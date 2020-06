S. J. M. | 25. jun 2020. 20:15 | Komentara: 0

PO nalogu Apelacije u Višem sudu u Beogradu danas je ponovo otvoren dokazni postupak protiv Branka Sekulovića, koji je pre godinu dana prvostepeno osuđen na 35 godina zatvora zbog trostrukog ubistva na Vidikovcu. On je tom presudom proglašen krivim za ubistva Vladimira Samardžića (29), Darka Živkovića (32) i Dušana Pejovića (24) u kancelariji svoje firme "S kompani" 2007. godine, posle čega je bio u bekstvu sve do oktobra 2016. kada je uhapšen u BiH.





Danas je svedočio Brankov otac Miloš Sekulović, koji je ispričao da mu je pet meseci nakon prvostepene presude, 28 novembra 2019. godine nepoznati mladić na vrata doneo pištolj CZ devet milemetara, koji je isti kao pištolj opisan u presudi kojim je izvršeno ubistvo.





- Došao je oko osam, pola devet ujutru, mlađi oko 25, 30 godina, u crnoj jakni i neuredno obrijan - ispričao je Miloš Sekulović. - Pružio mi je kesu i rekao ovo je poklon za vašeg sina. Nije hteo da uđe u kuću, jer je žurio. Pitao sam ko šalje, a on je odgovorio: "Znaće on". U kući sam otvorio kesu i unutra video pištolj. Pomislio sam da ima veze sa Brankom, uzeo presudu i video da je opis pištolja iz presude isti kao ovaj pištolj. Nisam znao šta da radim i pozvao sam advokata Slobodana ružića, koji mi je rekao da to prijavim policiji.





Miloš Sekulović kaže da mu nije bilo čudno što je neko nepoznat doneo poklon za njegovog sina Branka, jer se to i ranije dešavalo i te stvari su mu nosili u pritvor. On kaže da je policija preuzela taj pištolj, ali da je on siguran da Branko njime nije mogao učiniti krivično delo, jer je u to vreme kod njihovog rođaka Vese Sekulića u Crnoj Gori.





Na pitanje tužioca da li je zvao rođake da pita jesu li oni poslali pištolj Miloš kaže da nije, jer je Vaso umro pre tri-četiri godine, a njegova porodica ne bi to učinila na takva način, već bi mu javili.





- Pred donošenje presude sam ih zvao i pitao da li znaju gde je taj pištolj, ali nisu uspeli da ga pronađu, verovatno ga je taj moj rođak negde sklonio - rekao je Miloš Sekulović.





Inače danas je svedočio i Aleksandar Božović iz Nacionalnog centra za forenziku, koji je upoređivao probne čaure iz tog pištolja sa čaurama sa mesta zločina. On je rekao da nije uočena podudarnost.





- Probne čaure ispaljene iz tog pištolja upoređivao sam sa zbirkom sačuvanih čaura iz nerešenih zločina i ni sa jednom se nisu podudarile. Nijedno krivično delo nije povezano sa tim pištoljem - rekao je Božović.ODBRANA Branka Sekulovića predložila je danas da se ispitaju dva svedoka na okolnosti da je pre ubistva Branko primao pretnje od tih ljudi i da se uradi dopunsko veštačenje na okolnosti straha koje je okrivljeni pretrpeo. Sudsko veće je to odbilo, jer su se drugi svedoci već izjašnjavali o tome, ali je porihvatilo predlog da se sasluša policajac Vladimir Dukić, jer je Sekulović u odbrani ispričao da je od njega na poklon dobio municiju od devet milimetara, koja mu je pronađena u fioci u kancelariji gde se desilo trostruko ubistvo.SEKULOVIĆ je ranije tvrdio da nije on ubio trojicu mladića, već jedan Crnogorc, koji je sve slušao iz susedne kancelarije i kojem je isto kao i njima dugovao pare. Njegovo ime ne sme da kaže zbog bezbednosti porodice, jer je čuo da je i ranije nekoga ubio.