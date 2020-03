Tanjug | 29. mart 2020. 21:15 | Komentara: 0

U svetu je u ovom trenutku 700.000 ljudi zaraženih korona virusom, među kojima je veoma mali broj političara i javnih ličnosti.Da li je korona selektivna, odnosno da li socijalne razlike i u pandemijama igraju značajnu ulogu, ili poznati, kao što kaže srpski muzičar Ðorđe David, nisu spremni da tu informaciju podele u javnosti, ili sve to zajedno?Tek, malo je onih koji su sami saopštili da su zrrtva korone.U srbiji je to među prvima sama podelila sa javnošću dramska spisateljica Biljana Srbljanović.Zaraženi korona virusom su i državi seretar u Ministarstvu aštite životne sredine Branislav Blažić, kao i potpredsednik Narodne stranke i bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš, a ta informacija je medijima potvrđena u Ministarstvu, odnosno stranci.Jedan od obolelih je I srpski muzičar Đorđe David, koji je preneo kako je to izgledalo, pre nego što je dospeo u Infektološku kliniku, a tvrdi da na srpskoj estradi ima mnogo više zaraženih, ali da to kriju, kao da je reč o sramoti.Među više od 700 zaraženih registrovanih do danas u Hrvatskoj je I gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, koji je informaciju o tome podelio na svom fejsbuk profilu.Među obolelima od nevidljivog virusa je I ministar za evropske poslove I integracije Republike Srpske Zlatan Klokić.A u svetu su to britanski premijer Boris Dzonson, princ Čarls, Sofi Trudo, supruga kanadskog remijera, koja se, kako je saopšteno, u međuvremenu i oporavila.Glumac Tom Henks I njegova supruga, prvi su holivudski bračni par koji je saopštio da je zaražen koronom I da su u karantinu u Australiji, gde je on snimao film.Pročitajte još: Đorđe David završio u bolnici zbog teške upale pluća: Čeka rezultat na koronuSportista Rudi Gober (27) centar tima „Juta džez“, takođe je pozitivan na korona virus.Početkom marta objavljeno je da korona virusom zaražen potpredsednik Irana Ešak Jahangiri I još nekoliko zvaničnika I poslanika te zemlje.