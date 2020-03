V.N. | 13. mart 2020. 21:51 | Komentara: 0

U Španiji je od zaraze umrlo 120 osoba, ali se i 189 oporavilo.







Broj inficiranih virusom korona u Austriji je takođe porastao i u petak posle podne je prešao 500, ali lekare brine što je u petak ujutru broj inficiranih iznosio 428, a nastavio je, do poslepodneva, kao i proteklih dana, ubrzano da raste. Austrija je preduzela niz restriktivnih mera, koje stupaju na snagu iduće nedelje, a koje treba da uspore dalji rast broja inficiranih, ali na društvenim mrežama su se pojavile fotografije ispražljenih rafova u pojedinim bečkim samoposlugama.







I Slovenija beleži porast broja zaraženih. Potvrđen je 141 slučaj zaraženih virusom korona, što je za 45 više nego prethodnog dana.





Češka vlada odlučila je da zbog pandemije virusa korona od noći između nedelje i ponedeljka, 16. marta, potpuno zatvori granice, zabrani ulazak strancima u zemlju i putovanje Česima u inostranstvo. Uz to je proširila obavezu karantina ne samo na povratnike iz Italije, već iz svih 15 zemalja i oblasti počev od Kine i Italije koje su proglašene za rizične.







EVROPA je postala novi epicentar pandemije virusa korona, u kojoj je do sada nastradalo 5.000 ljudi, saopšteno je u petak iz Svetske zdravstvene organizacije u Ženevi.Tedros Adanom Gebrejesus, generalni direktor SZO, najavio je plan solidarnosti kao odgovor na pandemiju virusa kovid-19.Plan bi trebalo da omogući pojedincima i organizacijama da nabave zaštitne maske i rukavice, odeću i zaštitne naočare za zdravstvene radnike, kao i dijagnostičku opremu i sredstva za istraživanja i razvoj, uključujući vakcinu protiv virusa korona.U petak po podne je Španija postala poslednja u nizu zemalja koje su odlučile da uvedu vanredno stanje na svojim teritorijama zbog sve većeg broja zaraženih osoba. Premijer Pedro Sančes je objavio dvonedeljno vanredno stanje pošto je broj zaraženih dostigao 4.209 osoba, od kojih je gotovo polovina u Madridu. To je povećanje od velikih 33 odsto u odnosu na prethodni dan. Sančes je upozorio da bi broj obolelih u Španiji sledeće nedelje mogao da skoči na više od 10.000 potvrđenih slučajeva.Uvođenje vanrednog stanja omogućava vladi u Madridu da ograniči slobodu kretanja, da legalno konfiskuje robu i da preuzme kontrolu nad industrijama i privatnim objektima, uključujući privatne bolnice. Jedna od posledica bi mogla da bude i odlaganje izbora u dva španska regiona, zakazanih za 5. april.Španija je među zemljama Evrope u najvećem riziku da doživi kolapszdravstvenog sistema koji je zadesio Italiju. U Italiji je zarazapotvrđena kod 17.660 osoba, od kojih je umrlo 1.266. U petak je bilo 2.547 novoregistrovanih slučajeva, a umrlih 250. Trenutno je situacija u Italiji gora nego u Kini, odakle je zaraza krenula.Slovenija je odlučila i da oni koji imaju blage simptome zaraze ostanu u kućnoj samoizolaciji, a samo kritični slučajevi će biti hospitalizovani.U Češkoj već na snazi krizno stanje, samo stepen blaže od vanrednog stanja.Kremlj je u petak zbog pandemije virusa korona zamolio novinare koji se osećaju bolesno da ne dolaze na skupove gde je predsednik Putin. Vladimir Putin (67) održao je ove nedelje govor u parlamentu, gde je bio jedan poslanik koji se nedavno vratio iz Francuske i ignorisao karantin. Donji dom parlamenta, Duma, dezinfikovan je potom. Peskov je u petak rekao da Putin nije imao kontakt s tim poslanikom i da nije zaražen virusom korona.A britanski premijer Boris Džonson odložio je lokalne izbore i izbore za gradonačelnika zbog pandemije. Izbori, koji je trebalo da budu održani u maju, odloženi su za sledeću godinu.U SAD će testiranje na virus korona biti masovnije, najavio je predsednik Donald Tramp.- Testiranje će vrlo brzo početi u velikom obimu. Sve crvene vrpce su presečene, spremni smo da krenemo - tvitovao je Tramp.Tramp je takođe kritikovao i Centar za kontrolu bolesti i prevenciju, koji vodi organizaciju borbe protiv ove opasne infekcije, navodeći kako je njihov sistem testiranja "uvek neadekvatan i spor u slučajevima pandemije".Tramp nije objasnio zašto je taj sistem neadekvatan, ali je Entoni Fauci, visoki zvaničnik SAD, ekspert za zarazne bolesti, poručio da takvi komentari nisu "ono što nam je potrebno u ovom trenutku".Zvanične službe u SAD rade na tome da dobiju sliku o broju zaraženih ljudi, s obzirom na to da je mali broj testiran.Iranske snage bezbednosti će isprazniti gradske ulice u naredna 24 časa s ciljem da se zaustavi širenje zaraze virusom korona. Iran je jedna od zemalja koje su najviše pogođene pandemijom virusa kovid-19. U toj zemlji umrlo je 514, a ukupno su dijagnostikovana 11.364 slučaja zaraze.VIRUS korona najčešće prenose osobe koje su nedavno zaražene i koje još uvek ne ispoljavaju simptome infekcije, pokazuju istraživanja. Studije pokazuju da je u Singapuru dve trećine, a u Kini tri četvrtine obolelih zaraženo od strane osoba koje još nisu ispoljile simptome infekcije, piše "Gardijan". To znači da izolacija osoba od trenutka pojave prvih simptoma nije efikasna, kako se pretpostavljalo, što je otkriće koje je obeshrabrilo naučnike.- Ovo je jedna od prvih stvari zbog koje smo bili zabrinuti kada je izbila epidemija - rekao je Stiven Rajli, profesor dinamike infektivnih bolesti na Imperijal koledžu u Londonu.