14. jun 2020.

Na pitanje "N1" da li bi se na isti načina zauzela i za ljude poput Sergeja Trifunovića, Stevana Dojčinovića i Dragan Đilas koji su isto tako prikazivani na naslovnim stranama, Brnabić je kazala da ona reaguje pre svega kada je reč o deci i mladima, a posebno kada su, kaže, žrtve toga da neko na taj način napada njihove majke i očeve.

PREMIJERKA Ana Brnabić izjavila je danas da je nedopustivo i neprihvatljivo to što se poslednjih dana dešava sinu predsednika Srbije Aleksandra Vučiha, Danilu, i naglasila da bi jednako reagovala da je ugrožena bezbednost dece svakog političara i građanina u Srbiji.Premijerka je kazala da postoji bezbednosna pretnja po život Danila Vučića, jer je, kako je rekla, konstantno praćen i dodala da se to ne skriva i da se time pojedini tabloidi ponose.- Svi znaju gde je sa kim je, šta radi, a to jeste ozbiljna bezbednosna pretnja - rekla je Brnabić odgovarajući na pitanje N1 o izjavi da će biti "advokat" Danila Vučića jer mu je "ugrožena bezbednost".Brnabić je ponovila da za nju ne postoje građani prvog i drugog reda i da ne postoje deca koja su, kako kaže, manje ili više važna i naglasila da deca ne treba da budu izložena šikaniranju samo zato što su im roditelji političari.- Rekla sam da ću biti advokat Danila Vučića, kao što ću biti i sve dece i svih mladih bez obzira da li su to deca predsednika Srbije, nekog ministra ili nekog iz opozicije. Trudim se da budem zaštitnik sve dece i svih mladih u Srbiji, to je moj posao - rekla je Brnabić novinarima posle posete Zavodu za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja.Dodala je da je Trifunović političar i glumac i da ona ne može da spreči da se on pojavljuje na naslovnim stranama i da veruje da Trifunoviću prija popularnost, a ne anonimnost.Upitana zašto navodno reaguje samo kada pojedini građani završe na naslovnim stranama nekih novinama, a ne i kada neki drugi, Brnabić je ponovila da za nju ne postoje građani prvog i drugog reda i da ona ne reaguje za Sergeja Trifunovića, ali ni za, kako je rekla, svoje ministre, jer su odrasli ljudi, bave se javnim poslovima i mogu "sami da se brane".- U ovom slučaju su mladi ljudi ugroženi samo zato što im se otac bavi politikom i ne mogu da ga napadnu ni za šta drugo osim emotivno za decu, pošto znaju da mu je to slaba tačka. Tako bih reagovala za bilo koje drugo dete, Đilasovo ili bilo koga drugog - podvukla je Brnabić.