21. mart 2020.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se ipak se obraća naciji povodom novih informacija o korona virusu u Srbiji. Iako su novinari obavešteni da konferencija otkazana, Vučić je izneo nove detalje i mere.





- Danas je najteži dan za Srbiju. 36 je zvanično zaraženih. Taj broj će biti sve veći iz dana u dan. Imamo 12 ljudi na respiratorima. To su ljudi u teškom stanju. Predložiću nove mere Vladi Srbije. Tražiću da policijski čas od sutra da bude od 17 časova do 5 ujutru. Ako ova mera ne bude dovoljna od ponedeljka će policijski čas početi od 13 časova, a u utorak ćemo zabraniti kretanje.





- U toku je borba za živote naših roditelja. I za ovo imam saglasnost svih lekara. Oni se bore da i noć. Doktoru Stevanoviću u je sestra zaražena u Novom Sadu. Radili smo u poslednjih 24 sata sve vreme. Uspeli smo da obezbedimo mnogo respiratora. Imaćemo više slobodnih respiratora nego pre 15 dana i na to sam ponosan - rekao je Vučić i dodao da respirator za nas znači život.







Predsednik Srbije je tokom obraćanja dobio nove informacije o broju preminulih u svetu.







- Au, 793 Italija danas mrtvi. Ljudi hoćete li to? Dakle, Španija na gotov 300 mrtvih. Slušajte nas. Nema više parkovi i javne površine. Od sutra Vlada će da usvoji nove mere. Od 4 do 7 sutra čekamo penzionere, 2 metara razmaka. Od ponedeljka kreće proizvodnja kvasca u Senti, alkohol od 70 % proizvodimo. Od srede, četvrtka ćete imati 1.300 hirurških maski . Veliki je dan za danas kada stiže kineska pomoć.













- Posle Zemunske idemo na VMA, pa VMC a zatim ako bude trebalo i na sajam. Da nam ne bi došao italijanski scenario. Molim ljude da se ponašaju odgovorno - rekao je Vučić.



Kako kaže, država je dobro organizovana, i dodaje da niko nije ni sanjao da ćemo uspeti da nabavimo ovoliko respiratora.



- U ovom trenutku radimo na proizvodnji maski u Srbiji. Angažujemo fabrike koje već to rade. Kupujemo mašine i sve što je nophodno. Razvili smo i sredstva za dezinfekciju bolnica - rekao je Vučić.



Kako kaže, sve što možemo da proizvedemo u Srbiji to ćemo i da uradimo.







- U utorak stiže još 200 transportnih respiratora, kako nam ljudi ne bi umirali u putu. Imaćemo više respiratorea nego drugi proporcijalno broju stanovnika - rekao je Vučić.



Kako kaže, to nije dovoljno ali dodaje da će i dalje da se bore i da rade.



- Pomirio sam se sa određenim stvarima ali ću da se borim za živote naših ljudi, roditelja i penzionera - rekao je Vučić.



Prema njegovim rečima, naša prva žrtva iz Kikinde imao je dosta primarnih bolesti.

3.000 KREVETA NA BEOGRADSKOM SAJMU







- Na Beogradskom sajmu ćemo imati 3.000 kreveta ako nam dođe italijanski scenario. Širom Srbije ćemo imati još 5.000 kreveta - rekao je Vučić.





- Molimo ljude, imamo čoveka sa amputiranom nogom i jednu baku. Svi se na dnevnom nivou bore za njih. Molim vas da razumete. Od sutra nema parkova, nema ničega - rekao je Vučić.













ŽELIMO DA ZAŠTITIMO LjUDE, POSLE OVOGA ME STRELjAJTE





Predsednik je ponovio da ukoliko to ne bude dovoljno, i dalje će se smanjivati broj časova za slobodno kretanje.



- Kada se sve ovo završi, a mi uspemo da sačuvamo živote ljudi, tada me streljajte, a do tada ću da štitim živote ljudi - rekao je Vučić.



Vučić je zamolim građane da razumeju težimu i ozbiljnost situacije.



- Niko ovo ne radi zato što to voli. Mnogi će reći da ih baš briga i da su siti svega, ali ljudi dug je život da bi se time igrali. Imate pravo da se igrate svojim životom ali nemate pravo da se igrate tuđim - rekao je Vučić i još jednom zamolio da se ostane kod kuće kako se ne bi uvodio policijski čas 24 sata dnevno.



Kako kaže, želi da zaštiti živote ljudi.









318.000 LjUDI JE UŠLO U SRBIJU OD 5.MARTA







- 318.000 nam je ušlo u zemlju od 5.marta. Došli da se leče kod Stevanovića jer je tu džabe. Dobrodošli u vašu Srbiju. Molim vas samo da ostanete u svojim kućama -rekao je Vučić







Kako kaže, virus se širi dodirom, kapljično, i ako se ne vidite ni sa kim niko ne može da vas zarazi niti vi nekoga možete da zrazite.



- Sedite kući i budite discipčinovani. Potomci junaka sa Sutjeske, Cera i Košara, budite dovoljno hrabri da sedite kod kuće. Srbiji nema ništa važnije od života ljudi. Samo to od vas tražimo, a mi ćemo sve drugo da uradimo - rekao je Vučić.





- Znam šta nas čeka sutra. Želim sve najbolje našim komšijama, a vi ljudi kako hoćete. Mi ćemo svoj posao da uradimo, a vi kako hoćete. Moja je molba da pokušate da razumete da ovo radimo zbog vas, naših roditelja i zemlje - rekao je Vučić.



Prema njegovim rečima, država je našla način kako da snađe i proizvede sve neophodne namirnice i hemiju.



- Sve smo uspeli da organizujemo bolje nego najrazvijenije zemlje. Ako smo mi tako tupi i glupči uspeli to, ajde vi budite samo disciplinovani i ostanite kod kuće - rekao je Vučić i podsetio još jednom da večeras stiže ogromna pomoć iz Kine.



Predsednik Kine, dodaje Vučić, spasava stotine života ljudi u Srbiji.



- Hoću da vam kažem da su respiratori za to da pruže nadu čoveku da ukoliko je dovoljno jak, da može da se izvuče. Mi ne želimo da biramo koga žemo da stavimo na respirator - rekao je Vučić.



Kako kaže, neki su mi danas tražili da svojim autoritetom i za njih tražim respiratore iz Kine.



- Međutim, Srbija je na prvom mestu, ali pomoćićemo i drugima koliko budemo mogli - rekao je Vučić.



Dodao je da se na ovome ne staje i da će da se bori i dalje za respiratore.









DR STEVANOVIĆ: NAJZARAZNIJI LjUDI U POČETKU SIMPTOMA I PRE NjIHOVE POJAVE







Goran Stevanović, direktor Infektivne klinike, rekao je da se ovaj porast oboljevanja očekivao,kao i da je posledica toga što sve mere da se smanji blizak komntak nisu dale rezultate.



Kako kaže, saznalo se da su najzarazniji ljudi u početku simptoma i pre njihove pojave.



- U toj varijanti druženje na manje od metar čini veliki rizik - rekao je doktor.



Prema njegovim rečima, moramo da držimo distancu i da se uklonimo i povučemo koliko god je više moguće.





- Znam da je teško, ali morate da se snađete. Deca nisu ugrožena ali nemojte da ih vodite na igralište. Oni su efikasan rasadnik infekcije i moramo svi da poštujemo mere - rekao je dr Stevanović.



Kako kaže, moramo svi zajedno da vodimo računa o našem kompletnom zdravlju.









DR VERICA JOVANOVIĆ: IZOLACIJA UZ MAKSIMALNU PROMENU HIGIJENSKIH MERA



Verica Jovanović, direktor Instituta Batut, rekla je da su najnoviji podaci da imamo 272.000 obolelih ljudi. Jovanović je navela da je od toga 11.252 smrtna ishoda. U našem okruženju Španija je na drugom mestu, dok Nemačka ima duplo manje inficiranih sa samo 45 smrtnih ishoda.



- To pokazuje određene razlike u merama koje su primenjene. U 172 zemlje registracija ove infekcije znači da je globalna i da je prisutna širom sveta. U našoj zemlji borili smo se dd ne dođe do toga - rekla je dr Jovanović. Kako kaže sa 171 registrovanim slučajem, moramo da nastavimo sa izolacijom uz maksimalnu primenu higijenskih mera.