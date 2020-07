Novosti online | 05. jul 2020. 20:30 | Komentara: 0

Niska izlaznost i krah izbornog procesa u Hrvatskoj jasan je pokazatelj da je demokratija u Srbiji na mnogo višem nivou, nego što je to slučaj u ovoj članici Evropske unije. Mnogi evroparlamentarci pokušali da umanje validnost izbora u Srbiji, a prednjačila je Tanja Fajon kojoj nije smetalo to što je u Evropski parlament ušla pri odzivu od 28 odsto u matičnoj državi Sloveniji, ali joj je smetala izlaznost od 50 odsto na izborima u Srbiji.







Ipak, Fajon je za shodno našla da Beogradu drži lekscije o odzivu i reprezentativnosti parlamenta, a podaci koji danas stižu iz Hrvatske pokazuju koliko demokratije ima unutar pojedinih članica EU, kao i šta građani stvarno misle o njihovim institucijama. Tanji Fajon smetalo je srpskih 50 odsto izlaznosti, ali građani Srbije jasno su pokazali da ne sumnjaju u zvanične institucije Srbji







- Smeju im se svi, samo neće da im kažu u lice svima koji govore da je mala izlaznost 50 odsto, i to u doba korone - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon napada Tanje Fajon posle izbora u Srbiji, te dodao da će uskoro izbori u zemljama regiona gde će se pokazati kolika je iszlaznost u tim zeljama, što se pokazalo na izborima u Hrvatskoj.



Do danas posle podne svoje biračko pravo na izborima za novi saziv Hrvatskog sabora iskoristilo je milion i 150.000 birača, odnosno njih 34,04 odsto, saopštila je danas Državna izborna komisija (DIP). Kako prenosi zagrebački portal Indeks, to je slabiji odziv birača nego na izborima 2016. kada je do istog vremena glasalo milion i 256.000 birača, odnosno 37,2 posto. Najveća izlaznost je danas zabeležena u 1. izbornoj jedinici, 37,67%. Od gradova, najveća izlaznost je u Gospiću, a najmanja u Vukovaru.Na osnovu ovih podataka procene su da do 19 časova izlaznost neće preći 43 odsto, što će biti rekordno niska izlaznost na glasanju ove članice Evropske unije i evidentan dokaz da demokratija i nije jača strana u Hrvatskoj. To će značiti da je na upravo završenim izborima u Srbiji, lista Srpske napredne stranke dobila više glasova nego sve stranke u Hrvatskoj zajedno.Pre skoro 15 dana održani su izbori i u Srbiji, ali je izlaznost bila veća nego u Hrvatskoj, iako je na delu bila “bojkot kampanja” koju je organizovao Dragan Đilas i mnogi politički igrači apelovali su da se na izbore ne izlazi. Ipak, očigledno je da građani Srbije imaju mnogo više poverenja u srpske institucije i Vladu, nego što to imaju građani Hrvatske.