Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji "Na kraju dana s Đukom", autora i voditelja Vladimira Đukanovića gde priča o aktuelnim temama.





Vučić je povodom današnje izjave Igora Jurića, izjavio sledeće:





- Ja ne znam da li je to istina, ako jeste, molim Igora Jurića da izađe i kaže, mi ćemo istog sekunda da uhapsimo čoveka koji je to radio. Ako je to istina, a verujem da gospodin Jurić ne bi izlazio sa tim podacima da nije provereno. Nije Jurić Boško Obradović, Đilas i ostali.











UJEDINjENI DA PREVAZIĐEMO IZAZOVE





Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je danas građane na jedinstvo i ujedinjenost, jer je to, kako ističe, način da se suočimo sa svim izazovima koji neminovno predstoje.





"Kada imamo napetosti oko migrantske krize, imaćemo povećanje broja zaraženih od korona virusa, ovakvu situaciju sa naftom. . . Kada imamo sve ovo u regionu i kada će u odnosima sa Prištinom stvari ići nešto teže nego do sada, molim ljude da budu jedinstveni i ujedinjeni koliko je moguće, da pokušamo da prevaziđemo sve", rekao je Vučić gostujući na TV Kopernikus.





On sam će se, istakao je, boriti marljivo i posvećeno, a potrebno je, dodaje, da se stvari i problemi prihvataju na ozbiljan način.





Na pitanje voditelja Vladimira Đukanovića, koji je takođe član SNS - ima li takvu ujedinjenost u samoj stranci, Vučić je konstatovao da ima povređenih činjenicom da je na listi 40 - 50 novih mladih, te da ima nekih koji misle da zaslužuju više...





Ali, kaže, SNS ne sme da bude kao neke stranke DOS-a.





"Mi smo na vreme presekli", rekao je Vučić i dodao da je SNS uspela da uradi velike stvari za zemlju.





"Ja sam predsednik Srbije i ponosim se što sam član SNS, ne stidim se činjenice da sam stranački čovek, kao što ne mislim da sam bolji ili gori od onih koji to nisu", dodao je Vučić.





IZBORI NISU ŠALA, GRAĐANI UMEJU DA PROCENE





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da izbore i on i stranka shvataju ozbiljno, te da SNS ima ozbiljne protivnike koji imaju šansu da "uzmu" glasove naprednjacima.





Na izborima će se, podseća, pojaviti I oni pravi protivnici koji, kako kaže, ne psuju majku I ne skreću na sebe pažnju na taj način.





Za ozbiljne protivnike SNS-u smatra SPS, SRS, Šapića, Čanka, Srbiju 21…





"Ovi su lukaviji I pametniji protivnici. To su ljudi koji ne psuju majku, ali imaju šansu da vam uzmu glasove", rekao je Vučić i dodao da izbori nisu šala.





Na opasku voditelja Kopernikus tv Vladimira Ðukanovića da je deo opozicije okupljen oko Saveza za rbiju takav da kao da ih Vučić plaća, lider SNS i predsednik Srbije primetio je da bi taj deo opozicije mogao da plća SNS s obzirom na to koliko para imaju.





Podsetio je da su Pokret slobodnih građana, Savez za Srbiju I drugi u trenutku kada su krenuli protesti “jedan od pet miliona” imali svi zajedno 22 odsto podrške, a sada su, prema anketama, na nivou od osam odsto sa trendom na niže.





Veruje da građani dobro procenjuju stvari:





“ Ljudi u Srbiji dobro gledaju šta će da rade za svoju decu I da naprave nešto dobro za svoju budućnost”, kazao je Vučić.





Vučić dalje kaže da je radio pošteno, odgovorno I da se borio, te da sve što je učinio su velike stvari zemlju o čemu će, ističe, istorija da sudi.





"Istorija će suditi o tome kada prođe opijenost, mržnja, ljubav I različite strasti. Mene drugo ne zanima. I šta ćete da mi uradite...?", zapitao je predsednik.





Što se tiče lokalnog nivoa, zadovoljan je sastavom ljudi iz SNS I da samo treba sačekati da se vidi šta će I građani da kažu.





Upitan o najavljenim promenama u SNS, Vučić kaže da su se one već dogodile na samoj izbornoj listi.





Priznaje da greši I ne spori da će uvek imati promašaje, ali da te greške gleda brzo da ispravi.





KOMERCIJALNA PRODATA U IDEALNO VREME I NA NAJBOLjI NAČIN



Komercijalna banka je prodata u idelano vreme i na najbolji mogući način, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da je država upsešno rešila još jedno veliko peduzeće i oslobodila se još jednog velikog finansijskog rizika.



Vučić je, na pitanje zašto je Komercijalna prodata kada je imala oko 11 odsto tržišnog udela, rekao da je Komercijalna banka imala probleme u prethodnom periodu, mada ne takvih da je bila nelikvidna, kao i da su njeni bilansi bili sve lošiji.



"U pravom trenutku je država donela odluku o prodaji i u dogovoru sa MMF-om i Svetskom bankom, koji su to podržali", naglasio je Vučić.



Komercijalna banka i posle prodaje radi i radiće i dalje, rekao je Vučić i naglasio da nema nikakve veze što ona više nije pod državnom kontrolom, jer svaka banka želi da radi što bolje i tako ostvaruje veći profit.



"Taj sa strane će da plasira razvojne kredite ako ima računicu, a domaći će da plasira te razvojne kredite ako ima da uzme keš u svoj džep. Svaka banka na svetu će da plasira što je moguće više kredita da bi imala što veću zaradu. Što bi onda naša državna banka plasirala više nego neka druga banka, kada i ta druga banka želi da zaradi još više nego državna banka", zapitao je predsednik Vučić.



Dodaje da bi državna banka samo plasirala u rizične plasmane za razliku od drugih banaka i da bi to građani Srbije na kraju moral ida plate.



Država je, navodi, morala da plati za Agrobanku i Privrednu banku Beograd oko 800 miliona evra, a što su platili građani Srbije.



Napomenuo je da najmoćniji investitori imaju vlasništvo u NLB banci, koja je kupila Komercijalnu banku, kao i da država Slovenija ima u NLB-u udeo od samo 25 odsto.



Vučić podseća da je naša država imala negativna iskustva i sa drugim državnim bankama, kao što je Univerzalna banka i drugim koje su uništene.



Takođe, napomnuo je da Srbija i dalje ima srpske banke, Poštansku štedionicu koja nije mala banka, kao i Srpsku banku.



Vučić kaže da država nije bila sama u Komercijalnoj banci, pošto je udeo imao i EBRD.



"Tu su bili prvi problemi, i tu je počeo sukob sa EBRD. Tu su pravljeni, pre svega, partijski aranžmani", rekao je Vučić i dodao da je bilo predviđeno da se bivšem predsedniku IO Komercijalne banke Ivicu Smoliću isplati otpremnina od čak 700.000 evra, što su platili građani Srbije.





ALBANCI NEĆE KOMPROMIS, SRBI SU SA ZAMRZNUT KONFLIKT...





Albanci neće kompromis, Srbi su za zamrznut konflikt na Kosovu, rekao je večeras predsednik Aleksandar Vučić i ukazao da ne vidi rešenje, niti šta bi ono moglo da bude.





"Albanci trenutno ni po koju cenu ne žele kompromis. U Srbiji ljudi koji bi želeli su u takvoj manjini da je nemoguće bilo šta da predlože", konstatovao je on.





Vučić je rekao da je 90 odsto Srba srećno zbog zamrznutog konflikta, iako zamrznut konflikt uvek može da se "odmrzne" i pitanje je samo trenutka kada to može da se dogodi.





Predsednik je u razgovoru za tu televiziju spomenuo, doduše u drugom kontekstu, i da je danas popodne imao duge i ozbiljne razgovare sa predstavnicima EU, Nemačke i Francuske, ali nije rekao šta je bila tema razgovora.





"Čuvali smo stabilnost i mir, I svi su to znali u svetu da ćemo čuvati po svaku cenu. Važno je da budemo staloženi, a oni znaju kolika je snaga Srbije, i neće napadati Srbiju", podvukao je on u vezi stalnih napada iz regiona na Srbiju.





Moramo da razumemo da pravda ne postoji, bili smo deo procesa koji smo izgubili I plaćamo visoku cenu, istakao je Vučić povodom primene dvostrukih aršina Zapada prema našoj zemlji.





“ Učestvovali smo u sukobu u kojem smo izgubili”, konstatovao je Vučić.