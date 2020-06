Lj.P. | 06. jun 2020. 22:44 |

MUŠKARCU V.M. (43)novosadska policija je u subotu odredila zadržavnje zbog sumnje da je počinio nedozvoljene polne radnje na maloletnicima.





Ovaj 43- godišnjak je uhapšen, kako saznajemo jer se sumnja da je na Novom naselju u Novom Sadu, navodno obraćao na nedozvoljen način maloletnicima, a neke i navodno dodirivao.Jedna devojčica je kako saznajemo ispričala to roditeljima, a oni su obavestili policiju.Kada se u kraju pročulo šta se dogodilo maloletnici, kako saznajemo, javilo se još dvoje dece koji su kazali da im se osumnjičeni obraćao na nedozvoljen način.Maloletnici su, prema saznanjima “Novosti”, u prisustvu roditelja dali izjavu u policiji, a o svemu je obavešten i Centar za socijalni rad.Osumnjičenom V.M. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo, a prema nezvaničnim saznanjima, on je pre više od 20 godina bio osumnjičen za slično krivično delo.