16. mart 2020. 11:02

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da je država zbog situacije u vezi sa virusom korona donela odluku o ograničenju cena 36 proizvoda, zabranila izvoz pojedinih osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme, te podsetio da građani mogu da prijave inspekciji ukoliko prodavci ne postupaju po novim uredbama.Prema njegovim rečima, tokom proteklih dana bilo je poziva građana koji su se žalili na povećane cene, pre svega zaštitnih maski, koje su, kaže ministar, skočile za 200 do 230 dinara, ali i obaveštavali gde nema dovoljno zaštitne opreme."Građani prijavljuju apoteke i prodavnice gde su skočile cene. Iz Novog Sada se javljaju i kažu da nema više zaštitnih maski. Moram da kažem da su nam građani davali realne primedbe, ali i sugestije kako da rešimo neke probleme", rekao je Ljajić za TV Prva.Ministar ističe da je inspekcija bila na terenu i proveravala nabavne i prodajne cene i dodao da su pre vanrednog stanja prodavci legalno mogli da povećavaju cene, iako to nije bilo moralno, ali da sada u situaciji vanrednog stanja to neće biti moguće.Kaže da će za krišenje te uredbe biti predviđene kazne.Ljajić je podsetio i da je tržišna inspekcija objavila 25 brojeva telefona i e-mail adresa u 25 gradova na kojima građani mogu da prijave sve nepravinosti, kao i poseban broj koji se odnosi na cene zaštitne opreme, vezano pre svega za maske i rukavice.Upitan da li će se u situaciji vanrednog stanja menjati radno vreme prodavnica i supermarketa, Ljajić je odgovorio da će o tome odlučivati lokalne samouprave."Pretpostavljam da će biti organičeno i radno vreme kada govorimo o trgovinama i prodavnicama, ali svaka lokalna samouprava donosi posebne odluke vezano za radno vreme", rekao je Ljajić.Istakao je i da nema potrebe za nagomilavanjem ličnih zaliha, da je tržište dobro snabdevano i da ima dovoljno namirnica za duži vremenski period.