Rok da akademci uzmu svoje stvari - četvrtak do 14 časova. U utorak do podneva kofere uzelo 350 studenata

Grupa od 12 predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu, obratila se javnim pismom predsedniku Aleksandru Vučiću, u kom navode da korišćenje Studentskog grada kao karantina nije dobro rešenje, jer je teško pronaći način da studenti iz Srbije i regiona dođu po svoje stvari, a da se ne ugrozi njihova bezbednost.











Predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu Jagoš Stojanović ističe da nema mesta panici i da su u ovom trenutku na prvom mestu životi i zdravlje gradjana i studenata. On dodaje da je u stalnoj komunikaciji sa rektorkom , kao i da su upućene molbe Studentskom centruo jasnim tokovima planiranih akcija. - Odluka je na ministarstvu i svi njih čekaju, kao i za zatvaranje fakulteta pre nedelju dana - navodi Stojanović. - Na nama je da stvari budu svima očuvane, što nam je i garantovao Studentski centar. Ali, ljudski životi su nešto šsto nam je u narednim mesecima prioritet svake odluke. Lekari procenjuju situaciju, a mi sve pratimo iz minuta u minut.





Kako smo nezvanično saznali, u planu je da akademci "isele" stvari i iz doma "Košutnjak".























STANARI Studentskog grada, koji su se prošle nedelje iselili zbog uvođenja vanrednog stanja, ju utorak su počeli da dolaze po stvari koje su ostavili, zbog mogućeg preuređenja Studentskog grada u bolnicu za smeštaj lakših slučajeva obolelih od virusa kovid-19. Kako nam je potvrđeno u SC "Beograd", u utorak do podneva je oko 350 studenata došlo po svoje stvari. Rok za "čišćenje" soba je do četvrtak u 14 časova. Smeštajni kapaciteti najvećeg studentskog naselja na Balkanu su 4.500 mesta, a ima i akademaca koji su sa sobom poneli stvari.Prema rečima Gorana Minića, direktora SC "Beograd", ako lekari procene da su im studentski domovi potrebni za lečenje, studentski centar mora ispuniti taj zahtev po zakonu, ali i ljudski. On ističe da se očekuje konačna odluka Vlade Srbije da li će se domovi koristiti za ovu namenu.- Zbog toga smo zamolili sve studente stanare Studentskog grada da svoje stvari iznesu iz soba - kaze Minić. - Oni, koji iz određenih razloga nisu u mogućnosti da to učine, neće imati nikakve sankcije, ali će nam pakovanje i odlaganje ogromnih količina stvari svima značajno otežati. Izvinjavamo se zbog neprijatnosti, ali molimo studente da shvate da je to naš doprinis u borbi države za ljudske živote.IZ SC "Beograd" poručuju da se striktno vodi računa o bezbednosti studenata. Ukoliko se u isto vreme pojavi veći broj studenata na istom mestu, puštaju se u grupama i na određenom rastojanju.