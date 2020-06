V. N. | 06. jun 2020. 08:26 | Komentara: 0

PRIJATNE dnevne temperature, koje će se kretati oko 27 stepeni, tokom narednih sedam dana neće, nažalost, doneti i stabilno, sunčano vreme. Proleće će tako za vikend i narednih tana pokazivati svoju varljivu ćud, donoseći toplo ali promenljivo vreme, i gotovo svakodnevno kišu s grmljavinom. Do ponedeljka će, zbog lokalno mogućih obilnih padavina, na snazi biti žuti meteoalarm, jer se očekuje i više od 10 litara padavina po metru kvadratnom za svega tri časa.Danas i sutra, prema vremenskim prilikama, očekuju nas dva istovetna dana. Preovladavaće promenljivo oblačno vreme, a kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom mogući su uglavnom na istoku i jugu Srbije, dok će u nedelju kiše biti u svim krajevima naše zemlje. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Najniža temperatura je od 12 do 16, a najviša dnevna kretaće se od 24. do 27. podeoka Celzijusove skale.U ponedeljak će biti promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vetar će bitislab i umeren južni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od 12 do 18, a najviša dnevna od 25 do 27 stepeni.Od utorka do petka, takođe će biti promenljivo oblačno, s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U najtoplijem delu dana temperatura će se kretati od 24 do 28 stepeni.