Novosti Online | 06. mart 2020. 21:45 |

Evropska unija danas je poručila da Turska mora da prestane da laže migrante da su im vrata Evrope otvorena i tek tada će se razgovarati i pomoći Ankari i drugim pitanjima.













(RTS.rs)



Hiljade migranata i dalje pokušava da iz Turske pređe u Grčku na putu ka Evropi. Evropski ministri saopštavaju da Turska mora da prestane da laže migrante da su im vrata Evrope otvorena i tek tada će se razgovarati o pomoći Ankari i drugim pitanjima. U poslednjih 24 sata uhapšeno je 268 osoba, a sprečeno je 39.000 ilegalnih prelazaka granice, navode grčke vlasti.Dosta žustro je bilo na tursko-grčkoj granici čitavog dana. Ponovo su ispaljeni suzavci, ćorci, a kako kaže specijalni reporter Vladimir Banić koji se nalazi ispred glavnog putnog ulaza u Tursku čulo se i automatsko oružje.Prenosi da je vojska zamolila sve novinare da se udalje odatle.Oficiri grčke vojske su primetili da je Turska sa svoje strane granice podigla dronove kako bi nadgledala granicu.Bilo je dosta nereda i povređenih i sa jedne i sa druge strane.Grčke vlasti daju vrlo ažurne podatke i prema najnovijim podacima u poslednjih 24 sata je uhapšeno 268 osoba, a sprečeno je 39.000 ilegalnih prelazaka granice.Kako kaže specijalni reporter sa lica mesta, novinari nemaju uvid u to koliko se migranata nalazi u pojasu sa turske strane granice, jer turska vojska i policija ne dozvoljavaju novinarima da tamo pređu.Migrantska kriza između Turske i Grčke prerasta u političku, a odgovornost se prebacuje sa jedne na drugu stranu.Primer za to su snimci koje je Rojters napravio kada grčki policajac puca na migrante. Kasnije su Grci objašnjavali da je to pištolj sa plastičnim mecima, dok je Ankara tvrdila da je pogođena osoba mrtva i obećavali su da će izaći sa snimkom iz bolnice, međutim to se nije dogodilo.Juče je postignut sporazum između Rusije i Turske o prekidu vatre u Siriji, a sa turske strane granice se na to gleda veoma pozitivno i pobedonosno, prenosi specijalni reporter. Turski mediji su tu informaciju preneli kao veliku pobedu Ankare.Od ponoći turske i ruske patrole će zajedno patrolirati auto-putem M-4 u Siriji koji bi trebalo da stavi u tampon zonu taj pojas oko Idliba. Novinari turske televizije TRT su insistirali tokom čitavog dana da ljudi koji se nalaze u tom okruženju u Idlibu nisu svi teroristi i u svojim izveštajima su često imali decu kao primer.