OBAVEŠTAJCI BiH nameravaju da plasiranjem lažnih informacija optuže Srbiju da zajedno sa Rusijom priprema akcije destabilizacije regiona. Do ove informacije, prema saznanjima "Novosti", došli su pripadnici srpskih obaveštajnih službi koji su o tom planu usmerenom protiv naše zemlje obavestili i državni vrh.

Obaveštajno-bezbednosna agencija BiH (OBA) pripremila je dokument namenjen stranim službama sa kojima sarađuje, koji govori o navodnim obaveštajnim aktivnostima Ruske Federacije na prostoru Srbije. Prema tom dokumentu, pripadnici vojnoobaveštajnih snaga Rusije, navodno, na poligonima naše vojske obučavaju saradnike sa KiM, iz Severne Makedonije, Crne Gore i Republike Srpske, za destabilizaciju prilika na prostoru Zapadnog Balkana.

"SLUŠALI" I VUČIĆA "NOVOSTI" su u više navrata pisale o akciji "Ušće" bezbednosne agencije BiH. Reč je o merama prisluškivanja koje su dugo primenjivane na čitavo rukovodstvo RS, uključujući Milorada Dodika. Preko kontakata na meti prisluškivanja bio je tada i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Akcija je sprovođena uz logističku podršku britanskih obaveštajnih službi.

Navodno, obuka obično traje 15 dana i sprovodi se uz odobrenje državnog i vojnog vrha i logističku podršku Vojske Srbije, a instruktori su isključivo pripadnici ruske obaveštajne službe. Navodi se da je tokom prošle godine obuka organizovana u više navrata i da bi ovog meseca trebalo da bude održana na poligonu Peskovi kod Požarevca.

- Sadržaj dokumenta implicira da su cilj "destabilizacije" zapravo pre svega Kosovo i Metohija i Bosna i Hercegovina - navodi izvor "Novosti".

Isti sagovornik objašnjava da je jedan od prioriteta OBA praćenje aktivnosti Ruske Federacije u BiH, ali i na prostoru čitavog Balkana:

- Ovim dokumentom ta agencija verovatno pokušava da se nametne kao kredibilan partner stranim službama u praćenju i sprečavanju prodora ruskog uticaja. Ipak, ovaj pokušaj plasiranja lažnih informacija teško da će naići na uspeh budući da bilo koja ozbiljna služba može lako da proveri njihovu verodostojnost.

Praćenje tzv. malignog uticaja Rusije, jeste jedna od glavnih preokupacija zapadnih obaveštajnih agencija u ovom regionu. Reaguje se na svaku aktivnost povezanu sa ruskom državom, a jedna od "dežurnih" tema jeste Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu, koji je na Zapadu proglašen za špijunski centar.

Čak ni ruskom timu za dezinfekciju nije bio dozvoljen ulaz u BiH

Nedavno je čak i dolazak pripadnika ruske vojske u Srbiju i RS, gde su pomagali u dezinfekciji objekata na početku epidemije virusa korona, izazvao podozrenje. Početkom maja timu ruskih vojnih stručnjaka nije dozvoljeno ni da uđu u BiH, gde je, na poziv predsedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Dragana Čovića, trebalo da dezinfikuje Univerzitetsko-kliničku bolnicu u Mostaru.

Penzionisani oficir KOS Ljuban Karan kaže da je OBA trebalo da bude zajednička služba za oba entiteta, ali da od samog formiranja ona to nije bila:

REGRUTI OSIMICE PRVI čovek OBA, iako mu je istekao mandat, i dalje je Osman Mehmedagić Osimica. On je bio u Službi državne bezbednosti od 1984. godine. Od 1991. obezbeđivao je Aliju Izetbegovića, uz koga je ostao i tokom rata. U OBA je od njenog osnivanja 2004. godine, a 2015. je postao direktor. U RS su se protivili njegovom imenovanju zbog povezanosti sa ratnim dolaskom mudžahedina na ove prostore.

- To je posebno došlo do izražaja u poslednje dve godine, kada OBA radi isključivo protiv RS i Srbije. Bilo je čak i afera i pokušaja prisluškivanja političara i novinara, ne samo u Srpskoj, već i u Srbiji. Međutim, oni to ne rade ni po svojoj ideji, ni uz svoju logistiku. OBA je, zapravo, ekspozitura britanske službe MI-6 i to je nešto što se već dugo zna. Britanci nastoje da prikažu kako se, navodno, bore protiv "ruskog malignog uticaja", što je obična izmišljotina. "Maligni uticaj" je samo opravdanje da bi sprovodili ofanzivna dejstva prema Srbiji i RS.

Karan kaže da postoji neka vrsta udruženja obaveštajnih službi članica NATO u kojem glavnu reč vode MI-6 i CIA, koje koordiniraju radom balkanskih agencija koje su pod njihovim uticajem i organizuju podelu posla:

- OBA je u toj raspodeli dobila zadatak destabilizacije RS i Srbije. Njihove optužbe da neko ovde obučava kadrove za potrebe Rusije čista su izmišljotina. Slično kao što je crnogorski državni vrh svojevremeno inscenirao kako je nekakav prekupac na kvantaškoj pijaci navodno vrhunski ruski agent koji je planirao atentat na Mila Đukanovića. Takve akcije postale su prozirne i teško nekoga mogu da prevare - zaključuje Karan.

OPERACIJE BRITANACA

PREDSEDNIK RS Milorad Dodik tvrdio je da se u Sarajevu, Podgorici i Tirani nalaze tzv. centri za sprečavanje "ruskog malignog uticaja". Govorio je i da različitim akcijama usmerenim protiv Srpske i njenih političkih predstavnika rukovode britanski agenti. Takođe, Dodik je, pre dve godine, izjavio da je baza "Butmir" kod Sarajeva "prihvatilište za crne operacije" i da u njoj ima 2.000 pripadnika evropskih bezbednosnih snaga.