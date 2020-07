Novosti online | 03. jul 2020. 09:00 | Komentara: 0

Epidemiolog dr Predrag Kon kaže da smo u nedelji maksimuma kada je reč o porastu broja novozaraženih.





"Posle ove nedelje možemo da očekujemo da ćemo, sa primenom mera, postupno osetiti smanjenje registrovanih slučajeva", rekao je Kon.





Ističe da, ako se nove mere budu poštovale, ostaje samo teoretska mogućnost da dođe do povećanja broja obolelih.



On je naveo da su sve mere oročene na 14 dana, a da će se posle toga videti da li ima potrebe i za nekim novim, ali je dodao da se nije razmatralo koje bi to bile.





Istakao je da je intenzitet prenošenja virusa u Beogradu visok od samog početka, ne samo u junu mesecu već od početka epidemije.