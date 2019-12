Novosti Online | 15. decembar 2019. 09:15 | Komentara: 0

Rusija isprobala najmoćnijeg ledolomca sveta

Ruski Arktik biće uskoro pokoren novim „čudo-vozilima“, multifunkcionalnim terenskim kolima, koja efikasno savladavaju najteže delove terena, saopštili su predstavnici kompanije koja je zadužena za konstrukciju vozila. Novi terenci „Šerp“, „Haski“, „Rusak“ i „Hort“ postaće nezamenjivi pomoćnici Rusije u pokoravanju Arktika.U januaru 2020. godine Rusija će započeti serijsku proizvodnju najnovijeg arktičkog terenca „Šerp“ konfiguracije 10 puta 10, saopštio je načelnik eksperimentalnog odeljenja kompanije „Šerp“ iz Sankt Petersburga Aleksandar Čikin.„U januaru pokrećemo proizvodnju novog ’Šerpa‘, koji je prilagođen uslovima na Arktiku. Mašina je prvi put predstavljena javnosti u oktobru u Torontu. Već imamo rezervisane narudžbine za mart. Planirano je da vozilo proizvedemo u više verzija — za geološka istraživanja, postavljanje kablova, za različite potrebe transporta“, objasnio je Čikin.Na zadnju platformu sa šest točkova moguće je dodati stambeni ili medicinski modul, transportnu jedinicu, elektranu, kao i malu bušilicu. Mašina je već testirana i uspešno je prošla 10.000 kilometara od Arhangelska do Anadira.Glavna prednost vozila je sposobnost da prevaziđe najkomplikovanije delove terena. Na primer, mašina pod punim opterećenjem u stanju je da izađe iz nezaleđenog dela reke na led.Terenac-amfibija na bespuću dostiže maksimalnu brzinu od 35 kilometara na sat, na otvorenoj vodi — šest kilometara na sat. Maksimalni ugao odizanja od zemlje je 40 stepeni, autonomija iznosi do 1.000 moto časova, nosivost terenca je 5,5 tona, troši devet litara goriva na čas. Dozvoljene rezerve goriva su 880 litara, dok je zapremina glavnog rezervoara 300 litara.Prema rečima proizvođača, mašina je udobna za vozača, a može se popravljati bez napuštanja kabine — svi delovi i sklopovi nalaze se ispod podnog dela koji se otvara.„Umesto običnog volana instalirali smo kormilo kao kod starih aviona. Ono pomaže vozaču da podiže, spušta i okreće zadnji deo na teškim delovima puta“, kaže Čikin.On smatra da će „Šerp“ biti nezamenjiv pomoćnik čoveka u surovim uslovima Arktika.„Naše mašine se prodaju u celom svetu. Najveće strano tržište je Kanada, gde naša kompanija ima predstavništvo. Tamo imamo malo postrojenje za montažu. Pored toga, naši proizvode se isporučuju u zemlje Evrope, Južne Amerike, Afrike, kao i u Australiju, ali glavni kupci su, naravno, u Rusiji“, precizira Čikin.Jedna od najboljih mašina-amfibija na svetuRuski inženjeri mogu se pohvaliti razvojem još jednog terenskog vozila za kretanje na Arktiku. Reč je o vozilu „Haski“ konfiguracije šest puta šest. Za razvoj je zadužena kompanija „Trekol“.Prema rečima glavnog konstruktora te kompanije Andreja Teplova, „Haski“ je jedna od najboljih amfibijskih mašina na svetu sa karoserijom od duraluminijuma (karoserije terenaca uglavnom se prave od stakloplastike).„U arktičkim uslovima osnova od duraluminijuma je najpogodnija za popravljanje. Može se relativno lako popraviti na terenu, dok je za popravljanje karoserije od stakloplastike potrebna topla prostorija. Pored toga, karoserija ovog terenca ima duplo deblji zid (50 milimetara) u poređenju sa drugim našim modelima. To je omogućilo da se mašina dobro izoluje“, rekao je Teplov.Terenac je predviđen za prevoz tereta težine do 1,5 tona do dve tone i prevoz putnika (kapacitet — 14 ljudi zajedno sa vozačem). Zapremina glavnog rezervoara je 210 litara, ali na „Haskiju“ ima mesta za rezervne kanistere za gorivo. Teplov procenjuje da mašina u zalihama može imati do 370 litara goriva.„Sada su kupci zainteresovani za tehniku sa velikom nosivošću i kapacitetom mesta. Naše preduzeće ispunilo je te želje i razvilo ovaj primerak vozila. Kod ’Haskija‘ je nosivost značajno povećana“, objašnjava Teplov.Ranije je vozilo prošlo sertifikacione testove na poligonu Bronicki Ministarstva odbrane Rusije u Moskovskoj oblasti.„Haski“ će se isporučivati vojsci i policiji u specijalnim modifikacijama. Pored toga, postoji mogućnost da se terenac-amfibija izvozi. Među klijentima kompanije „Trekol“ su Liban, Iran, Južni Sudan, a trenutno se uspostavlja saradnja i sa Turskom.Hibridno terensko vozilo K-8 „Rusak“Na međunarodnom forumu „Arktik: sadašnjost i budućnost“, koji je održan u Sankt Petersburgu početkom decembra, Državni tehnički univerzitet u Nižegorodu i unitarno preduzeće grada Naberežnie Čelni prvi put su predstavili liniju arktičkih terenskih vozila.Tehnika je prilagođena kretanju u polarnim regionima sa nerazvijenom mrežom puteva.„Malo ljudi zna da na Arktiku važe strogi ekološki standardi, koji se ne odnose samo na kvalitet goriva i nivo emisije štetnih gasova. Na primer, u letnjem periodu se ne sme voziti guseničar, jer uništava vegetaciju. Sa druge strane, terenac sa točkovima treba da bude napravljen tako da ne šteti polarnoj flori“, istakao je šef naučno-istraživačke laboratorije „Specijalne mašine i mehanizmi“ sa Državnog tehničkog univerziteta u Nižegorodu Aleksandar Blohin.Na izložbi u Sankt Petersburgu, Državni tehnički univerzitet u Nižegorodu predstavio je hibridno terensko vozilo K-8 „Rusak“. U zavisnosti od modifikacije, mašina može da preveze između 14 i 20 osoba i različite vrste tereta težine do 2,5 tone.Posebna odlika „Rusaka“ je elektromehanička transmisija. Mašina poseduje motor sa unutrašnjim sagorevanjem i dva električna agregata snage 75 kilovata svaki.Sa punim rezervoarima (300 litara) mašina može da pređe rastojanje od 300 kilometara, kada su u pitanju teški terenski uslovi, do nekoliko hiljada kilometara, kada je u pitanju ravni zemljani put ili asfalt.Na forumu u Sankt Petersburgu predstavljen je i primerak posebno lakih guseničara „Hort“, težine do dve tone. Terensko vozilo ima nosivost od 500 kilograma, a može da primi šest osoba.Prema rečima proizvođača, vozilo je neophodno u uslovima duge hladne sezone.„’Hort‘ izvršava iste zadatke kao ’Rusak‘ — prevoz ljudi i tereta, spasilačke akcije, grejanje. Mašine su testirane u Jakutiji i na Čukotki. Godišnje možemo proizvesti do 50 vozila“, konstatuje Blohin.Počasni polarni istraživač Rusije Viktor Bojarski tvrdi da će najnovija terenska vozila pojednostaviti ekonomsko i vojno savladavanje Severa.„U Rusiji nema dovoljno multifunkcionalnih mašina koje su prilagođene surovim arktičkim uslovima. Sudeći po svemu, naši inženjeri su na dobrom putu. Najvažnije je da novi terenci obezbede siguran rad u polarnim regionima“, istakao je Bojarski.(rs.sputniknews.com)