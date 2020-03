D.A/J.Ć | 11. mart 2020. 22:04 |

Devojčica će, međutim, ostati kod kuće naredne dve nedelje, a direktor njene škole kaže, za "Novosti", da su o svemu obavestili Institut "Batut", te da će se držati njihovih preporuka i uputstava za dalje. Zasad nema opasnosti da su ostala deca ugrožena. U sredu, tokom dana, škola koju pohađa devojčica je dezinfikovana.







- Klupe se brišu sredstvima, brišu se stolice, podovi, kvake, vodi se računa o flomasterima koji se koriste, o svim onim uređajima koji postoje u učionici - rekao je direktor škole.











- Stanje četvoro hospitalizovanih na Klinici za infektivne bolesti KC Niš je stabilno i nijedan trenutno nije životno ugrožen. Infektolozi budno prate njihovo stanje, poštujući sve propisane mere - kažu u KC Niš, i dodaju da je Klinički centar snabdeven svom ličnom zaštitnom opremom, aparaturom i dovoljnim brojem respiratora, međutim nisu precizirali koliko tačno aparata ima. Obezbeđeni su, kažu, i svi potrebni prostorni i kadrovski kapaciteti za prijem, izolaciju i lečenje pacijenata sa sumnjom na virus.







Na virus korona testirana je i devojčica iz jedne niške srednje škole, pošto je on potvrđen kod njenih roditelja, saznaju "Večernje novosti". Njen otac je nedavno, kako saznajemo, bio na proslavi koja je organizovana nakon seminara u Nišu. Seminaru je prisustvovala i žena iz Švajcarske. Čovek je prebačen na Infektivnu kliniku u Nišu, a prema našim saznanjima, kod ostalix članova njegove porodice zasad nije potvrđen virus.U Nišu, uprkos svemu, nema panike. U sredu je zatvorena Klinika za plućne bolesti u krugu Kliničkog centra, jer je kod jednog pacijenta potvrđeno prisustvo virusa. U istom krugu nalazi se i Infektivna klinika, koju većina zaobilazi u širokom luku. Medicinsko osoblje obučeno je u zaštitne uniforme. Nezvanično saznajemo da je u sredu primljeno 10 pacijenata sa sumnjom na virus od kojih su dvojica Kinezi.Iz Kliničkog centra potvrđeno je da su njihova četiri pacijenta zaražena virusom korona u stabilnom stanju i da nisu životno ugroženi.Branislav Tiodorović, iz Instituta za javno zdravlje Niš, precizirao je da je od četvoro zaraženih samo jedan "malo ozbiljnijeg stanja" - ima povišenu temperaturu i otežano diše.- Njegovo stanje se popravlja i lečenje napreduje, dok su ostalih troje bez posebnih znakova virusa, ali su hospitalizovani jer su svi bili u kontaktu sa Nišlijkom iz Lugana - rekao je Tiodorović.On je primetio da je u utorak na niškom aerodromu u avion za Bergam ušlo 30 naših državljana. Zato je apelovao na građane da odlože putovanja u zemlje zahvaćene virusom korona i odlaske na seminare i kongrese. Takođe je pozvao sve koji nemaju ispoljene znake zaraze, ali su bili u kontaktu sa zaraženima, da prijave to infektologu i obrate se institutima i zavodima za javno zdravlje čije je brojeve telefona objavilo Ministarstvo zdravlja. Tamo će biti utvrđeno da li im je potrebna hospitalizacija ili samoizolacija kod kuće.- Samoizolacija se može sprovesti samo ako postoji posebna soba, u kojoj će se obedovati, i toalet, koji će biti dezinfikovan posle upotrebe. Nemaju svi uslove za to, zbog čega hospitalizujemo i one koji nemaju jasne znake zaraze - kazao je Tiodorović.