da, u skladu sa zakonom „e-Bolovanje – Poslodavac“, kao i one na koje se odnose prve obaveze propisane Zakonom o elektronskim otpremnicama, pristupe navedenim sistemima i počnu da ih koriste.

Kako je napomenuo, za danas je zakazan i „onlajn info dan” posvećen primeni softverskog rešenja „e-Bolovanje – Poslodavac”, kojem je moguće pristupiti od 14 časova preko ovog linka.

„Idemo u korak sa digitalizacijom i mogućnostima koje pružaju savremene tehnologije. Konstantno radimo na unapređenju privrednog ambijenta, osluškujući potrebe privrede i kroz dijalog sa njenim predstavnicima. Sve reforme koje sprovodimo, a u koje spadaju i novi sistemi e-Otpremnica i e-Bolovanje, treba da doprinesu atraktivnosti naše privrede, da smanje administraciju i da olakšaju poslovne procese. Sistemski radimo na svakoj reformi i to je politika sa kojom ćemo nastaviti i u narednom periodu“, zaključio je ministar finansija.