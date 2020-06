Tanjug | 21. jun 2020. 20:01 | Komentara: 0

Predsednik Srbije i lider istoimene liste "Za našu decu" Aleksandar Vučić izrazio je danas nadu da će veliki broj građana Srbije iskoristiti svoje pravo glasa i najavio za večeras, ako njegova lista dobije poverenje, predstavljanje programa i plana za naredne četiri godine.





"Veoma sam zadovoljan što danas do 12 sati nikavih ozbiljnih nepravilnosti nije bilo, što izbori protiču u demokratskoj atmosferi, što je manje incidenata nego ikada u višestranačkoj demorkatiji u Srbiji", rekao je Vučić novinarima.





"Vidim da su redovi svuda po Srbiji i očekujem dobar odziv”, poru č io je on nakon što je predao svoj glas na Novom Beogradu.





U izjavi novinarima rekao je da bi voleo da se preda 1,7 ili 1,8 miliona glasova, što bi bilo za ponos i veliki uspeh u uslovima, kada se preko tajkunskih medija vodi kampanja.





Vučić je istakao da je za njega jednako važno da vidi koliko i kako ljudi ocenjuju rad vlasti u prethodne četiri godine i planove za naredne četiri godine.





Kaže da je video da su u regionu i još ponegde utrkivali u kampanji protiv njega, stranke koju vodi i Srbije.





"Time nam daju samo još veću energiju i snagu da gradimo prijateljstvo s njima, ali i da zemlja u parametrima koji su lako merljivi bude još uspešnija. Gotovo sve smo prestigli, a one koje nismo uskoro ćemo. To što pismu pesmice o našim Potemkinovim selima, bolje da pogledaju svoj i na š rast", naglasio je on.





On je istakao da se nada uspehu i dobrom rezultatu.





"U zavisnosti od retultata imaću večeras ili ne pravo da govorim o planovima u budućnosti", rekao je on.





Upitan za glasanje na KiM, kazao je da je do sada najbolji odziv u odnosu na ranije izbore na KiM, i da je u centralnoj Srbiji bolje nego ranije, da je u Vojvodini izlaznost odlična, a i da se u Beogradu popravlja.





Istakao je da očekuje teške nedelje po pitanju KiM, ali da misli da bez obzira što su neki sve radili u prethodna tri dana I meseci plašeći narod pred izbore, ne može da se narodna volja zaustavi.