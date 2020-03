Branko VLAHOVIĆ | 15. mart 2020. 09:00 | Komentara: 0

OD STALNOG DOPISNIKA MOSKVA

CRNOGORSKI večiti lider Milo Đukanović i njegovi najbliži saradnici potcenili su ugled i uticaj Srpske pravoslavne crkve, koja ima snažne i duboke korene u tradiciji, kulturi i svesti građana Crne Gore. Za to što veliki broj ljudi učestvuje u litijama razloge treba tražiti ne samo u poštovanju tradicije i pravoslavne vere, nego i u nezadovoljstvu naroda. Uzalud Đukanović i njegove vlasti traže uzroke na strani, jer je proključao vulkan nezadovoljstva građana, koji su pokazali da nije odumrlo čojstvo i da ne žele da se Crkvi otima imovina. Imam mnogo prijatelja Crnogoraca i dobro znam da su to čestiti ljudi, koji su stali uz svoju Crkvu u ovom delikatnom trenutku za Crnu Goru.

Ovako, u intervjuu za "Novosti", najugledniji ekspert za Balkan dr Konstantin Nikiforov, direktor Instituta za izučavanje slovenskih naroda Ruske akademije nauka, komentariše aktuelna dešavanja u Crnoj Gori. Na pitanje kako ocenjuje Đukanovićeve tvrdnje da su litije i masovan izlazak građana na ulice potpomognuti u Beogradu i Moskvi, profesor Nikiforov kaže da su optužbe iz Podgorice smešne i da oni dobro znaju da je Crnogorcima prekipelo zbog samovolje i zloupotreba koje čine Milo i njegov klan:

- U Crnoj Gori se stiglo do crvene linije, i sada je opasno da ne dođe do direktnog sukoba učesnika litija i suprotnog tabora. Bilo bi tragično da udari brat na brata i da dođe do krvoprolića. Razumem zašto Milo tvrdi da su u sadašnja događanja u Crnoj Gori uključene Rusija i Srbija. On to govori da bi na svoju stranu pridobio Zapad. Najviši ruski političari ne komentarišu situaciju u Crnoj Gori, da Milo ne bi mogao da kaže da ga neko sa strane svađa sa narodom. Dobro je što predsednik Vučić nije otišao u Crnu Goru, da u Podgorici ne bi mogli da tvrde kako litijama diriguju vlasti u Beogradu.

* Očigledno je da su vlasti u Crnoj Gori iznenađene samodisciplinom građana koji su se odazvali pozivu mitropolita Amfilohija da dođu na litije.

- I sam sam fasciniran time kako su se građani dobro organizovali. Osim starijih, mnogo je mladih, kao i roditelja i dece koji su došli da podrže svoju Crkvu.

* Da li ste očekivali ovakav razvoj situacije u Crnoj Gori?

- Nisam mogao da pretpostavim da će baš toliko ljudi izaći na ulice. Impozantne i predivne slike gledamo iz gradova Crne Gore. Uveren sam da je i Milo Đukanović smatrao da će biti malo galame i da će se potom sve stišati. Ali pokazalo se da kod Crnogoraca SPC ima mnogo veći značaj nego što su mislili političari. Oni koji su forsirali samozvanca Dedeića ispali su smešni.

* Deo balkanskih lidera pokrenuo je inicijativu o "malom šengenu", kao vid pripreme za jedinstveno funkcionisanje u EU. Šta vi mislite o tome?

- Priča o "malom šengenu" je mala bajka. Rukovodstvo u Albaniji igra svoju igru i sve otvorenije i upornije podržava samostalnost Kosova.









* Kako vi vidite rasplet situacije na Kosovu?

- Nesporno je da je Srbiji i predsedniku Vučiću danas glavni problem Kosovo. Biću iskren, nisam do kraja shvatio na koji način Vučić želi da dođe do kompromisa oko teritorije sa Albancima. Bio sam davno za podelu Kosova, kada je u Srbiji bilo svetogrđe da se o tome govori. Da je to tada učinjeno, podela bi bila mnogo pravičnija, pa i povoljnija za Srbe. Pozicija u kojoj se nalazi predsednik Vučić nije nimalo laka, ali to ne znači da on treba da žuri. Ako narod smatra da treba sačekati i odložiti donošenje konačne odluke, onda tako treba i uraditi. Uostalom, na Zapadu postaju sve više svesni činjenice da je opasno doneti odluku u kojoj se ne bi uvažavali i srpski interesi. Srbija danas nema snage da vrati Kosovo. Zbog toga sam pristalica "zamrzavanja problema". Priče o tome kako bi Srbija mogla da dobije neke ustupke ako prizna Kosovo, mamac su za prevaru. Čak i ako joj u Vašingtonu obećaju da će je "pogurati" da što pre uđe u EU, to ne znači da će ona uskoro biti primljena. Barem su se Srbi naslušali raznih obećanja u poslednjih tridesetak godina.

* Šta mislite o pričama da bi Srbiji, kao ustupak, trebalo da se ponudi izlazak na more?

- Naravno da je to budalaština. Pa ko ozbiljan može da veruje u to da bi Albanija bila spremna da da deo svog mora ukoliko bi Beograd pristao da prizna Kosovo?! Za Srbiju bi bilo najbolje rešenje da i dalje ostane neutralna i da ne ulazi ni u jedan vojni savez. Oni kojima se žuri u EU moraju da analiziraju šta su od ulaska dobili vaši susedi. Priče o tome kako će ulaskom u EU poteći reka investicija su nerealne.









* Šta mislite o najavljenim suđenjima Albancima koji su učestvovali u ratnim zločinima nad Srbima na Kosovu?

- Teško se može dogoditi da sud bude objektivan i osudi Albance koji su počinili zločine. Da su to hteli, mogli su ih već osuditi u Hagu. Albanska zajednica na Kosovu i Metohiji i dalje živi po starim običajima. Samo treba analizirati to koliko je ljudi koji su trebali da svedoče u Hagu pobijeno. Čak i oni kod kojih se probudila savest, u strahu od odmazde nisu spremni da svedoče. Bojim se da bi suđenje Albancima moglo biti najobičnija farsa.

* Kako komentarišete "povampirenje" priča u Poljskoj o tome kako ih ruska Crvena armija nije oslobodila već okupirala?

- Protiv revizije istorije i falsifikata najbolje je boriti se tako što će se potpuno otvoriti arhive iz tog perioda. U vreme dok sam radio u Kremlju, u predsedničkom timu, znam da je Boris Jeljcin otvorio arhive. Nažalost, kasnije je deo građe opet bio pod embargom. Podržavam ideju predsednika Putina da se predstave javnosti svi dokumenti o Drugom svetskom ratu, jer će se tako omogućiti istoričarima da pišu pravu istinu, ma koliko se ona nekome ne dopadala. Naravno da će biti uvek i onih kojima nije stalo do istine, pa i kad budu imali pred sobom dokumente, pisaće laži.

* Ruski političari i istoričari sada izvlače dokumenta iz kojih se vidi da su poljski lideri šurovali sa Hitlerom. Zašto ti dokumenti nisu objavljeni ranije?

- Pitanje je opravdano. Ali mora se znati da u sovjetsko vreme takve dokumente nisu hteli da publikuju da ne bi narušili savezničke i prijateljske odnose sa Poljacima. Ćutalo se o tom delu istorije, mada su i tada postojala dokumenta o svim bolnim momentima u odnosima Poljaka i SSSR, i pre i u vreme Drugog svetskog rata. Zašto su kasnije ti arhivski materijali ponovo zatvoreni, stvarno ne razumem.

* Šta bi bilo dobro da Srbi učine da se ne zaborave važni događaji i da se ne dopusti falsifikovanje istorije?

- Mislim da bi bilo korisno da Srbija organizuje svoj arhiv koji bi prikupljao građu o agresiji NATO i žrtvama koje je imala. To treba učiniti sada, dok su još živi svedoci tih događaja. Ako se to ne uradi, jednog dana će medijski jače i uticajnije zemlje koje su napale Srbiju širiti "svoju istinu".Mislim i da Srbi moraju da sačuvaju svu dokumentaciju o Haškom tribunalu. Moram priznati da sam i ja, koji sam često dolazio u Jugoslaviju i čak prisustvovao pregovorima sa Slobodanom Miloševićem, mnogo toga saznao iz njegovih kazivanja na suđenju u Hagu. Ne bi začudilo da jednog dana u Hagu ti dokumenti nestanu, pogotovo oni u kojima su Milošević i neki drugi optuženi dokazivali apsurdnost optužnica. Prema mom mišljenju, bilo bi dobro da se sačuva i dokumentacija o Dejtonskom sporazumu.

* U Dumi je nedavno postignut dogovor o tome da se osnuje zajednički institut sa Srbijom za čuvanjem istine o Drugom svetskom ratu.

- Kad je reč o Srbiji i Balkanu, izuzetno cenim vaše istoričare, koji su mnogo pisali i o Drugom svetskom ratu. I dosadašnji instituti u Beogradu su dobro radili. Suština odnosa naših naroda se odlično zna i nju niko ne može promeniti. Tim periodom su se bavili ozbiljni srpski istoričari, i sve što je važno opisano je. Zato i ne vidim razlog da se otvara novi institut. Ruski i srpski istoričari odlično sarađuju, organizujemo konferencije, objavljujemo značajne knjige... I ako političari hoće da podrže objavljivanje istine, najbolje je da finansijski pomognu rad postojećih instituta i objavljivanje knjiga.

* Odlično sarađujete sa srpskim istoričarima. Kakva je saradnja sa kolegama iz bivših jugoslovenskih republika?

- U našem institutu je došlo do podmlađivanja zaposlenih saradnika. Imamo ljude koji su se specijalizovali za izučavanje novije istorije Hrvatske, Slovenije, Makedonije i BiH. Već sam i ranije govorio u jednom od intervjua za vaš list da smo mi otvoreni za saradnju sa svima. Ipak, u BiH u Sarajevu nisu baš spremni da sarađuju sa nama jer smatraju da smo mi prosrpski orijentisani. Ali zato sa Republikom Srpskom dobro sarađujemo. Možda u Sarajevu takođe shvate da od saradnje istoričara i otvaranja arhiva može samo da dobije istoriografija i da se tako dolazi da prave istine.





PRAZNE PRETNjE DODIKU

* Iz Sarajeva prete srpskom lideru Miloradu Dodiku

hapšenjem. Da li bi se to moglo desiti, uz pomoć Zapada?

- Pretnji će biti, ali ne verujem da bi se neko usudio da to uradi, jer bi to moglo izazvati sukobe i krvoproliće. Dodik je do sada odlično lavirao i verujem da će to činiti i ubuduće. Naruku mu ide to što su u SAD okupirani svojim izborima i interesima i nije im prioritet rešavanje spornih pitanja u BiH.