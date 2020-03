V. N. | 14. mart 2020. 07:16 | Komentara: 0

VARLjIVA Baba Marta rashladiće predstojeći vikend, a od početka radne sedmice doneće više sunca i temperature iznad prosečnih za ovo doba godine. Osim što će temperature biti niže i za 10 stepeni, u subotu će se sneg zabeleti u brdskoplaninskim krajevima, a u nedelju posle podne, kratkotrajne snežne padavine moguće su i u nižim predelima.

Od ponedeljka do četvrtka jutarnjeg mraza biće u celoj Srbiji, ali će tokom dana preovladavati sunčano vreme.

Posle jutarnjeg minusa, po najavama iz RHMZ, danas će u većem delu dana biti oblačno, mestimično će padati kiša, na planinama sneg. Više padavina očekuje se posle podne i u toku noći. Na severu naše zemlje biće umereno oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura kretaće se između devetog i 14. podeoka Celzijusove skale.

Sutra, na severu Srbije i dalje umereno oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sneg. Posle podne i uveče kratkotrajni sneg je moguć ponegde i u nižim krajevima Srbije.

U toku noći padavine će prestati i sledi postepeno razvedravanje. Jutarnje temperature od jedan stepen na severozapadu do četiri na istoku zemlje, a u najtoplijem delu dana od šest do 10 stepeni.

Od ponedeljka do četvrtka, jutra će biti hladna, ponegde sa slabim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i svakog dana toplije sa temperaturama iznad prosečnih vrednosti. Moguć je slab vetar, u košavskom području umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od minus četiri do četiri, a najviša dnevna u intervalu od 11 do 17 stepeni Celzijusa.

U petak ponovo "hladan tuš". Očekuje se oblačno i hladnije vreme, mestimično s kišom, a na planinama sneg.